(Los nombramientos empresariales de la semana). 

Payflow, Natura y Avon Colombia, Kushki, American Marketing Association, inDrive, Patria y Grupo Bancolombia y Central Cervecera anunciaron cambios en sus organizaciones, con el nombramiento de nuevos líderes que llegarán a reforzar y fortalecer sus operaciones y la gestión empresarial y administrativa.



Portafolio presenta a continuación los perfiles de los nuevos líderes y nombramientos empresariales de los últimos días:

Flor Violini.

Natura y Avon Colombia

La compañía dedicada a la venta de productos de salud y belleza nombró a Florencia Violini como su nueva gerente de marketing en Colombia.

Florencia cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de negocios y marcas a nivel regional. Comenzó su trayectoria en Natura en 2013 para la operación en Latinoamérica, que abarca los mercados de Argentina, Chile, Perú, Colombia y México.

Entre diciembre de 2013 y marzo de 2017 se desempeñó como gerente de marketing regional para cuerpo, una de las categorías más relevantes de la compañía, responsable de la marca Tododia.

Previamente ha tenido la oportunidad de ser gerente de Marketing Regional para Perfumería y la línea de Cuidados para el Hombre y a su vez ser la gerente de Marketing para Natura Argentina.

Licenciada en Comercio Exterior por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, donde obtuvo Medalla de Oro por el mejor promedio. Tiene un posgrado en “Planeamiento y Administración Estratégica” de la Universidad de Buenos Aires y una especialización sobre “Desarrollo de Habilidades y Estrategias de Negociación” de la Universidad de Chile.

“Estoy muy emocionada de llegar a Colombia para trabajar en el desarrollo y posicionamiento de marcas con un propósito tan relevante como Natura y Avon. Marcas que creen el poder transformador colectivo, de un mundo mejor, más equitativo e igualitario. Es un privilegio para mi poder contribuir en esa construcción y acompañar a todos aquellos que, como yo, quieren ser agentes de transformación”, afirmó Violini, nueva gerente de mercadeo.

En su nuevo rol como gerente de marketing de Natura y Avon Colombia, tendrá como principales desafíos consolidar el crecimiento y liderazgo de la marca, profundizando la llegada de sus productos a los hogares en todo el territorio nacional.

Felipe Mejía Posada.

Central Cervecera de Colombia

La Junta Directiva de Central Cervecera de Colombia designó a Felipe Mejía Posada como nuevo gerente general de la compañía, cargo que asumió desde el 14 de agosto.

Felipe Mejía es profesional en finanzas y relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia y cuenta con maestrías en Administración de Negocios de Columbia Business School y London Business School.

Durante más de 15 años de trayectoria profesional lideró la estrategia integral de crecimiento, desarrollo y consolidación de negocios en los sectores de bebidas y cuidado personal en diferentes países.

“Estoy orgulloso de llegar a Central Cervecera y liderar un equipo lleno de talento con el cual avanzaremos en el propósito y los objetivos que la organización se ha trazado de cara las marcas de nuestro portafolio en el mercado”, anotó Felipe Mejía, al respecto de su nombramiento.

Central Cervecera de Colombia nació en 2014 a partir de la alianza estratégica de Postobón, empresa líder en bebidas no alcohólicas en Colombia, y CCU, compañía chilena multicategoría, con amplia presencia en el Cono Sur, líder en la producción, comercialización y desarrollo de mercados de cerveza.

El propósito de la compañía es dinamizar el mercado de la cerveza del país ofreciéndoles nuevas marcas y experiencias a sus clientes y consumidores. Su planta de producción está ubicada en el municipio de Sesquilé, Cundinamarca y cumple con altos estándares de sostenibilidad e innovación.

El portafolio de Central Cervecera incluye las marcas de cerveza Andina, Andina Light, Heineken, Tecate, Sol, Miller Lite y la cerveza artesanal 3 Cordilleras. Por su parte, en la categoría de maltas, la compañía cuenta con Natumalta.

Jean Pierre Serani.

Patria y Grupo Bancolombia

Jean Pierre Serani fue nombrado como nuevo CEO del Joint Venture entre Patria y Bancolombia después del reciente anuncio de la creación de una nueva compañía dedicada a la gestión de activos alternativos.

Patria Investments es uno de los gestores líderes en América Latina en el mercado de inversiones en activos alternativos. Esta unión con el Grupo Bancolombia le permitirá ofrecer y desarrollar innovadoras soluciones de inversión enfocadas en mercados privados, de la mano de un asset manager de trayectoria probada invirtiendo en la región en esta clase de activos. Muchas de estas soluciones de inversiones hoy no se encuentran disponibles para inversionistas locales.

Jean Pierre es Administrador de Negocios de la Universidad EAFIT, tiene un MBA de Georgia Institute of Technology como becario Fulbright. Adicionalmente, es graduado del Advanced Management Program (AMP) de Harvard Business School. Cuenta con una trayectoria de 25 años en el Grupo Bancolombia donde se venía desempeñando desde hace siete como presidente de Banca de Inversión. Anterior a ello, fue tres años presidente de la comisionista del Grupo, Valores Bancolombia, y se desempeñó en diversos cargos en Banca de Inversión, así como en la tesorería de Corfinsura.

Actualmente es miembro de la Junta Directiva de Nequi y de Enka de Colombia, y es miembro del comité de auditoría de Enka. También lidera el Comité Regional de la Fundación United Way en Antioquia y es miembro del Consejo Asesor de Scheller College of Business en Georgia Institute of Technology. ”Me siento muy orgulloso de asumir esta nueva responsabilidad. Tanto Patria como Bancolombia tienen el objetivo de atraer inversión que impacte positivamente la generación de desarrollo económico y bienestar en Colombia a través de su expertise en sectores como la infraestructura, salud, agroindustria, entre otros. Esta unión de capacidades nos permitirá seguir consolidando nuestro objetivo de ser la plataforma líder de inversión en activos alternativos en el país", anota Serani.

Cabe anotar que esta nueva empresa será en un 51% propiedad de Patria y 49% del Grupo Bancolombia, y se enfocará inicialmente en la gestión de activos inmobiliarios. Actuará en calidad de gestor externo del Fondo de Capital Privado – Inmobiliario Colombia (FIC), el cual tiene más de 170 bienes inmobiliarios en Colombia y activos bajo administración superiores a $5 billones.

“Sabemos que hemos escogido al talento idóneo para liderar este reto. Contar con quien fuera el presidente de un negocio como Banca de Inversión Bancolombia y anteriormente de Valores Bancolombia, es sin duda un motivo de orgullo para nuestra compañía”, puntualiza Alfonso Duval, CEO LatAm e-xBrasil de Patria Investments.

Alexander Akhmataev.

inDrive

La plataforma global de movilidad y servicios urbanos anunció la designación de Alexander Akhmataev como nuevo Director de Desarrollo de Negocios de la vertical de Viajes Urbanos para América Latina. Este nombramiento fortalece el liderazgo de la firma a nivel regional, después de la reciente llegada al equipo de Mark Loughran como Presidente del Grupo.

Alexander Akhmataev tiene una amplia experiencia ejecutiva en empresas de telecomunicaciones, agencias de medios internacionales y consultoras globales. Dentro de su carrera, ha desarrollado sus capacidades técnicas y estratégicas y ha contribuido a proyectos relacionados con la eficiencia operativa. Además, ha demostrado su perspicacia financiera como experto en un fondo de inversión.

Alexander ha ocupado puestos directivos en compañías como Deloitte y Wavemaker, entre otras. En inDrive, será responsable de gestionar la línea de negocio de Viajes Urbanos para alcanzar los objetivos de la empresa en los 17 países de América Latina y el Caribe, incluidos México, Brasil, Colombia, Panamá, Ecuador y Perú.

De acuerdo con Mark Loughran, Presidente de inDrive, el posicionamiento de Akhmataev se centra en la expansión de la red de socios y usuarios en toda Latinoamérica, así como en la mejora constante de la plataforma. "Alexander nos aportará un bagaje completo gracias a su experiencia en asuntos técnicos y estratégicos para el desarrollo y gestión de la vertical, así como su enfoque comercial y de innovación continua, que encaja perfectamente con nuestro momento y necesidades corporativas”, mencionó Loughran.

Actualmente, inDrive opera ya en más de 40 países, con un enfoque de tecnología basada en las personas y a través de alternativas de movilidad y servicios urbanos con base en el modelo de negociación directa de tarifas. Gracias a esta novedosa propuesta, que permite a las personas elegir el precio, la empresa se convirtió en la segunda aplicación de movilidad urbana más descargada del mundo en 2022.

Además de su servicio de viajes urbanos, la aplicación ofrece la opción de movilidad ciudad a ciudad, así como una creciente lista de servicios urbanos como fletes, entregas y el vínculo con especialistas que puedan desarrollar actividades como reparaciones mecánicas, trabajos de construcción y limpieza en general.

Adriana Henríquez.

Kushki

Después de registrar un crecimiento continuo del 25% en el último trimestre del 2023 en Colombia, y con planes de posicionamiento y liderazgo para el 2024, Kushki, la empresa que conecta a Latinoamérica con los pagos designa a Adriana Henríquez Machado como la nueva Country Manager para el país, fortaleciendo la operación y apostando al crecimiento de la compañía en el mercado local.

En su nuevo cargo, Adriana Henríquez tendrá como misión la continua expansión del negocio en el país y el desarrollo de ecosistemas con nuevos reconocimientos. Además, será responsable de la gestión de equipos y recursos que impactan directamente en la operación local.

“Desde esta nueva posición, mi principal objetivo es contribuir con el crecimiento de Kushki en el país, esperamos duplicar nuestro crecimiento presentado este año al cierre del mismo. Seguiremos asegurando el cumplimiento de los objetivos y la puesta en marcha de las estrategias establecidas. Buscando siempre brindar un diferencial en el mercado y la mejor atención a nuestros clientes”, manifestó la hoy Country Manager de Kushki en Colombia.

Adriana cuenta con una amplia trayectoria profesional construida en reconocidas empresas de América Latina, con cerca de 10 años de experiencia en cargos directivos relacionados con liderazgo, gestión estratégica, ventas, relacionamiento, y desarrollo comercial, en compañías como PayU, Efecty y Avianca.

Henríquez es especialista en publicidad y relaciones públicas de la Escuela de Negocios Europea, y profesional en negocios internacionales con énfasis en gerencia y mercadeo.

Entre sus habilidades profesionales se destaca el conocimiento en el crecimiento de marcas y desarrollo de negocios, relaciones corporativas, negociación, creación de alianzas estratégicas, entre otras.

“Colombia es uno de los principales mercados para Kushki. El país se está destacando cada vez más por su adaptabilidad al cambio y su aceptación hacia los pagos digitales, mostrando un alto crecimiento en materia de servicios digitales. Por eso este año, estamos apostando por el desarrollo del negocio local”, afirmó la nueva Country Manager de Kushki.

En Colombia, Kushki ha brindado apoyo a los comercios para expandirse entrando en el ecosistema digital, logrando para finales del 2022, contar con cerca de 180 colaboradores a nivel local, 20 bancos aliados y más de 90.000 puntos de pago en efectivo. La nueva meta en el país es expandir el número de clientes en sectores e industrias de tipo empresarial y corporativo.



Camilo Caicedo.

American Marketing Association

El colombiano Camilo Caicedo, CEO de Penta Marketing, fue elegido como el presidente de la American Marketing Association, capítulo Sur de la Florida (AMASFL). Su nombramiento como se debe a al destacado rol en la región como CEO de Penta Marketing, una agencia referente en la industria del marketing de la región y de Estados Unidos.

“Mi mayor reto consiste en ubicar al capítulo como una asociación relevante y referente en el sur de la Florida, así como ofrecer conocimiento de alto valor, herramientas y oportunidades a sus miembros, y promover una comunidad multicultural, inclusiva e igualitaria en la zona”, comenta el nuevo presidente de la AMASFL.

Camilo, es un reconocido empresario y marketero, con más de 27 años en la industria de los eventos, promociones, incentivos y gestión de marcas. Durante su carrera, y como experto en marketing experiencial, se ha destacado por sus disruptivas propuestas de innovación como respuesta a la evolución y cambios constantes del mercado. La innovación y compromiso de la agencia que lidera Camilo con las tendencias y mantenerse a la vanguardia le han permitido realizar más de 500 eventos virtuales en el Metaverso.

La agencia colombiana revolucionó la forma de hacer eventos inmersivos e interactivos a través de su ecosistema digital Penta Virtual Center, una oficina virtual que funciona con avatars. Allí han tenido lugar eventos, congresos, lanzamientos de producto, trainings, ferias y reuniones interactivas. Desde su fundación, Penta ha demostrado una impecable cultura de servicio que se ha traducido en relaciones duraderas con clientes de renombre internacional. Compañías como Kellogg’s, LG, Mastercard, PepsiCo, British American Tobacco, Essity y Mattel, entre otras.

Payflow

Tomás Restrepo, Benoit Menardo, Catalina Villegas y Alejandro Arango.

El nuevo Consejo Asesor de Payflow reúne a los ejecutivos más influyentes de Talento Humano de las principales empresas de Colombia, y tiene como objetivo ayudar a Payflow en su estrategia de crecimiento en el país.

Payflow, la plataforma de salario bajo demanda líder en Europa y Latinoamérica, ha anunciado la formación de un Consejo Asesor con destacados líderes empresariales de diferentes sectores en el país, esta iniciativa demuestra el compromiso de la compañía con la innovación y el desarrollo tecnológico de Colombia. Tomás Restrepo, Chief Future Officer de Cementos Argos; Alejandro Arango, Vicepresidente de Talento Humano de Ecopetrol y, Gladys Vega, Presidente de la Federación ACRIP (Mayor asociación de Gestión Humana en Colombia) son los tres altos ejecutivos que forman parte del Consejo.

“Queremos que Payflow sea la primera Startup que se convierte en unicornio de Recursos Humanos en Colombia. Y contar con el apoyo de Alejandro, Gladys y Tomás nos impulsará a conseguir esta meta en tiempo récord, pues serán un respaldo y guía clave en nuestra misión por llevar bienestar financiero a todos los trabajadores y empresas del país a través de nuestra aplicación”, comenta Benoit Menardo, Cofundador de Payflow.

Payflow, fundada por Avinash Sukhwani y Benoit Menardo en España, comenzó sus operaciones en Colombia durante el año 2022, donde rápidamente alcanzó un crecimiento exponencial y ha impactado positivamente la vida de más de 100.000 trabajadores. Compañías como Conconcreto, Kellogg’s, Telefónica, SIDOC, entre otras, ya han apostado por el bienestar de sus trabajadores y les permiten acceder a su salario de forma rápida, privada y gratuita para hacer frente a necesidades financieras. La aplicación de Payflow, además, incluye un apartado de clases formativas donde sus usuarios pueden aprender conceptos y buenas prácticas para potenciar su propio manejo del dinero.

Tomás Restrepo empezó su trayectoria laboral en La Nacional de Chocolate y de allí abrió su portafolio a varias empresas líderes del país como Camacol y Comfama, hasta llegar a Cementos Argos. Experto en temas de impacto, estrategia y sostenibilidad en talento humano, Restrepo es actualmente el Chief Future Officer de esta gran empresa. “Vivimos en una sociedad en la cual el empleado no está empoderado de sus finanzas, pero Payflow es el aliado clave que hace que esto sea posible, son un verdadero apoyo a su bienestar financiero”

Siendo una de las consultoras principales de The RBL Group y la Presidente de la Federación ACRIP, Gladys Vega llega al Consejo Asesor de Payflow junto con su experticia en Manejo de Personal. “Payflow es el beneficio social ideal para cualquier departamento de Recursos Humanos y contribuyen a que las empresas que lo implementen se posicionen como innovadoras en un mundo donde el estrés financiero es la mayor causa de rotación de personal. Se trata de un gran paso para hacia la innovación y digitalización de estas compañías.” Vega ha sido Gerente y Vicepresidente de Gestión Humana en Allianz Group y también ha trabajado en el Banco Agrario, Colsubsidio y Altra Investments.

También llega Alejandro Arango, el ex Director Administrativo de la Universidad de los Andes, quien fue el experto en organizar la gestión de Talento Humano del Banco Santander y actualmente se desempeña como Vicepresidente de Talento Humano en Ecopetrol. “Es un orgullo hacer parte del Consejo Asesor de Payflow, apoyando a la digitalización del país y ayudando a millones de empleados a tener una solución financiera justa.”

“Nuestro Consejo Asesor reúne a los mejores líderes de talento humano del país. Nos sentimos muy afortunados de poder contar su visión y apoyo para seguir mejorando la forma en que brindamos bienestar financiero a los colaboradores colombianos”, resaltó Catalina Villegas, Country Manager de Payflow en Colombia.

