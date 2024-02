Balances financieros del 2023 afectan los dividendos que se pagarán en 2024

Hasta la fecha, varios proyectos de distribución de utilidades correspondientes a 2023 han sido presentados, y aunque algunas empresas se adhieren a sus políticas de distribución, hay otras que sorprenden, de acuerdo con el portal FinXard.



Según reporta la información técnica, la variación en la distribución de utilidades entre 2023 y 2024 es notable.



Según lo informe el portal FinXard, hasta el momento ocho acciones aumentarían su dividendo para este año, otras cuatro mantendrían el mismo pago realizado en el 2023 y otras nueve acciones reducirían su dividendo frente al año pasado.



Reporta FinXard que otras cuatro acciones no pagarían dividendo en 2024. Hay que aclarar que aún hay algunas compañías que no han informado de sus resultados y por lo tanto de si van a pagar o no dividendos, entre estas Ecopetrol, que se espera divulgue sus resultados en las próximas horas.

​

​Enka, de acuerdo con lo informado, pagaría un dividendo de $ 1,20 lo que registraría una variación del 200 % frente a lo pagado en 2023.



Las acciones preferencial y ordinaria de Cementos Argos pagarían un dividendo de $ 429,70 lo que supondría un incremento del 33 % frente a lo que se reconoció durante el 2023.



El título de renta variable de Mineros pagaría un dividendo de $ 355,50 y registraría un incremento del 21 % frente al año pasado.



El Grupo Energía Bogotá haría el pago de un dividendo por acción de $ 251 lo que supondría un 15 %

más que en 2023.



Las acciones, tanto preferencial como ordinaria de Grupo Argos, pagarán cada una $ 636 por acción, con un incremento del 11 % frente a lo pagaron durante 2023, según lo planteado.



La acción de la compañía de energía Celsia pagaría, según lo decida la asamblea de accionistas, $ 310, con un incremento del 10 %.



Por su parte, Grupo Bolívar pagaría un total de $ 2.484 por cada acción y no registraría variación alguina frente a lo pagado en 2023. De la misma manera, tanto las acciones preferencial, como ordinaria de Bancolombia, no registrarían ninguna variación con los $ 3.536 propuestos por cada título.



Promigás será otra compañía, que de acuerdo con la propuesta de pago de dividendo para este año y que asciende a $ 516, no registrará variación. De acuerdo con Finxard, la acción de Terpel pagaría $ 786,20, para una variación negativa de 14% frente al pago del 2023. La acción preferencial de Corficolombiana, cuya propuesta de pago del dividendo para 2024 es de $ 1.135 registraría una variación negativa del 17 % frente al 2023.