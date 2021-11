‘Los eventos se reactivarán de verdad en 2022’

Ala empresa Exma le tocó al comienzo de la pandemia cancelar un evento en el que la conferencista principal era Michelle Obama pero está proyectado para que sea en el 2022. Así lo anuncia el empresario Ricardo Leyva Gutiérrez, quien es socio de la plataforma de formación y fundador de Latir, antes Sístole, que organiza eventos privados y que tiene experiencia en marketing experiencial. Es optimista sobre las perspectivas ahora que se activan los negocios para ‘los últimos en abrir’.

Hace un balance de su participación como inversionista en ‘Shark Tank’.

(Empieza en el país la exigencia del carné de vacuna para eventos).

¿Cómo ve la obligatoriedad de mostrar carnet de vacunación para ir a eventos?

Esperamos hacer el otro año el evento de Michelle Obama. En las oficinas de Estados Unidos todos están diciendo que los eventos del 2022 deben ser con esa exigencia.

Entonces eso es algo que uno no puede cambiar. Y me parece que tiene toda la lógica y que no hay alternativa. Una cosa son los protocolos con el uso de tapabocas y otra lo de la vacuna que es muy importante porque nos tenemos que proteger todos. Creo que el problema de la vacuna no está tanto en personas que tienen trabajo, que son emprendedores o jóvenes en universidad.

¿Hay condiciones para organizarlos?

Creo que este semestre va a ser más fácil hacer eventos, el público, que es para quien finalmente están hechos en todos los ámbitos, está abierto a salir. Aunque hay que considerar el tema económico: está más difícil que la gente desembolse para comprar una boleta.

¿Tienen eventos programados?

Desde mi compañía de marketing experiencial Sístole, hoy Latir, se hacen para privados. Y dentro de lo que tenemos está Exma en Colombia y en Miami, plataforma de conocimiento e inspiración en marketing e innovación. Hemos hecho cuatro eventos gigantes desde que arrancó la pandemia. Y tuvimos que aplazar el de Michelle Obama en el 2020.

¿Están operando en forma?

La agenda de eventos privados de estos meses se está acelerando mucho, tienen que ver con convenciones estratégicas de empresas para preparar el 2022 y con temas de educación. En este cierre del año tenemos tres o cuatro grandes y otros pequeños para clientes diferentes.

¿Y la agenda para el 2022?

Tenemos el evento aplazado. Sigue el contrato firmado pero no se hará hasta que Michelle Obama, como speaker principal, confirme, y no sabemos si será en el primer o segundo semestre porque ella sí que tiene claros los protocolos en el mundo. En Exma también tenemos programada otra gran sorpresa en el Movistar Arena, con personajes impresionantes. Además, soy parte del equipo que hizo la reestructuración financiera del Festival Iberoamericano de Teatro que será en la primera quincena de abril y esa es una muy buena noticia. Como normalmente el año de elecciones coincide con el Mundial hay aspectos complejos para el mundo de los eventos porque la gente se enfoca en esos dos acontencimientos. Lo que sí está pasando es que hay mucha gente que quiere hacer cosas en el primer trimestre. Estamos muy activos, nuestro año de la restricción era el 2021, ya el 2022 lo estamos viendo como de reactivación de verdad.

¿Cuál ha sido el aprendizaje?

El gran aprendizaje general en todas las industrias, y en la de eventos tiene que ver con la digitalización. Ahora la audiencia que asiste ya tiene más alternativas virtuales. Pero la presencialidad se va a seguir imponiendo porque hay cosas que en la virtualidad no se pudieron dar. Por ejemplo en los eventos de educación o innovación se dice que un ejecutivo asiste por tres razones principales: aprender, inspirarse y hacer networking. Y el tercero solo se logra en los eventos presenciales pese a que creamos herramientas para que los asistentes se comunicaran en línea. En el caso del Festival de Teatro, la presentación digital nunca va a reemplazar a las presentaciones de calle o de sala, y ese sí va ser un gran regalo para la gente.

(Aumentan aforos para eventos en Colombia: conozca las nuevas reglas).

¿Cómo le ha ido como inversionista en ‘Shark Tank’?

Estoy desde la primera temporada y en esta cuarta salí muy feliz porque estoy invirtiendo en 14 o 15 compañías, más que en cualquiera de las otras versiones. En la medida que pasa el tiempo es la escuela de negocios más relevante y más masiva, especialmente en Estados Unidos, México y Colombia, donde el formato es más exitoso.

En la medida que avanza el tiempo y se va institucionalizando el modelo los emprendedores llegan muchísimo más formados y con las iniciativas más sólidas. El reto de ganarle a otro tiburón es interesante porque tenemos los dientes más afiliados. Es una escuela de negocios para todos.

¿En qué deben mejorar?

Por ejemplo en las valoraciones de las compañías porque falta formación. También, siempre he soñado que hayan más emprendimientos de turismo porque así habría más gente viviendo de este sector como en México, y el renglón sería todavía más importante en el PIB.

¿Y cuál es el balance de las primeras inversiones?

Lo que pasa es que tuvimos un receso y en este tiempo como inversionista de muchas compañías, uno se queda o sale porque los negocios evolucionaron o entraron a rondas diferentes. A muchos los ayudé con mentoría. En la pandemia hubo una selección natural y algunos decidieron cerrar y no lograron sostenerse, como pasó en todas las industrias.

CONSTANZA GÓMEZ GUASCA