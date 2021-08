Los riesgos y oportunidades de la región de cara a la reactivación

El Congreso Empresarial Colombiano analizó los riesgos y las oportunidades que se dan para América Latina en medio del contexto de pandemia a través del panel “Reactivación económica en la región”, que fue moderado por Ricardo Ávila, Analista Senior de El Tiempo.



En el conversatorio, en el que también se revisaron las necesidades de la región para fortalecer su posición de cara a la reactivación, participaron Joydeep Mukherji, Director Gerente de Calificaciones Soberanas Standard & Poor’s en América Latina; Mario Cimoli, Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL; Alejandro Werner, Economista para el Hemisferio Occidental del FMI; y William Maloney, Economista Jefe del Banco Mundial para la Región.



En ese sentido, Werner mencionó retos como el cierre de la brecha en la vacunación, la disminución de la deuda de los países, y enfrentar el déficit de gobernanza y desconfianza en las instituciones.



Por su parte, Maloney hizo un llamado a una revisión general de la economía. “Entender por qué no se aprovechan mejor los tratados de libre comercio, fortalecer las capacidades gerenciales de los empresarios, hacer más eficiente el entrenamiento de trabajadores, aumentar la productividad, entre otros”.



Mientras que Cimoli enfatizó en la necesidad de que la región repiense el modelo de desarrollo de manera estructural, así como lo están haciendo los países más ricos: incluyendo cambio tecnológico, industrias hacia la sostenibilidad y una política económica integral.



Finalmente, Mukherji explicó que la baja del grado de inversión para Colombia no estuvo determinada por la reforma fiscal, sino por el deterioro consistente de la economía desde el 2016, la caída de los precios del petróleo y el nivel de endeudamiento, que es mayor al de otros países con la misma calificación. No obstante, destacó que la perspectiva para el país es estable, no a la baja.