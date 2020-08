Luis Fernando Mejía renunció a su designación en junta de EPM

El recién nombrado miembro de la junta directiva de Empresas Pública de Medellín (EPM), Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, renunció a su puesto y será reemplazado por el exsuperintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo.



A través de una carta dirigida a Daniel Quintero, alcalde de Medellín, el director de Fedesarrollo expresó los motivos de su dimisión. “Tras un análisis de las eventuales inhabilidades e incompatibilidades que mi participación como miembro de junta de EPM podría generar para Fedesarrollo, he tomado la decisión de no hacer efectiva su amable designación como miembro de esa importante junta. Es una decisión que no es fácil, por mi especial interés de adoptar en la consecuencia de los objetivos estratégicos de esta maravillosa empresa, que tanto desarrollo y progreso le ha aportado a Medellín, Antioquia y el país”, dice la misiva que publicó Mejía en su cuenta de Twitter.

Feliz noche. Les comparto la carta que le he enviado hoy al señor alcalde de Medellín Daniel Quintero, @QuinteroCalle, respondiendo a su amable y muy generosa invitación para hacer parte de la junta de @epmestamosahi. pic.twitter.com/jIwpbIkvuX — Luis Fernando Mejía (@LuisFerMejia) August 22, 2020

Tras la renuncia, el alcalde de Medellín designó a Pablo Felipe Robledo, exsuperintendente, designación que también fue confirmada a través de información relevante de la Superfinanciera.



Esa renuncia se suma a la que hizo recientemente el abogado, Alberto Preciado, quien dijo que la decisión la hizo por considerar que tenía varios conflictos de interés que le impiden entrar a la empresa.



La situación se da después de que todos los miembros de la junta de EPM renunciaran a sus puestos, después de la crisis que desató una demanda no consultada oficialmente con esa junta, por $9,9 billones a consorcios que trabajaron en Hidroituango.