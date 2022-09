Lycra presenta la primera fibra de maíz para prendas de vestir

La primera fibra de maíz para hacer prendas de vestir del mundo, fue presentada hoy por la firma The Lycra Company, en un desarrollo con la colaboración de Qore.

La nueva fibra tiene los mismos componentes de las fibras usualmente usadas (sintéticas, químicas y naturales -algodón-). Entre las sintéticas están el nylon y la poliamida. Este nuevo derivado natural se puede renovar con cada cosecha.



(Lea: Odinsa y Macquarie Asset Management crearán plataforma de aeropuertos).

La primera generación de fibra Lycra renovable hecha con Qira (plataforma de Qore) utilizará materia prima de maíz de campo cultivado por agricultores de Iowa, en Estados Unidos, lo que permitirá una reducción significativa en la huella de CO2.



Además de reemplazar un recurso no renovable por uno renovable en cada cosecha, otro beneficio para las fábricas, las marcas y los minoristas es que no se producen cambios en el rendimiento de la fibra, lo que elimina la necesidad de reingeniería de telas, patrones o procesos.



Un rendimiento semejante se comprobó en 2014 cuando, bajo la marca Lycra se presentó el primer spandex de base biológica del mundo. Desde entonces, la empresa ha obtenido la patente del proceso para fabricar elastano renovable a partir de BDO bioderivado.



The Lycra Company, anunció hoy la firma de un acuerdo exclusivo con Qore con el objetivo de permitir la primera producción comercial a gran escala del mundo de spandex de base biológica utilizando QIRA, la nueva generación 1,4-butanodiol (BDO), como uno de sus ingredientes principales.



(Vea: La nueva app para ir a la fija a ‘tanquear’ los carros eléctricos).



Esto traerá como resultado que el 70% del contenido de la fibra Lycra provenga de materias primas renovables. Se espera así reducir la huella de carbono de la fibra Lycra hasta en un 44% en comparación con el producto fabricado a partir de recursos con base en combustibles fósiles, pero preservando los mismos parámetros de rendimiento de alta calidad del producto tradicional.



QIRA se producirá en el campus biotecnológico de Cargill y la operación de refinación de maíz en Eddyville, Iowa. La fábrica, que actualmente se encuentra en fase de construcción, comenzará a operar en 2024.



“Como parte de nuestros objetivos de sostenibilidad, tenemos el compromiso de ofrecer productos que respalden una economía más circular y al mismo tiempo ayudando a que nuestros clientes también reduzcan su huella de carbono”, dijo Julien Born, CEO de The Lycra Company.



“Estamos especialmente contentos de colaborar con Qore, pues comparten nuestra visión de soluciones innovadoras y sostenibles. La experiencia en la operación en procesos de fermentación y la comprensión de las cadenas de valor químicas que tienen, los convierten en el socio ideal para lograr el desarrollo de una fibra bioderivada a escala comercial”.



(Además: Así funcionarán los certificados con control biométrico para taxistas).



“Tenemos el orgullo de asociarnos con The Lycra Company para brindar esta solución de material sostenible al mercado. Esta colaboración demuestra que QIRA reemplaza en forma directa al BDO convencional y, por lo tanto, mejora significativamente el rendimiento de sostenibilidad de la fibra”, dijo Jon Veldhouse, director ejecutivo de Qore. “Qira es una plataforma química innovadora que se puede utilizar en diversas aplicaciones en todas las industrias”.

PORTAFOLIO