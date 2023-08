JetSmart empezará a operar la ruta Bogotá-San Andrés en diciembre

La conectividad aérea de la isla de San Andrés es fundamental para apalancar su actividad principal, el turismo. Sin embargo, tras la salida de las aerolíneas Ultra Air y Viva, que operaban el 60 % de las rutas desde y hacia San Andrés, el número de turistas cayó a la mitad. En lo corrido del año a junio van 503.116 viajeros a la isla, un 36 % menos que en el mismo periodo de 2022.



Con el fin de reconectar más a la isla, y apostar por la llegada de turistas extranjeros, que son los que apalancan las cifras, la Aeronáutica Civil está trabajando con aerolíneas extrajeras para reconectar nuevamente a la isla. Fruto de este trabajo, entrará una aerolínea con ‘músculo financiero a operar’, según señaló el ministro de Industria y Turismo, Germán Umaña.



El director de la Aeronáutica Civil, Sergio París, confirmó a este medio que se trataría de JetSmart, la aerolínea chilena de bajo costo que llegará a operar en la isla en diciembre.



“Estamos trabajando con la entrada de JetSmart y va a incorporar su flota principalmente a San Andrés (...) será en diciembre”, dijo el funcionario a PORTAFOLIO.

Vale recordar que el pasado 3 de julio, la Aeronáutica Civil aprobó la solicitud de 27 rutas para iniciar el proceso que le permita obtener el permiso de operación para prestar el servicio doméstico de transporte público regular de pasajeros, carga y correo en Colombia. Entre estas rutas está: Bogotá - San Andrés - Bogotá.

Además, el funcionario señaló que le ha dado subvenciones a Satena, a través de las ‘rutas sociales’ para poner a funcionar a la isla nuevamente. Sin embargo, fue enfático en que “el objetivo es crecer con un turismo sostenible, no depredador, que sea comunitario y social. Esa es la meta”. Por tal motivo, no apuntarán a crecer en número de turistas a la isla, sino a turistas consientes del ecosistema.



Esto, pues, según Paula Cortés, presidenta de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), actualmente, San Andrés atraviesa tiempos difíciles, no solo relacionados con la conectividad, “sino también con el desarrollo sostenible; amenazas en sus arrecifes de coral generados por el aumento de la temperatura de los océanos; seguridad alimentaria por la escasez de agua potable y contaminación por falta de un correcto tratamiento de residuos sólidos; una infraestructura limitada y herramientas para competir con otros destinos. Esto sin nombrar la erosión de las playas, una prioridad que debe ser tenida en cuenta por el gobierno local y Nacional de manera inminente”, dijo.



Ante la duda sobre frecuencias y origen de estas rutas hacia la isla, JetSmart no dio comentarios a este medio.

Plan de JetSmart en el país

Vale recordar, que en entrevista con Portafolio, el CEO de la aerolínea de bajo costo, Estuardo Ortiz, busca llenar el ‘vacío que dejó Viva y Ultra’, por tal motivo, se presume que los precios bajarían para trasladarse a la isla.

“La clave del modelo low cost es poder utilizar la aeronave más horas del día, ese es uno de los fundamentos críticos. Operamos una flota Airbus NEO A320 y A321 y lo que tiene de bueno una flota nueva, es que se puede usar con mayor confiabilidad, eso permite producir más asientos por día, lo que se traduce en un precio más bajo”, señaló Ortiz en su momento.

