‘Los empresarios deben participar en el Acuerdo Nacional’: Andi

La Andi debería estar en el gran Acuerdo Nacional que ha convocado el Gobierno, según el presidente del gremio, Bruce Mac Master, quien plantea tres acciones para reactivar la economía. El gremio se reúne esta semana en el Congreso Empresarial Colombiano, CEC, en Cartagena.



¿Cuáles serán los temas del CEC?

Tendremos un Congreso fundamentado en unos pilares muy importantes. El primero es el de la institucionalidad. Queremos dar una gran discusión, con expertos como los profesores Francis Fukuyama y Enrique Krause, sobre cuál es el estado de las cosas alrededor de, por ejemplo, la separación de poderes, la independencia judicial, la independencia legislativa. Queremos reafirmar los principios de la democracia y hacer una defensa de eso.

¿Qué más tratarán?

La actividad económica. Colombia no está haciendo un esfuerzo en crecimiento económico. Este año es una muestra del poco aprecio que le tenemos a esa variable. Vamos a tener un crecimiento pobrísimo para los próximos meses y no vemos al gobierno haciendo políticas contracíclicas en serio. En el CEC también trataremos temas de educación, sostenibilidad ambiental, desarrollo digital e inteligencia artificial.

¿Cuál será la participación del Gobierno?

Queremos hablar con los ministros y el presidente de la República. Hemos invitado a los ministros de Trabajo y de Salud para tener una conversación abierta sobre las reformas, mirar en dónde tenemos diferencias y cuál pudiera ser una ruta para construir unas reformas que puedan, de pronto, ser el primer ejemplo concreto de lo que el Gobierno ha llamado el gran acuerdo nacional.

¿Qué piensa del Acuerdo?



Esperaríamos que genere un camino para poder salir, de alguna forma, del pantano tan farragoso en el que estamos navegando.



¿Los empresarios deben estar? ¿Qué aportarían?

Casi todos los acuerdos nacionales, de los últimos 80 años, han contado con la participación de la Andi, no porque sea muy importante o no, sino porque es una voz que representa a un grupo muy importante de gente que hace mucho por el país y por donde, de alguna forma, pasan la producción, la generación de ingresos, y la generación de ingresos del Estado.



No tengo la menor duda de que debería participar. Tengo una gran ilusión y es que no se convierta en una nueva estrategia para tratar de pasar las mismas propuestas que el Gobierno tenía. Si eso es así, no va a ser un Acuerdo Nacional sino una táctica legislativa. Yo lo entiendo como un ejercicio de la Nación en el que tratemos las cosas en las que nos tenemos que concentrar, pese a la gran crisis política y la incertidumbre que hay desde el punto de vista político alrededor del gobierno y, eventualmente, de la familia del Presidente.

¿Cuáles serían las medidas contracíclicas para crecer?

Mínimo, tres. Primero, el Gobierno es el gran líder del desarrollo de la política de infraestructura y no ha arrancado con la ejecución de obras públicas, de concesiones y asociaciones público-privadas. No ha habido ningún proyecto nuevo más allá de los de atención de las emergencias.



Por ejemplo, lo de Quetame se hizo bien y rápido, pero los proyectos grandes que son los que mueven la economía y que cambian la realidad de la competitividad de un país, parece que están guardados y olvidados.



Segundo, el Gobierno también es el gran líder del sector construcción, que encadena a cerca de 32 sectores que está pasando por una crisis importante.



Y, por último, debe tomar acciones concretas y decididas para aumentar la inversión y esto incluye generar confianza, estabilidad jurídica, un discurso que muestre incluso a los inversionistas locales que el país es un buen destino. Uno por qué va a invertir en Colombia si permanentemente le están hablando mal del capital, de los empresarios y de la capacidad de generar empleo.

¿Sirve la política de industrialización?

Seguramente tiene cosas buenas, pero cualquier política industrial se demora en arrojar resultados.

¿Para la reforma laboral, la Ministra se reúne con unos gremios y con otros no?



No han llamado a ninguno de los gremios miembros de la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, es llamativo que el Ministerio no quiera reunirse con estos gremios. Otra cosa más importante es que la ley dice que cualquier reforma o proyecto de ley que se vaya a producir debe tener un análisis sobre el impacto económico, macroeconómico y fiscal.



Estoy pidiendo formalmente al Ministerio, y también lo haré al Congreso, que cumplan con esa norma porque sí creo que el Gobierno ha ignorado completamente las alertas que han levantado, por ejemplo, entidades como el Banco de la República. De lo contrario, podría ser inconstitucional.

¿La estabilidad de la inflación es real?



Es bueno que la tendencia produzca una reducción pero no podemos perder de vista cuáles son las metas de una economía como la colombiana. El Banco de la República lo dijo por muchos años: para que en Colombia la inflación no produzca más inequidad, para que sea realmente un elemento neutro y para que no produzca daño a la economía, tiene que estar entre el 2 % y el 4 %.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista Portafolio