Manitoba amplía su capacidad instalada para el año entrante

Manitoba incrementó sus ventas 60% en el primer semestre y espera un buen ritmo del negocio para lo que queda del 2022. Por ahora, el balance es favorable en torno a su línea ‘Consciente’ que representa el 30% de las ventas de la marca. Gustavo Llano cofundador de la empresa, anuncia que para el 2023 aumentará la capacidad instalada de la planta con el fin de atender la demanda creciente.

¿Cómo les ha ido?



Hemos crecido 60% en este primer semestre respecto al 2021. Vamos a ver cómo se comporta el segundo semestre.



¿Cómo están en materias primas?



Como todas las cadenas, hemos tenido algunos inconvenientes, especialmente en materia de precios porque se han elevado muchísimo. Además, hemos tenido que subir inventarios de materias primas para garantizarles a los clientes la disponibilidad del producto permanentemente y tener esos inventarios superiores tiene un costo en caja para nosotros. Además, hemos procurado no transferir a los clientes. Depende de la materia prima, pero estimamos que los costos han subido por encima del 20%.



¿Qué le ha significado eso al consumidor final?



Se han reflejado en aumentos del 5% al 7% y de ahí no pasamos. Estamos trabajando fuertemente para mejorar las eficiencias en planta para no tener que afectar al consumidor final.



¿Ya empezaron a exportar la línea ‘Consciente’ de Manitoba?



Sí, ya la estamos vendiendo a los mismos clientes que exportamos la línea Manitoba y ha tenido una buena aceptación. Estamos trabajando a fondo en la estrategia de proveeduría con comunidades, pero eso no lo hemos hecho muy público por que la idea es tener bien concreto y consistente el proyecto.



¿A cuántos países exportan?



Exactamente exportamos a 12 países en Suramérica, Centroamérica y El Caribe.



¿Cuánto representa hoy la línea ‘Consciente’ para ustedes?



Hoy ya pesa el 30% a nivel nacional e internacional en cuanto a participación en las ventas y queremos que siga por esa senda.



Ha sido muy interesante y para nosotros ha sido una sorpresa positiva que en tan corto tiempo tenga ese nivel de participación solamente en las ventas de Manitoba. Hay que tener presente que nosotros vendemos también en otros canales. Por ejemplo, estamos en el canal industrial que es el que vende materia prima procesada, como maní triturado, a compañías que tienen inmerso ese productos, por ejemplo, en un chocolate.



¿Alguna inversión programada en planta?



Estamos acelerando la ampliación de la planta con equipos nuevos que hemos adquirido desde el año pasado. Y estamos buscando los espacios para poderlos instalar. Están en todas las áreas: horneado, cobertura, chocolate y confitado. Prácticamente vamos a duplicar la capacidad que tenemos hoy. Quedaríamos con 2.5 más de capacidad.



¿Para cuándo esperan tenerla lista?



Yo creo que para enero del 2023. Ha sido muy lenta la instalación, más de lo que esperábamos creo que eso era más por el aumento de las tasas de interés que han subido y algo de incertidumbre. Pero los equipos prácticamente todos están adquiridos y estamos tratando de ponerlos a punto para responder a una demanda creciente.



La idea de esa expansión es poderles dar tranquilidad a nuestros aliados comerciales de que nosotros somos capaces de suplir sus necesidades para un futuro inmediato, en el 2023. Diría que en este momento en que son tan complejas las importaciones es una garantía para ellos contar con un proveedor local. Nosotros quisiéramos dar ese parte de tranquilidad y enviar el mensaje de que tenemos los equipos y la capacidad para suplir la necesidad de los clientes.



¿Qué expectativas tienen respecto a Venezuela?



Allá vendíamos muy bien y era nuestro principal destino. Desde hace unos 7 meses nosotros estamos retomando los negocios con Venezuela. De hecho, hemos realizado un par de visitas a ese país y estamos a la expectativa de volver porque es un país con un nivel de consumo muy interesante.



Constanza Gómez Guasca