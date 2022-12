Los planes de Huawei para cobertura 4G en Colombia

El mercado tecnológico de Huawei para el cierre de 2022 espera superar los ingresos por US$100.000 millones que obtuvieron para el 2021. César Funes, vicepresidente de relaciones institucionales de la compañía en Latinoamérica, en diálogo con Portafolio, habló del comportamiento del mercado en Colombia, inversiones y sobre la tributaria.

¿Cuál es el balance de Huawei a cierre de año?

Conforme a lo planeado, las diferentes áreas de negocio sobre todo las de nueva creación como son la nube, la enterprise y el área de energía están creciendo. El área de infraestructura de operadores se ha mantenido estable, pero es un sector que ya no crece a las tasas que crecía. Esperamos suceda conforme se haga la evolución a la próxima generación.

Las famosas Ideahub están empezando a despegar muy fuerte en muchos lugares. De acuerdo con el reporte que vimos recientemente vamos a alcanzar el plan. El año pasado estuvimos cerca de los US$100.000 millones a nivel global y este año vamos a estar un poco arriba de eso.

¿Cómo contribuyen en el trabajo de conectividad en Colombia?

En los últimos años Colombia dio un salto importante después del despliegue des 4G en el país. En el último año y medio se detuvo un poco el ímpetu por diversos temas, pero recientemente se ha vuelto a reforzar la estrategia.

Con el nuevo Gobierno se reforzó la estratégica y regresamos afortunadamente a la conversación de qué hacer para la evolución de las redes. Colombia en el plan que se trazó originalmente para extender la cobertura de 4G fue una buena decisión y ya estamos en esa ruta para alcanzar los porcentajes.

El tema de la ruralidad no es exclusivo de Colombia ni de Latinoamérica, está en todo el mundo porque hay un problema de conectar a una última franja. La iniciativa privada no lo puede necesariamente hacer solo y la autoridad tampoco podría porque no es su trabajo. Proponemos un trabajo en conjunto.

¿Y para los que están completamente apartados?

Sin duda hay otras tecnologías que se pueden considerar muy puntuales.

Potencialmente son más caras y una vez más el Estado tendrá que entrar a aportar. Son algunas tecnologías en las que nosotros no participamos, como lo es el satélite. Este siempre es un complemento para acercarnos a esos lugares, las redes fijas y móviles cada vez están más cerca.

¿Cómo está el mercado en Colombia?

Colombia tiene más operadores que el promedio de la región y de la industria. Sin embargo, el mercado del tamaño que es en el país tiene una sobre suscripción menor. En opinión, la economía se va a balancear en algún momento y quedarán más cerca de los de los promedios.

¿Qué le propone Huawei a los operadores?

Proponemos transformar el pensamiento para que su modelo de negocio evolucione y no se quede en lo que potencialmente se puede convertir en un commodity muy rápido. Nosotros estamos tratando de apoyar a los operadores en transformar su visión de negocio para la transformación digital. Varias industrias están considerando hacer su plataforma completa y ahí está el reto de los operadores.

¿Cómo ven la tributaria en Colombia?

El Estado tiene que vivir de algo y cualquier estrategia de recaudación no puede ser demasiado rígida, tiene que ser flexible eventualmente para incentivar. Habrá que imponer algunas tasas y a lo mejor compartirlas porque la industria de las telecomunicaciones es mundialmente de las más reguladas y afectadas por diversos impuestos.

El gravar a las plataformas potencialmente podría balancear un poco esta ecuación y tratar de que el gobierno pueda seguir manteniendo ingresos sin afectar, pero eventualmente habría que ir buscando la manera de incentivar la adopción tecnológica.

Y en el futuro habría que seguir como diluyendo el impacto de los de los impuestos en toda la cadena de valor y no cargarlo en un solo lugar.

Nos gustaría como industria que haya ciertos incentivos como el precio del espectro, en países como Colombia y México son de los más caros del mundo y los dos más caros de la región. Entonces disminuir el impacto económico del espectro de los operadores es muy importante porque costos fijos los hacen muy caros, sólo pueden acabar en dos posibles impactos para la sociedad, servicios caros o servicios malos.

¿Cómo ven la región?

Latinoamérica es un mercado para Huawei mejor que para cualquier otro vendedor. Normalmente la región para otro vendedor va a estar en menos del 5% de sus ingresos globales, en nuestro caso es entre el 5% y 10%, porque tenemos una penetración significativa con base en el portafolio que es más amplio. En materia de redes, fueron evolucionando a 4G. Hoy en Latinoamérica hay inversiones muy significativas en esta materia y así va a seguir siendo. No obstante lo que decimos nosotros es que cualquier inversión en 4G es 5G porque toda nuestra tecnología es 5G Ready y todos los operadores que invierten hoy en algo de su red actual así sea en el core, en el backbone, en fibra o en el radio, todo es para 5G.

Es importante seguir preparándose para cuando llegue 5G y absorba todo ese tráfico que se está generando. En enterprise de la división de verticales, industrias y gobierno también tenemos cada vez más aceptación en diferentes soluciones como la conectividad y aplicaciones punta a punta que tengan que ver con centros de datos y conexión a la nube. Entonces todo ese espectro es lo que nos da un diferenciador significativo contra la mayoría de los vendedores.

Diana K. Rodríguez T.