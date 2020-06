Los organizadores de eventos buscan salidas con virtualidad

Las empresas que organizan eventos siguen enfrentando los costos y las preocupaciones que les representa dejar de operar, al tiempo que buscan en la virtualidad un alivio, en vista de que es lejana la posibilidad de retomar sus actividades.



(Récord de muertes diarias por coronavirus en Colombia).

Esta industria que se basa en la oferta de espectáculos en vivo sufre un impacto económico sin precedentes.



Nada más cifras del sector señalan que al año se desarrollan cerca de 65.000 medianos y pequeños eventos entre cursos, talleres, conciertos, carreras deportivas. El valor de ese mercado se estima en unos US$50 millones.



(Incertidumbre por la suspensión de eventos).



Yalesa Echeverría, productora de eventos y espectáculos, gestora cultural y vocera de Industria de Producción de Eventos y Espectáculos (IPEE), explica que en el sector “no ha habido adaptación aún”.



Añade que “algunos espacios están invirtiendo para poder activarse, pero abrir los espacios sin público es buscar alternativas virtuales que aún intentamos comprender. Construimos de la mano con la Cámara de Comercio de Bogotá a través del Clúster de Música un modelo de protocolo para activar en cuatro fases. Ya existe un Decreto que permite activar espacios con medidas de seguridad y sin público”.



Sin embargo, ahora los empresarios están tras clientes que deseen contenidos virtuales y que estén dispuestos a producirlos.



A su juicio, el reto de muchos empresarios es monetizar estas actividades. Dice que, tras cuatro meses sin ingresos, “desde la productora donde trabajo gestionamos cuatro proyectos para ser comprados o patrocinados por marcas”, al tiempo que se hace seguimiento a convocatorias públicas e iniciativas internacionales.



LOS AVANCES



Gonzalo Cortés es gerente de Living, una discoteca reconocida en Cali. Montó GoLiving, una plataforma en la que presenta conciertos en vivo. El primero fue en mayo con el cantante Jessi Uribe, en la programación para este fin de semana anuncia otro con Guayacán Orquesta y para julio tiene planes con Delirio, el reconocido show de salsa.



“El objetivo es continuar con nuestro know how de llevar entretenimiento. Antes lo hacíamos en la discoteca o en sitios masivos, ahora estamos cambiando para llevarlo al hogar directamente”.



“El proyecto permite una sostenibilidad financiera. Es nuevo, las personas no están acostumbradas al ‘pague por ver’ pero estamos batallando. En este primer mes logramos llegar a unos 15.000 hogares. Creo que vamos por buen camino”, explica.



Los pines o accesos, a $20.000, al igual que los patrocinios, son la fuente de ingresos. Lo segundo ha sido difícil porque las marcas han recortado apoyos. Aquí, dice, la apuesta es que no hay aforo y el acceso no es a una persona sino a un grupo familiar, lo que puede ser atractivo desde el punto de vista comercial.



Javier Vásquez, presidente de Top Brand, es el empresario que está detrás de la Feria Gourmet Virtual Market 2020, que empieza hoy en Bogotá y Cundinamarca y que busca ayudar a los restaurantes.



“La virtualidad llegó para quedarse, debemos empezar a pensar en un mundo de eventos, activaciones de marca, convenciones o lanzamientos híbridos, que mezclan la realidad con el mundo virtual. Nos dimos cuenta que con este tipo de eventos podemos romper fronteras y esto va a permitirnos alcanzar mejores objetivos”, plantea.



Líderes del mercado se se suman a la virtualidad. Bizarro Live Entertainment Colombia, el Movistar Arena de Bogotá y Tuboleta anunciaron, en fecha por definir, el Festival digital #ViveEnVivo.



Por su parte, emprendedores también aprovechan estos pasos que se dan en la industria.



Biciq, plataforma en línea de inscripción, gestión y venta de boletería, ofrece herramientas para que profesionales con diferentes enfoques, grupos infantiles y teatrales, entre otros, puedan organizar eventos en línea, de manera gratuita o con interacciones pagas para sus clientes.



congom@portafolio.co