‘La sostenibilidad se hila en los negocios’: Lycra

La gente está cambiando la forma de comprar; antes de la pandemia había unos inicios de preferencia por las prendas sostenibles, pero hoy esa tendencia es cada vez más grande. Los clientes no se fijan en el precio miran calidad y sostenibilidad, explica la vicepresidenta para las Américas de The Lycra Company, Adriana Morasco. El negocio de vestirse se está concentrando en la innovación y eso es lo que las personas buscan.



La ejecutiva explica que las personas hoy prefieren una prenda que les ofrezca confort y comodidad, pero a la vez que se adapte, es decir, que si hay un cambio de talla la prenda se horme al cuerpo, y mejor aún si el material es sostenible.



Morasco aclara que estas no son simplemente ‘ideas’ de la compañía sino el resultado de muchos estudios, “estamos en momentos en dónde la planeación se puede perder de un momento a otro por la cantidad de variables que están golpeando al mundo. Así que nosotros lo que hicimos fue examinar toda la cadena que atendemos y mirar ¿cómo se comporta?, ¿qué proyecta? y ¿en qué estado se encuentran sus instalaciones? para poder responder ante un incremento de la demanda”.



“Para completar el panorama del 2023 a nivel del consumo, lo que hicimos fue ir a los grandes comercios del retail, para saber ellos cómo proyectan su ejercicio y por supuesto nosotros buscamos a nuestros clientes para conocer ¿qué están haciendo? y ¿a dónde apuntan?”, manifestó.



“El resultado es que las grandes marcas y los minoristas tienen compromisos y metas muy claras y altas, pero si la cadena de hilos y tejidos no soporta esas metas se van a presentar problemas”, recalca la directiva.



innovación



Justamente Lycra presentó ese insumo sustentable que el mercado pide: una fibra de maíz para hacer prendas de vestir.



La nueva fibra tiene los mismos componentes de las usualmente usadas. La primera generación utiliza materia prima de maíz cultivado en Iowa, EE. UU., lo que permite una reducción en la huella de CO2.



Esto traerá como resultado que el 70% del contenido de la fibra provenga de materias primas renovables. Se espera así reducir la huella de carbono de la fibra Lycra hasta en 44% en comparación con el producto fabricado a partir de recursos con base en combustibles fósiles, pero preservando los mismos parámetros de rendimiento de alta calidad del producto tradicional.



Otro beneficio para las fábricas, las marcas y los minoristas es que no se producen cambios en el rendimiento de la fibra, lo que elimina la necesidad de reingeniería de telas, patrones o procesos.



“Esta innovación es un aporte de nuestros objetivos de sostenibilidad, tenemos el compromiso de ofrecer productos que respalden una economía más circular y al mismo tiempo ayudando a que nuestros clientes también reduzcan su huella de carbono”, explica la Vicepresidente.



Colombia en el radar



Lycra Company mira a Colombia como una nación “con una de las mejores calidades de producto en prendas de vestir”, afirma Morasco.



“Cuando uno habla con una persona del mundo textil, en cualquier país y dice Colombia, no hay asomo de duda: es sinónimo de calidad, buenos terminados y gusto por las prendas finas y durables”, recalca Adriana Morasco. Es por ello que “nuestros estudios cobijan Colombia, porque conocemos que tienen empresas que compiten en EE. UU. y cuando la gente ve sus prendas acompañadas de la marca Lycra, es un producto seguro de altísima calidad”.



“No es algo que sea un secreto, esta nación está por encima en la región. Y en el mundo los clientes lo pagan”, continúa explicando la ejecutiva.



Además, señala que sus investigaciones mostraron que las empresas del ramo en el país hicieron bien la tarea durante los años de pandemia y están en condiciones de infraestructura y personal para atender un aumento de la demanda, por lo cual ellos están atentos para atender los requerimientos de insumos.



