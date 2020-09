Luego del freno al préstamo, Gobierno y Avianca insistirían

Este fin de semana el Tribunal administrativo de Cundinamarca tomó una medida cautelar contra Ministerio de Hacienda y la Presidencia de la República en la que se ordenó congelar el desembolso de US$370 millones que se otorgaría a la aerolínea Avianca Holdings S.A.



(Avianca tratará de demostrar que crédito beneficia también al país).

La decisión, se da luego de que el ente decidiera revisar una demanda interpuesta por un ciudadano respecto al caso de la aerolínea. “Se trata de una acción popular que fue presentada por Jonathan Ruíz Tobón, con el propósito, en primer orden, de tener la posibilidad de aprobación del crédito que le confirió el Gobierno Nacional a Avianca, y en segundo orden, para detener o suspender el desembolso”, aseguró Luis Manuel Lasso, magistrado del Tribunal en una entrevista con Blu Radio.



Agregó además que “no hay claridad de cuáles son las garantías que está ofreciendo la empresa para respaldar el crédito”.



(Tribunal ordena suspender el desembolso a Avianca).



No obstante, ayer se conoció en la W Radio, que el Gobierno apelaría la decisión ante el Consejo de Estado argumentando que lo que se pretende con el préstamo es salvar la conectividad aérea del país, al tener en cuenta que Avianca representa el 45% de este transporte.



Y es que frente a la orden judicial, la aerolínea también se había pronunciado previamente.



“El financiamiento DIP (deudor en posesión, por sus siglas en inglés) de Avianca no sólo cuenta con el apoyo del Gobierno, sino también con el de acreedores existentes de la Compañía, además de 90 inversionistas institucionales externos. Este financiamiento es fundamental para sostener las operaciones, mantener la conectividad aérea y respaldar al país en su recuperación económica”.



De acuerdo con la empresa, en los próximos días se proporcionaría información al Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la que se “evidenciará que la participación de Colombia en el financiamiento DIP es una transacción beneficiosa para el país”.



EL PRÉSTAMO



A finales del mes pasado el Gobierno Nacional en cabeza del ministerio de Hacienda manifestó su intención por participar en el proceso de reestructuración de Avianca, vigente en la actualidad en el Capítulo 11 de la Ley de Bancarrota de Estado Unidos, a través de un préstamo por un valor de US$370 millones.



El dinero que se prestaría a la aerolínea saldría de los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencia (FOME), según lo expresado por el Ejecutivo. Además, este valor equivaldría al 30% de los nuevos recursos del primer tramo contemplado en la financiación DIP por US$ 1.200 millones, como parte del financiamiento total de US$ 2.000 millones. Como garantías del crédito, tanto el Gobierno como la compañía aérea han expresado en repetidas ocasiones que estas se sustentarían en activos, que de alguna manera tienen un valor comercial, como las empresas de carga y LifeMiles.



Y es que cabe resaltar, que la flota de los 158 aviones de la compañía ya no es propia, sino que es utilizada por la empresa a través del modelo de leasing.



Frente a la discusión gestada en el país a raíz de la intención del préstamo ofrecido a Avianca, y la más reciente decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de frenarlo, hay que anotar que las particularidades del proceso deben ser aprobadas previamente por un juez de los Estados Unidos.