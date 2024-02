Quest planea entrada de su ropa casual a Centroamérica

Con el foco puesto en la internacionalización, especialmente en Centroamérica, la marca de ropa casual masculina Quest, de Cali, proyecta sus negocios. Igualmente, en el 2024 espera abrir en Colombia 35 puntos de venta para completar 185, entre propios y franquiciados, explica su gerente Francisco Chaux.



¿Cómo evoluciona la marca?



Quest es una marca caleña que nació hace 25 años. Empieza con la comercialización de ropa y fruto de esa experiencia tiene su primera tienda, primero multimarca. Luego nace la iniciativa fabricar y comercializar una propuesta para el segmento masculino con el estilo de ropa casual. Siempre ha vestido al joven y al adulto joven con jeans, polos y camisetas. Hoy tenemos 150 puntos de venta, de los cuales 50 son por franquicias que operan desde el 2019. Es una marca fundamentada en la calidad del producto y en la relación costo/ beneficio.



(Lea: Acciones de Meta se disparan un 20 % en vísperas del vigésimo aniversario de Facebook).



¿Cómo les va en ventas?



En el 2023 estuvimos creciendo alrededor del 18%, cerramos en $205.000 millones. El año pasado abrimos 19 puntos. Cuando uno mira las cifras, llevamos tres años creciendo a doble dígito, evidencia de la aceptación que ha tenido nuestra propuesta, incluso en un año como el 2023 en el cual la industria de la moda decreció.



¿Cómo producen?



Tenemos unos proveedores de materias primas que tienen una relación de muchos años con nosotros. El principal está en Perú y es de talla internacional. Con él hemos construido tecnología en las telas. También tenemos proveedores en Brasil y México. Y en Cali hacemos el proceso de corte y confección de las prendas. Tenemos un equipo de diseño que conceptualiza las colecciones, que genera las muestras y hace toda la propuesta. Esto pasa una vez llega la materia prima al proceso productivo. Tenemos la distribución en Cali que abastece todas las tiendas a nivel nacional.



¿Qué planean para 2024?



A nivel nacional tenemos un objetivo de apertura de 25 puntos de venta franquiciados y 10 propios. Es decir, este año debemos terminar el año con 35 puntos más. Ese es el principal foco de expansión. Sin embargo, ya arrancamos unas conversaciones con socios comerciales en Centroamérica, principalmente en Honduras, donde hay un interés, para llevar la marca a todo los países de esa región. No hemos estado fuera del país, solo hemos hecho algunas distribuciones a Ecuador.



(Además: Enel considera no salir de sus operaciones en Argentina).



¿Van a abrir tiendas?



Estamos buscando socios allá que nos ayuden a cubrir todos los países: Honduras Guatemala Costa Rica, Panamá. Tenemos conversaciones con tres posibles socios, dos en Honduras y uno en Costa Rica. Estamos explorando con ellos cómo podríamos desarrollar el negocio. Puede ser que encontremos un socio muy grande con presencia en toda la región y que desarrolle como master franquiciado toda la marca o que se segmente la región en dos o tres franquiciados que cubran todo el territorio.



¿Será este año?



Sí, esperamos que al finalizar el año ya podamos tener nuestra presencia internacional de manera formal.



¿Cuál es el plan en Europa?



Es que este reto de internacionalizarnos nos invita a ser mucho más exigentes en lo que hoy hacemos bien. Hicimos una búsqueda de unos consultores europeos de mucho reconocimiento en Barcelona, en una de las escuelas más famosas de diseño. Estos consultores han venido apoyando marcas colombianas muy importantes durante más de 20 años. Por ejemplo están People y Arkitect, del Éxito, y marcas del Grupo Uribe. Los contratamos para un proyecto de un año, con el fin de elevar nuestros procesos a los estándares internacionales, para poder ser una marca mucho más internacional y contundente en el futuro.



(Le recomendamos: Enel considera no salir de sus operaciones en Argentina).



¿Qué esperan en ventas?



Esperamos crecer 35%, sumando el aumento de ventas actuales y la expansión con otras 35 tiendas.



¿Cuáles son los desafíos en materia de negocios?



El principal es que el consumo se estabilice y que este choque de desaceleración que vivimos, fruto de la inflación y la subida de las tasas, se supere. Un segundo desafío es que con las imposiciones arancelarias nuevas es evidente que sigue entrando producto que no es nacionalizado que compite con las marcas que producimos localmente. El tamaño de mercado de esta industria es muy grande y nosotros todavía tenemos un tamaño mediano y la oportunidad de ganar participación. Independientemente de la incertidumbre económica, la cambiaria, la política, incluso la geopolítica, vemos con optimismo el futuro y nos estamos preparando para afrontarlo.



¿La subida de aranceles no ha servido?



Uno ve que marcas formales como Zara como H&M han tenido que subir sus precios. Nosotros como marcas locales o, por lo menos en Quest, no hemos visto una sobredemanda ocasionada por la barrera arancelaria que, en teoría, lo que busca es desarrollar la industria nacional.

​

CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista de Portafolio