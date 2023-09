Los más recientes nombramientos empresariales de compañías en Colombia

Andi del Futuro, Accenture, Mondelēz, SonicWall, Infor y BASF anunciaron cambios en sus organizaciones, con el nombramiento de nuevos líderes que llegarán a reforzar y fortalecer sus operaciones y la gestión empresarial y administrativa.

Portafolio presenta a continuación los perfiles de los nuevos líderes y nombramientos empresariales de los últimos días:

Andi del Futuro

Pablo Santos.

La Cámara de Emprendimiento y Aceleración de la Andi (Andi del Futuro), entidad que busca impulsar la creación de nuevos negocios, startups y scaleups y que ha logrado consolidar un ecosistema empresarial de cerca de 400 emprendimiento en Colombia nombró a Pablo Santos como presidente de la junta, quien busca seguir incentivando el emprendimiento y la innovación en el país.

Uno de sus principales objetivos es impulsar las soluciones de inversión y financiación en el ecosistema emprendedor, pues cuenta con una amplia trayectoria en el sector fintech y actualmente es CEO de Finaktiva.

Santos estará a la cabeza de la presidencia de la Andi del Futuro durante un año, tiempo en el cual espera aplicar todos sus conocimientos en el mundo emprendedor y financiero para la expansión de los negocios colombianos en el exterior. Entre sus principales retos se destaca incentivar la inclusión financiera de los emprendedores y fomentar el desarrollo sostenible de nuevos negocios en medio de un panorama de ralentización económica.

“Vamos a ayudar a crecer las empresas con más futuro que historia, desde la presidencia de la junta podremos trabajar en temas de financiación e inversión para estimular el crecimiento de los emprendimientos en el país. Si bien Colombia ha logrado posicionarse como uno de los países más atractivos para la creación de nuevos negocios, aún hay varios desafíos que afrontar para lograr contar con un ecosistema emprendedor con mayor densidad y sofisticación”, puntualiza Santos.

El nuevo presidente de la junta cuenta con una amplia experiencia en el ecosistema emprendedor, pues desde niño inició brindando pequeños créditos a sus profesores y compañeros del colegio, generando un interés en el mundo financiero que lo llevó a crear diferentes compañías. En 2011 empezó con Aktiva, una empresa de soluciones financieras para Pymes. Paralelo a esto, ayudó a fundar Agricapital, una microfinanciera especial para el sector agrícola y luego fue cocreador de Bancamoda, una fintech para la industria textil.

Actualmente, Santos se desempeña como CEO de una de las fintech más grandes del país, la cual ha logrado entregar financiación por más de $10 billones en productos de crédito, factoríng y confirming para pymes, ayudando a alrededor de 10.000 compañías colombianas. Ahora, el nuevo presidente de la junta de la Cámara de Emprendimiento y Aceleración deberá ocupar un puesto en la Junta de Dirección Nacional de la Andi, al cual tiene derecho como parte de su cargo.

“Estamos abiertos a propuestas, sugerencias y alianzas estratégicas para potenciar la comunidad y desarrollar más herramientas que le permitan a los emprendedores seguir expandiendo sus negocios. Hay que trabajar desde el sector público y privado para crear mejores condiciones empresariales encaminadas al capital humano, la tecnología e innovación y las soluciones financieras que faciliten la creación de emprendimientos y su escalabilidad”, agrega Santos.



Accenture en Colombia

Carolina Botero Londoño.

Accenture, la firma líder en servicios profesionales a nivel global, anunció el nombramiento de Carolina Botero Londoño como la nueva presidenta de Accenture en Colombia. Carolina asume este rol en sucesión de María Fernanda Suárez, quien durante su mandato dirigió la estrategia de Accenture para hacer crecer su negocio y expandir sus capacidades en industrias clave como minería, energía y la banca.

La líder designada aportará a su nueva posición una amplia experiencia en finanzas, un destacado liderazgo corporativo y un estilo que combina habilidades empresariales con un enfoque inclusivo. Con más de 27 años de experiencia en finanzas y banca de inversión en América Latina y Estados Unidos, Carolina Botero Londoño se ha posicionado como una figura prominente dentro del sector ocupando roles de liderazgo en el sector financiero y en la industria energética, donde su mayor interés es promover el potencial del equipo y fomentar su crecimiento personal y profesional.

La actual CMD se incorporó a Accenture hace un año, tras ocupar el cargo de vicepresidente financiera (CFO) de ISA, la plataforma de transmisión de energía más grande de América Latina. En su rol dentro de la multinacional ha liderado el segmento de servicios públicos, supervisando el desarrollo de la práctica y consolidando la posición de la compañía en el país.

Además, desde 2011 a 2017, trabajó para la Fundación Clinton, donde se desempeñó como CEO de Fondo Acceso y CFO de una de las iniciativas de la Fundación, terminando su carrera en la ciudad de Nueva York. Su trayectoria también incluye roles en ABN Amro, HSBC, BNP Paribas, Inverlink y Rothschild, donde amplió sus destrezas para liderar equipos multidisciplinarios hacia exitosos cierres de transacciones.



Mondelēz

María Gabriela Herrera.

Mondelēz International, empresa detrás de marcas como Oreo, Trident y Ritz, anuncia el nombramiento de María Gabriela Herrera como directora senior de recursos humanos para la región Andina, Centroamérica, el Caribe y Chile. Herrera es Licenciada en Recursos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y cuenta con un MBA de la Escuela de Negocios de la Universidad de Tulane.

La carrera de más de 20 años de la ejecutiva se ha desarrollado, principalmente, en empresas internacionales como Diageo, Johnson & Johnson, Philip Morris International y Cemex. Desde ahora, Herrera liderará el manejo de recursos humanos para países como Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, Centroamérica y el Caribe.

Herrera comenta que “estoy emocionada por la gran ambición que tiene Mondelez. Pero sobre todo por el aporte que yo, desde mi experiencia, continuaré haciendo para fortalecer la cultura y el talento que nos llevará a alcanzar ese objetivo”. También agrega que “la diversidad que he encontrado en esta región y en los mercados locales es impresionante, y con certeza puedo asegurar que gracias a esta diversidad generaremos un gran valor como compañía a nuestros consumidores y comunidades en las cuales operamos”.

En Colombia, el negocio de Mondelēz está liderado por productos de la categoría de gomas de mascar con marcas como Trident, Chiclets, Halls y Bubbaloo, productos de galletas como Oreo, Club Social, Chips Ahoy! y Ritz, y en menor tamaño con productos de la categoría de bebidas en polvo y preparaciones como Tang, Royal y Clight.



SonicWall

Michelle Ragusa-McBain.

SonicWall, proveedor de protección de ciberseguridad para fuerzas laborales cada vez más remotas, móviles y habilitadas en la nube, anunció el ascenso de Michelle Ragusa-McBain como vicepresidenta y jefa de canal global.

"SonicWall es una empresa que valora a los socios de negocios y los habilita y acompaña en todo el mundo, pues los partners son una prioridad clave", dijo Jason Carter, CRO de SonicWall.

“Este nombramiento global es otra señal de que SonicWall continúa evolucionando y es uno de los líderes indiscutibles en el entorno de la ciberseguridad. Además del énfasis en el enfoque de afuera hacia adentro de SonicWall, estamos posicionados para llevar a nuestra comunidad de partners a nuevos niveles en la segunda mitad de 2023”.

Como líder de canales a nivel mundial, Ragusa-McBain será responsable de impulsar el ecosistema del canal, permitiendo a los socios crecer y beneficiarse del cambio y los desafíos que plantea la ciberseguridad. Con más de 18 años de experiencia en canales de distribución, Ragusa-McBain ha liderado, desarrollado, administrado y hecho crecer con éxito ecosistemas de canales en Cisco, Office Depot | CompuCom y JS Group. Ha liderado programas de servicios administrados, modelos de suscripción/consumo, distribución y alianzas. Ella y sus equipos han sido reconocidos con numerosos premios del sector y ha formado parte de múltiples juntas directivas y comunidades impulsando iniciativas de DE&I y desarrollando la próxima generación de talentos de canal.

Ragusa-McBain estará presente y apoyará a la comunidad del canal asistiendo a eventos como CompTIA ChannelCon, CRN NextGen, Taylor Business Group BigBig, BuildIT Live de IT By Design, IT Nation Evolve and Connect, Canalys Global Forums y más.

"Este es un momento excelente para los partners de SonicWall", dijo Ragusa-McBain. "Nuestra nueva estrategia de canal está redefiniendo el éxito de los aliados actuales y futuros, que requieren una sólida eficacia de seguridad, un bajo costo total de propiedad (TCO) e inteligencia de amenazas".

El anuncio se produce después de que SonicWall publicara su Informe de amenazas Cibernéticas de mitad de año, que brinda información al canal sobre las tendencias y ayuda a los partners a convertirse en asesores confiables para brindar sólidas medidas de seguridad a sus clientes.



Infor

Rafael Castillo.

La expansión en la región será el foco de Rafael Castillo en Infor. La compañía, dedicada al desarrollo de software empresarial en la nube especializado por industria, anunció la integración del ejecutivo como su director de canales en América Latina y Country Manager de Colombia, cargo en el que asume la responsabilidad de generar planes estratégicos de desarrollo para ampliar el negocio desde sus áreas de canales, ventas y servicio.

Con más de 15 años de experiencia en la industria tecnológica y un historial de desempeño en roles de ventas y desarrollo de negocios en diversas posiciones de liderazgo, Rafael Castillo se incorpora al equipo de Infor con el objetivo de impulsar el mercado local y regional mediante soluciones tecnológicas como Infor WMS e Infor CloudSuite (ERP en la nube), enfocadas principalmente en las industrias de logística, distribución, alimentos y bebidas y manufactura.

El ejecutivo afirma que “hoy los participantes de la industria de alimentos, por ejemplo, están tomando conciencia de los cambios que deben hacer para garantizar un futuro donde puedan ser competitivos, sostenibles y capaces de resistir los desafíos. La revolución digital cambia la forma en que las empresas afrontan retos de la industria, como la gestión de la cadena de suministro, la visibilidad de inventarios, la reducción de desperdicios y la adaptación a demandas cambiantes de los consumidores". En este sentido, Castillo considera que la inteligencia artificial tendrá un papel primordial en la transformación digital de esta industria en la que actúan cerca de 43 mil empresas, según Confecámaras.

En el ámbito de la logística, el ejecutivo de Infor destaca el potencial del mercado Colombiano para adoptar nuevas tecnologías, al mencionar un estudio reciente de McKinsey que apunta que el mercado de IA en Colombia crezca de mil millones de dólares en 2022 a 10 mil millones de dólares en 2030.

Su enfoque en la digitalización tiene como propósito fortalecer la estrategia de canales de Infor en la región y respaldar el crecimiento continuo de las empresas en Colombia y Latinoamérica.

“Nos complace sumar a nuestro equipo de Colombia a un directivo como Rafael, con visión a toda la región. Estamos convencidos de que su experiencia, conocimiento y habilidades, serán las herramientas que requerimos para el cumplimiento de los objetivos que tenemos como compañía a nivel local. Asumiendo también el compromiso de estrechar las relaciones con nuestros canales y clientes, en toda la región”, asegura Volker Lafrenz, General Manager y VP, Infor América Latina.

Rafael es ingeniero industrial de la Universidad Javeriana, cuenta con un máster en administración de empresas de la Universidad de los Andes. Ha liderado equipos bajo estrategias y planes de negocio orientados al cumplimiento de resultados en Colombia, Ecuador, Chile, México, Argentina y Brasil.

El ejecutivo tiene un amplio bagaje en productos de tecnología y aplicaciones como base de datos, Middleware, Business Intelligence, ERP, CRM, EPM, IaaS y PaaS, habilidades que se alinean con el core de la compañía para asumir los retos profesionales.

BASF

John Arias.

La empresa química alemana anunció a John Arias como Gerente de Sostenibilidad, Compromiso Social y Relaciones Gubernamentales para la región andina, que abarca Colombia, Ecuador, Venezuela, Chile y Perú. Con más de 13 años de experiencia laboral y una destacada trayectoria en diversas industrias, John Freddy Arias asume este rol estratégico para liderar iniciativas clave que promuevan la sostenibilidad y el compromiso social en la región.

"La sostenibilidad es uno de los mayores desafíos que enfrentamos como sociedad en la actualidad, y no solo como organización -enfatiza John Arias-. En BASF, contamos con una visión integral y estamos comprometidos en contribuir a los retos sostenibles globales y estamos apostando particularmente en proyectos de impacto en circularidad, cumplimiento de metas NetZero y el desarrollo de una cultura sostenible en las industrias que atendemos. Queremos articular actores, innovar y tejer puentes para que los proyectos tangibles generen un cambio real", concluye Arias.

Como parte del compromiso de BASF con un futuro sostenible, Arias estará a cargo de proyectos centrados en la circularidad de materiales, la reducción de huella de carbono y el fomento de la cultura sostenible en las industrias en las que opera la compañía. Así como expandir su presencia en proyectos de valor compartido que beneficien a las comunidades locales en Colombia y Ecuador. "Queremos generar desarrollo económico y social a través de la colaboración con las comunidades en las que operamos, y no solo aportando química, sino también nuestra experiencia y conocimientos", mencionó Arias.

Arias también destacó la importancia de alinear la digitalización con la sostenibilidad, enfocándose en herramientas que faciliten la trazabilidad de materiales y la adopción de soluciones sostenibles en cadena. "La tecnología es una herramienta clave para agilizar procesos y enfrentar los desafíos de la sostenibilidad de manera más efectiva", afirmó.