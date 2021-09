Los juegos triplicaron sus ventas en la pandemia

Los juegos de mesa como el Monopoly, Adivina quién, Battleship, Operando o el Jenga fueron en pandemia los grandes protagonista del entretenimiento de las familias en medio de la Pandemia. El crecimiento reportado por Monopoly fue tal que triplicó sus ventas en Latinoamérica y se volvió el producto más vendido por Hasbro.



La marca además de enfocarse este año en mantener el impulso de la pandemia y reaccionar al retorno del entretenimiento, también destinó entre 60 y 70 lanzamientos para 2021 en categorías también populares como Baby Alive, Nerf y Pay-Doh.



Según Andrés Felipe Gómez, general manager de Hasbro para la región Andina, se espera que para un futuro el porcentaje de ventas esté entre el 25% y el 30% en comercio electrónico, apostándole al modelo digital en escenarios que brinden experiencias enriquecedoras para los usuarios.



“La categoría de juegos de mesa fue la de mayor beneficio dadas las circunstancias de la pandemia en 2020, su crecimiento se concentró en abril y junio que fueron los tres meses con más restricciones y eso demuestra que las personas intensificaron la diversión en familia y demostró porque sigue siendo una de los segmentos más importantes de los juguetes, solo que el año pasado creció por encima de nuestras expectativas”, afirmó el directivo.



Según Gómez hubo marcas de Hasbro que triplicaron su desempeño en ese periodo de tiempo y otras lo duplicaron, lo que demuestra que fue un gran año.



“Monopoly en sus diferentes versiones tuvo un año espectacular, yo creo que fue el gran ganador y tuvimos muchas referencias entre las más vendidas no solo en juegos de mesa, sino de la industria, siempre ha sido una de las marcas que más vendemos, lideramos juegos de mesa en el país, la región y el mundo y los juegos clásicos como Jenga, Batalla Naval, Operando, Cranium también hacen parte del portafolio como Pay-Doh, las muñecas y peluches y también las Nerf”, indicó.



En el segundo trimestre de 2021, los ingresos de Hasbro aumentaron un 54% a US$1.320 millones, la utilidad operativa creció a US$76,6 millones con 5.8% de los ingresos. En América Latina el aumento en ingresos del trimestre se ubicó en 56%.



“Este año para nuestra sorpresa, pensábamos que teníamos una base muy difícil de superar viendo el 2020, pero hemos seguido creciendo en todas las categorías, a Play-Doh y a Nerf les está yendo bien con la vuelta a la presencialidad del juego. El tener lanzamientos de entretenimiento en cine y programas de televisión también nos ayuda con nuestras asociadas como con Shang chi que es de Disney o My Little Pony y Spiderman, las figuras de acción también están volviendo y viene un buen calendario de lanzamientos a futuro”, señaló el directivo.



Como un efecto de la pandemia muchos de esos lanzamientos planeados en cine o televisión para 2020, llegaron este año y eso también ha mejorado el desempeño de los juguetes o juegos asociados como el de Black Widow, G.I Joe y Los cazafantasmas.



“También nos falta por lanzar lo más importante que es Navidad, esta industria depende mucho de esta estacionalidad, viene toda la línea de producto que trae mayor innovación, esta lista la batería para la temporada, creemos que nos ayudará mucho a tener un buen cierre de año”, apuntó.



Para seguir sacando provecho a los resultados la empresa busca aprovechar sus plataformas de e-commerce y estima que el porcentaje de ventas por estos medios esté entre el 25% y el 30%.



“Todavía no estamos en las bases de recuperar lo que habíamos hecho en prepandemia, no estamos aún en esa posición, nosotros estamos muy confiados, trataremos de acercarnos a esto y si estaremos mejor de lo que proyectábamos para 2021. El comercio llega en una mejor condición y los consumidores también, y habrá categorías que se destaquen más que las que el año pasado se consumían como la electrónica. Estamos en un lugar diferente y creemos que tendremos una mejor época de Navidad que la pasada, pero no al lugar de la del 2019”, subrayó Gómez.



Otro de los efectos adversos que ha tenido la pandemia está en las ventas de juguetes por cumpleaños, “en el caso del fin de año, sucede lo contrario y siempre se da la posibilidad, por que es el momento más importante del año. En el 2020, en especial el último Día Sin Iva fue muy bueno el desempeño, pero no alcanzaron a cumplir con la demanda tradicional que tiene la categoría, porque igual el resto del años aprovechamos otras opciones como el comercio electrónico”, dijo.



Entre las posibilidades que ha entregado la apuesta por un mayor portafolio y de medios de venta, está el no tener una diferencia entre los juegos que se pueden comprar en cualquier parte del mundo, salvo las versiones específicas de cada país que aún así, se puede comparar.



“Siempre al llegar a un país o aun mercado tenemos la responsabilidad de liderar y de innovar. Las ediciones nacionales de Monopoly buscan acercar la categoría y la cultura local a las distintas marcas, cada vez más intentamos cubrir los espacios que los consumidores han abierto, como los digitales. Las personas creen que el mundo de los juegos digitales nos resta la velocidad de los tradicionales y no es cierto, son para nosotros escenarios colaborativos y lo usamos también a nuestro favor, por ejemplo en el caso del Monopoly de Mario Bros o el gammer o el Fornite, Game of Thrones que hace parte de las tendencias. En el mercado andino seguiremos apostando por esto para cubrir todos los espacios en tendencias, ya nos pasó también con Nerf y Star Wars con El Mandalorian y no perderemos esta senda”, agregó.



En Colombia, la marca está directamente hace 11 años y entre los puntos a mejorar está la importación de los juegos, por el valor que tiene por la tasa de cambio.



“Esto tiene implicaciones grandes en el negocio, pero seguimos apostando al mercado, seguiremos en la búsqueda de maximizar cada uno de los segmentos con nuestros socios y tenemos grande oportunidades en el comercio digital”, puntualizó.



