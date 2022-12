Makro, Natura y otras empresas que anunciaron nombramientos

Empezó la cuenta regresiva para que finalice el 2022 y desde ya varias empresas afinan su estrategia para el 2023.



Con el fin de impulsar sus organizaciones para enfrentar los retos que se vienen para los próximos años, compañías como Makro, Natura, MileniumGroup y Kibernum, anunciaron cambios, con el nombramiento nuevos líderes.

Estos ajustes y reposicionamientos permitirán el desarrollo de sus procesos, el impulso de sus negocios y el fortalecimiento del tejido empresarial.

Portafolio presenta a continuación los perfiles de los nuevos líderes y nombramientos empresariales de los últimos días:

MileniumGroup para Colombia

La consultora panregional de marketing y comunicaciones designó a Diana Sigüenza Jaramillo como Country Manager para Colombia, quien reportará al CEO de la compañía, Alberto Arébalos.

Sigüenza asume el cargo en MileniumGroup Colombia con el propósito de sumar al equipo su amplia experiencia en gestión de crisis, reputación y liderazgo empresarial, para guiar el fortalecimiento estratégico corporativo de la compañía y reforzar el acompañamiento de los objetivos de negocio de los clientes, desde la perspectiva de la comunicación y la opinión pública.

“Desde su fundación en Colombia en el año 2000, MileniumGroup se ha caracterizado por su enfoque profundamente innovador, anticipándonos a las necesidades de las empresas y siempre buscando liderar el cambio en la industria para aportar servicios y soluciones novedosas que generen valor para nuestros clientes. La llegada de Diana Sigüenza es un paso importante para seguir creciendo y apostando por una visión transformadora para el futuro de las comunicaciones y las relaciones públicas”, dijo Arébalos.

MileniumGroup, con oficinas propias en Miami, Guadalajara, México, Bogotá, Lima, Santiago, Córdoba, Buenos Aires, Montevideo y Sao Paulo, cuenta en Colombia entre sus clientes a Google, Makro, ManpowerGroup, HughesNet, General Electric, Herbalife Nutrition, Discovery Networks, Electronic Arts, Cisco y Logitech, entre otros.

Diana Sigüenza Jaramillo es Comunicadora Social con especialización en Periodismo de la Pontificia Universidad Javeriana, Diplomada en Finanzas Corporativas del Cesa, con 30 años de experiencia profesional combinada desde tres ángulos: el periodismo, la comunicación corporativa y la consultoría estratégica en diferentes sectores.

A lo largo de su carrera profesional, se ha desempeñado como CEO en Sigüenza Comunicaciones, Managing Director en Burson-Marsteller Colombia y Vicepresidente Estratégica en FTI Consulting, liderando cuentas de importantes gremios y empresas de los sectores de retail, financiero, de hidrocarburos y minero, tecnológico, de educación y salud, entre otros.

Más recientemente, fue la Directora de Comunicación Estratégica de Clever Leaves, compañía líder de la industria del cannabis medicinal.

Sigüenza sustituye en el cargo a Edmer Tovar, quien se retira de MileniumGroup para dedicarse a otros proyectos personales, después de más de un año a cargo de la gestión y supervisión de las operaciones de la compañía en Colombia.

“En esta nueva etapa de MileniumGroup, marcada por el desarrollo e incorporación tecnológica de herramientas y metodologías propias, estamos convencidos de que con la visión innovadora de una profesional de la talla de Diana Sigüenza podremos no solo impulsar un mayor dinamismo de la agencia en el país, sino también identificar y aprovechar al máximo las oportunidades de crecimiento y liderazgo de nuestros clientes, que son nuestra verdadera razón de ser”, afirmó Nancy Sánchez, presidente de MileniumGroup.

Diana Sigüenza.

Makro

Tras casi cuatro años al frente de la operación de la multinacional mayorista y del retail en Colombia, Arnoud J. van Wingerde deja el cargo y será reemplazado por Nicolás Tobón. El actual CEO dejará la empresa al final del año y regresará a SHV Holdings en Paises Bajos, luego de 12 años de haber contribuido de gran manera a la consolidación de Makro en Latinoamérica.

Arnoud J. van Wingerde inició como CEO de Makro Argentina en 2010. Posteriormente, en 2016, fue designado CEO de Makro Food Service en Brasil. Desde Abril 2019 esta a cargo de Makro en Colombia, donde tuvo el reto de darle un giro a la compañía, reposicionando exitosamente su estrategia en el mercado y mostrando resultados sobresalientes.

Nicolás Tobón se desempeña actualmente como Director de Ventas y Operaciones de Makro, en Argentina. Oriundo de Medellín, ha trabajado para Makro desde 1997, desarrollando una carrera ascendente en distintos cargos en Colombia, Brasil y Argentina.

En esta nueva etapa de Makro Colombia, bajo el liderazgo del señor Tobón, la compañía seguirá siendo la aliada clave de las familias y los emprendedores colombianos, que por más de 27 años han confiado en Makro para hacerlos dueños del ahorro.

Nicolás Tobón. Archivo

Natura Colombia

El ingeniero ambiental, Alejandro Gutiérrez, auditor en Inventarios de Gases Efecto Invernadero, especialista en modelos de financiación para el cambio climático del Colegio de Biólogos de Perú, asumió el reto de ser el nuevo gerente de sustentabilidad en Natura Colombia con la convicción de continuar con el desarrollo de los pilares y causas de la compañía.

Alejandro cuenta con una maestría en Gerencia y Práctica del Desarrollo de la Universidad de los Andes, adicionalmente tiene más de once años de experiencia en proyectos de sostenibilidad en empresas como PwC, Itaú y el Consejo de la Industria de Cosméticos, Aseo Personal e Higiene del Hogar de Latinoamérica (CASIC).

Su trabajo también ha estado enfocado en la docencia, y actualmente es profesor de la Universidad de los Andes en la cátedra de Reporte Integrado, en la que se tratan temas de sostenibilidad en las finanzas de las organizaciones, dirigido a los pregrados de Contaduría Internacional, Economía y Administración de Empresas.

“Durante mi trayectoria profesional he trabajado en diferentes sectores, donde he asumido retos que me han enseñado a comprender diversos abordajes y visiones de lo que significa la sostenibilidad. Estoy muy emocionado por ser parte del equipo humano de Natura y de poder aportar a la construcción de un mundo más sostenible, inclusivo y equitativo” afirmó Alejandro Gutiérrez, nuevo Gerente de Sostenibilidad.

Dentro de los retos del nuevo gerente de sustentabilidad, está darle continuidad a la causa Amazonía Viva en Colombia, trabajar temas de economía circular y apoyar los diferentes proyectos de sustentabilidad de la compañía. De esta forma, enfocará sus esfuerzos para que Natura Como empresa B continue aportando a la sociedad e inovando para ser una mejor compañia para el mundo.

Alejandro Gutiérrez.

Kibernum

La empresa de tecnología y proveedora de talentos de IT de origen chileno anunció el nombramiento de Diego Araya Pironi como nuevo country manager para Colombia.

Con 31 años en el mercado IT, Kibernum se ha consolidado como un actor relevante en la evolución digital, implementado el Sourcing Global en todos sus productos, para responder a sus clientes las demandas con respecto al talento y células, que requieren para llevar su negocio a un siguiente nivel y convertirse en la empresa que deben ser hoy.

Como Country Manager de Colombia, Araya tendrá la responsabilidad de la operación comercial del país, el desarrollo de acciones para impulsar el reclutamiento de talento local y la implementación de políticas que permitan la expansión del negocio.

“Colombia es un país con un alto potencial de talento IT que ha crecido exponencialmente en el último tiempo. A pesar de llevar más de 8 años en el país, hasta el 2022 decidimos tener un responsable exclusivo para la operación local. Estoy seguro de que con la amplia trayectoria y capacidad con la que cuenta Diego, continuaremos impulsando la evolución digital de nuestro entorno y lograremos fortalecer nuestra presencia en el mercado nacional”, afirma Marcelo Solari, CEO de Kibernum.

El directivo cuenta con más de 10 años de experiencia en la implementación de proyectos y consultoría, desempeñándose en prestigiosas empresas como Deloitte y STRATAM Consulting. Dentro de los hitos más importantes en su gestión, destacan haber liderado proyectos de transformación que implicaron llegar al primer lugar en ventas, aumento de satisfacción de clientes y aumentos de productividad en más de un 50%.

El nuevo líder para Colombia, que va cerrando el año con un aumento de ventas de la empresa en más de un 80% en el país, está vinculado al equipo de Kibernum desde 2018 y tendrá como base de operación las ciudades de Santiago de Chile y Bogotá.