‘Los juegos de estrategia son los preferidos’

Un estudio de OnDevice para AdColony reveló que el 66% se siente feliz mientras juega con su smartphone, razón por la cual se convierte en un espacio ideal para que las marcas impacten a los usuarios. Sincronizar el entretenimiento con la promoción.



(Lea: EE. UU. y Canadá, a donde más exportan videojuegos locales)



En diálogo con Portafolio, Alberto Pardo, CEO de Adsmovil, resaltó que el 82% de los usuarios ven anuncios en video para conseguir “vidas extras” en los juegos móviles, que el 29% asegura recordar los anuncios en video que vieron, y el 53% lo hace a veces.



(Lea: Google reta al mundo de los videojuegos)

Pardo, señaló además que el estado de ánimo de los usuarios es un factor fundamental para que exista una mejor recepción del mensaje publicitario. Otro punto favorable para la publicidad en los juegos móviles es que ofrece a las marcas un entorno neutro, donde se evita la exposición de la marca en contextos noticiosos erróneos.



¿Cómo analiza el mercado de la publicidad digital?



El mercado de la publicidad digital en Latinoamérica está creciendo y expandiéndose aceleradamente. Específicamente en el caso de la publicidad dirigida a dispositivos móviles. Esta tendencia va acompañada del crecimiento del mCommerce, es decir el incremento del comercio electrónico a través de dispositivos móviles, que en Colombia representa el 58% de las compras online.



¿Cuál es la inversión que están realizando las marcas en publicidad digital en Latinoamérica?

​

La inversión en medios digitales prevé un aumento de la inversión en publicidad móvil, ya que el consumidor pasa la mayoría del tiempo en sus dispositivos móviles. Hoy la inversión en publicidad mobile representará el 2/3 del total invertido en medios digitales. La participación alcanzará el 81,3% en 2023, resultando en un mercado de US$ 10.470 billones, según el informe eMarketer Latam Digital Ad Spending 2019.



¿Y en Colombia?

​

Durante el primer semestre del presente año las inversiones en publicidad digital para el mercado colombiano alcanzaron el 33%, que corresponde a más de 54,2 millones de dólares al sector digital, según cifras del informe Reporte de Inversión en Publicidad Digital del IAB Colombia 2019.



¿Qué deben hacer las marcas para sumarse a esta tendencia?

​

En Colombia y la región los anunciantes tienen que evolucionar para lograr llegar a los usuarios de una manera más personalizada gracias a las ventajas que ofrecen los dispositivos móviles. Necesitan adaptar los mensajes de las empresas, productos y servicios a la experiencia móvil, lo que permitirá generar vínculos significativos y a largo plazo con los usuarios.



Las cifras dejan en claro cómo el mercado latinoamericano de publicidad digital crecerá en los próximos años y este movimiento implica necesariamente que las marcas entiendan el papel central que deben jugar los dispositivos móviles en sus estrategias de comunicación.



¿Cuál es el rol de los dispositivos móviles en la publicidad digital?

​

Los dispositivos móviles son los preferidos para acceder a Internet, el 93% de los colombianos lo utiliza para conectarse a la red y el 82% lo usa a diario en cuanto permite acceder a diferente tipo de contenido como videos y/o juegos, lo que a su vez representa un incremento de las visualizaciones de video en los smartphones, lo que significa que los anunciantes están modificando sus presupuestos para medios; pues la inversión en campañas con videos móviles se ha más que triplicado en los últimos dos años.



¿En ‘mobile gaming’, cómo se encuentra Colombia?



La industria de los videojuegos ha tomado cada vez mayor fuerza en el mercado, así como incrementa el número de usuarios que juegan desde sus dispositivos móviles. Colombia es el cuarto país que más genera ganancias en la industria del gaming en Latinoamérica después de México, Brasil y Argentina, ascendiendo a los 385 millones de dólares en 2018, según el reporte Global de Games realizado por Newzoo.



De acuerdo con la investigación de Mobile Gaming en Colombia, la mayoría de los encuestados (67%) juegan con sus smartphones diariamente. El estudio fue realizado por OnDevice para AdColony, empresa líder en el segmento de publicidad en video In-App.



¿Cuál es el perfil consumidor colombiano de ‘mobile gaming’?

​

Queda claro que la industria de los vi-deojuegos avanza rápidamente en la lista de actividades de ocio, además su crecimiento se ve aún más potenciado por el uso de dispositivos móviles.



¿Cuáles son las principales conclusiones del estudio de OnDevice para AdColony?

​

El (48%) de los usuarios que juegan en dispositivos móviles todos los días lo hacen cinco o más veces al día y el (37%) le dedica más de una hora. El horario preferido para jugar en el móvil es entre las 5:00 p. m. y 11:00 p. m. Seis de cada 10 encuestados juegan en sus smartphones mientras están “en casa”.



El 39% escucha música mientras juega. El 65% tiene de uno a tres juegos instalados en sus smartphones, sin embargo, el rango de los que tienen de cuatro a seis juegos es del 23%. Y el 40% del total de la muestra eligió los juegos de estrategia como el tipo preferido, seguido por los de acción (34%) y los juegos de simulación y carreras (23%).



¿Cuál es la principal tendencia en juegos para móviles?

​

El 33% de los encuestados considera que el entorno digital es seguro, y el 70% que cree que el entorno de los juegos móviles es seguro. Y la mayoría de los encuestados (71%) , resaltó en el estudio que prefieren no hacer ninguna compra a través de sus dispositivos móviles y más de la mitad (66%) prefieren no gastar dinero en compras In-App.