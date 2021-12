Los proyectos de expansión que llegan para On Vacation en 2022

Archivo particular

La fachada del hotel Amazon by On Vacation. Este complejo vacacional se encuentra ubicado a 20 minutos en lancha de Leticia.

Uno de las metas de la cadena hotelera OnVacation para el próximo año es que la afluencia de viajeros llegue a un 100 %.



En entrevista con Laura Muñoz, presidenta de On Vacation, la ejecutiva habló de este 2021 de “recuperación” y de los proyectos de expansión que llegan para la marca.



(Vea: Reactivación de sectores: qué se espera de cada uno de ellos en 2022).



¿Cuál es el balance que puede realizar de este 2021?



Después de un año tan difícil como lo fue el 2020, la recuperación durante este año ha sido positiva, ya que hoy estamos movilizando casi el 80% de los viajeros que estábamos movilizando en 2019. Y esto ha conllevado a que nos replanteemos nuestro modelo de negocio y miremos qué queremos ofrecer. Ahora estamos ofreciendo un turismo más de propósito en donde la gente va a encontrar y aprovechar todos los destinos. Por eso hemos relanzado nuestro hotel en el Amazonas, y hoy por hoy contamos con nuevos paquetes para que los turistas encuentren ese propósito de viajar. Hoy en las instalaciones del Hotel Amazon nos encontramos abiertos en un 100% para recibir a los viajeros. Ya iniciamos con las rutas en Bogotá, ahora estamos reanudando la ruta Cali- Leticia y en mayo tendremos Medellín-Leticia.



¿Con qué aerolíneas van a trabajar para seguir con estas rutas?



Después del paro de pilotos de Avianca, nos hemos diversificado y ahora volamos con todas las aerolíneas, volamos bajo el modelo chárter y también en las sillas comerciales con itinerarios.



(Vea: El turismo tradicional del Valle: cómo ha ayudado al departamento).



¿ En qué líneas se concentraron sus inversiones?



Nuestro foco de inversión se ha concentrado en adecuar y mantener nuestras infraestructuras y en nuestro personal. Poner a tono nuestros hoteles ha sido clave, pues tener las infraestructuras cerradas tanto tiempo trae sus consecuencias.

Laura Muñoz, presidente de OnVacation Archivo particular

¿Ya lograron reactivar los puestos de trabajos ?



Al cierre de los hoteles, usamos toda la normativa que había dado el Gobierno para los actores del turismo Hoy día nuestros integrantes están todos ya trabajando al 99% en las operaciones. Nuestro reto es para 2022 recuperar el total de los empleos y generar más empleos.



(Vea: Ocupación hotelera este año no logró niveles prepandemia).



¿Cuales son los proyectos que se vienen para la cadena?



Se viene una alianza con una compañía francesa que se llama Inmersión. Con esta movida vamos a tener turismo de lujo a la disposición de los colombianos. Está en desarrollo y creemos que para 2022 estaremos fortaleciendo el proyecto y viabilizándolo. Esperamos ejecutarlo en el segundo semestre de 2022.



Nuestro interés es tener una oferta amplia para todo los gustos y para todos los precios.



(Vea: Turismo experiencial, la apuesta de La Guajira en la reactivación).



EL HOTEL AMAZON SE REACTIVA



Uno de los hoteles que la cadena On Vacation ha reabierto es el Amazon, ubicado a 20 minutos en lancha de Leticia. Este concepto de hotel ecoamigable busca no solo atraer a ese turista que busca disfrutar de la naturaleza o de espacios abiertos, para compartir en familia, sino que también busca reactivar la economía de la región. Hoy este hotel emplea a personas pertenecientes a diversas comunidades. Además integra elementos de la zona en el hotel que se puede apreciar en su infraestructura, en platos típicos y en actividades.



(Vea: La apuesta por el turismo ecológico en el Amazonas: qué se encuentra).



PORTAFOLIO