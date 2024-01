‘Culpar a las empresas de alta inflación es un error’, dicen los gremios

A través del Consejo Gremial Nacional, los gremios de la producción expresaron con 21 argumentos que es un error culpar a las empresas de ser las causantes principales del aumento de la inflación entre el 2021 y el 2022, como dijo esta semana en un estudio el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.



“Es un error asignar esta responsabilidad a las empresas cuando son múltiples actores internos y externos los que tienen participación en la economía”, manifestó.



“Así mismo, es un error partir del supuesto de que estamos en un mercado oligopólico, en donde las empresas tienen el poder para fijar precios, más que por una reducción en la oferta o incremento en la demanda, como ha ocurrido en el sector agropecuario”, asegura el Consejo Gremial que actualmente es presidido por el presidente de la Andi, Bruce Mac Master.



Adicional a ello, afirma que el estudio no menciona que estos precios están determinados especialmente por su valor en los mercados internacionales, que se convierten en pesos después de haber aplicado la tasa de cambio, y en ese orden de ideas no están determinados por criterios locales.

Inflación iStock

Agrega que, tampoco explica que la gran mayoría de estos productos tienen como destino las exportaciones.



“En términos generales, el estudio ofrece perspectivas sobre el comportamiento de diversos factores económicos. No obstante, al revisarse con detalle las conclusiones pueden verse como resultan imprecisas, sesgadas e incluso algunas de ellas no reflejan el contenido de los documentos de base”, asegura.



Puntualmente, para el caso del sector agropecuario dice que en el estudio no se reconocen los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania sobre el mercado de commodities e insumos para la producción de alimentos a nivel global.

Tampoco tiene en cuenta las condiciones climáticas y sanitaria. Según el Consejo Gremial, el estudio presentado por el Ministerio de Hacienda se basa especialmente en un estudio y un modelo elaborado por Isabella Weber y Evan Wasner que fue realizado inicialmente para el mercado norteamericano durante la pandemia y luego para otros mercados desarrollados de la Ocde, en los cuales predomina una estructura económica significativamente distinta a la nuestra, especialmente por la presencia de un gran sector informal y la alta dependencia de nuestra economía de productos importados.



“No podemos pasar por alto la diversidad y singularidad del entorno económico colombiano y de su tejido empresarial, caracterizado por la alta participación de micros, pequeñas y medianas empresas, la presencia significativa de la informalidad y una marcada dependencia de los mercados externos”, subraya.



Igualmente, el análisis del Consejo Gremial Nacional detalla que “el estudio pese a reconocer el efecto de las políticas monetarias y fiscales expansivas sobre el consumo privado, desconoce el efecto inflacionario que ello ha registrado, puesto que se han presentado shocks de demanda no observados en décadas anteriores con efecto en la inflación de alimentos. Minimiza los impactos de costos y las externalidades negativas en la cadena de abastecimiento”.

CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Portafolio