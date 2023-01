M&M's jubiló a sus personajes por críticas a dulce que usaba tacones

Mars, la compañía de dulces propietaria de los M&M's, anunció este lunes 23 de enero que ha decidido jubilar a sus siete "caramelos portavoz" después de que la nueva imagen de sus personajes femeninos suscitara una particular polémica entre el público y los medios de EE. UU.



Todo empezó hace un año, cuando la empresa cambió el calzado de dos M&Ms caracterizados como mujeres: al caramelo de color verde le sustituyó unas botas altas de tacón estilo "gogó" por unas deportivas, y al de color marrón unos zapatos de tacón de aguja por otros de tacón ancho.

Según 'CNN', una campaña en internet en la que se pedía volver a hacer "sexy" al M&M's verde alcanzó 20.000 firmas y hasta hubo críticas en medios como 'The Washington Post' -decía que el cambio no era "progresista"- y Rolling Stone -reclamaba el derecho del personaje a ser una "pequeña mujerzuela"-.



La gota que colmó el vaso, al menos para algunos, pareció ser la presentación de un nuevo personaje femenino, un M&M morado "diseñado para representar la aceptación e inclusividad", y que junto al verde y el marrón se vendió recientemente en unos "snacks" de edición especial por el Día Internacional de la Mujer.



Ese último cambio generó una ola de críticas de medios del otro lado político, especialmente de Fox News, que acusó a M&M de ser "woke" o "demasiado políticamente correcto" y de buscar la validación del público al lanzar un caramelo morado, asociado al movimiento feminista.

En un comunicado a través de Twitter que muestra quizás por última vez a estos caramelos-personajes antes de su "pausa indefinida", la empresa se muestra hoy sorprendida por el impacto de los cambios de imagen y no menciona la arenga de los comentaristas conservadores, pero responde con humor.



"No estábamos seguros de que alguien se fuera a dar cuenta. Y definitivamente no pensábamos que esto fuera a romper la internet. Pero ahora lo entendemos: hasta el calzado de un caramelo puede ser polarizador. Que es lo último que M&M's quería, ya que lo que más nos importa es unir a la gente", señala.



La empresa indica que en lugar de tener dibujos de caramelos como portavoces, a partir de ahora tendrá a una persona que consigue poner "de acuerdo" a EE. UU.: la actriz Maya Rudolph, cuya misión será "defender el poder de la diversión para crear un mundo al que todo el mundo sienta que pertenece".

EFE