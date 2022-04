Mapei espera crecer 35% en ventas en 2022

La empresa de productos de construcción Mapei, líder en el mercado europeo y estadounidense, llegó a Latinoamérica en un su proceso de expansión. Sin embargo, la pandemia hizo que la compañía afrontara grandes desafíos para consolidarse en la región.



En entrevista Jorge Rodríguez, gerente de venta técnica en Mapei, habló sobre los retos y las metas de la compañía para este año.



¿Cómo les ha ido desde su entrada a Latinoamérica?



Mapei quiso entrar a Latinoamérica y adquirió una empresa que se llamaba productos Bronco, tenía impermeabilizantes y pinturas. La empresa venía creciendo de una manera acelerada, desde 2017, y haciendo grandes inversiones y nos toma por sorpresa la pandemia. A la fecha se ha invertido más de $80.000 millones en ampliaciones y en personal.



Al respecto, ¿Cómo afrontaron la pandemia?



Al principio hubo mucha incertidumbre, pero es una empresa muy familiar a pesar de ser una multinacional con 11.000 empleados en todo el mundo, y tuvo un componente humano muy interesante, en vez de despidos y reestructuraciones, nosotros pensamos: estamos creciendo, entonces hagamos una inyección de dinero. Así mantuvimos los puestos y decidimos capacitarnos. Nosotros no somos commodities, el producto tiene que recomendarse, por eso pensamos en ser más competitivos en terminos de conocimiento.



En ese momento estábamos inaugurando una planta en Bogotá y seguimos adelante, fue muy bonito, tuvimos mucha unión.



¿Qué resultado tienen de ese esfuerzo extra?



No paramos de crecer, inclusive en pandemia. En tres años crecimos un 300%, triplicamos nuestras ventas y fue una gran experiencia apostarle a la gente y al país.

Cada año estamos creciendo. En la planta, ya tenemos alrededor de 245 personas. Cuando se adquirió Bronco eran 155 y seguimos contratando, tanto en ventas como en operaciones, como en logística. Finalmente si le damos un buen servicio al cliente desde todas las áreas de soporte, siempre lo valoran.



¿Sobre productos sostenibles?



Nosotros tratamos de se lideres y referentes en ese sentido. Todos los productos que nosotros hacemos o importamos tienen un componente ambiental. Por ejemplo, hay que bajar la huella de carbono, entonces lo aditivos permiten disminuir consumos de cemento cuando va a hacer concreto, ahí hay un aporte. Incluso, hay productos que tienen certificación ambiental que hoy vemos mucho en las construcciones.



A futuro ¿Cómo crecerán?



Este año esperamos crecer un 35% en ventas y también la meta de este 2022 es llegar a 260 empleados, a 260 familias, todas colombianas.En temas de portafolio estamos sacando normalmente 40 productos al mercado colombiano de manera anual. Creemos mucho en la innovación, en la empresa el 12% de los empleados y el 5% de las inversiones se dan en ese sector, esos 40 productos nos permiten potencializar ventas en 20 líneas de productos, por ejemplo de pinturas, impermeabilizantes, etc; además tenemos expertos en cada área trayendo la información de Italia y desarrollándola acá para las necesidades locales.



Por otro lado, tenemos un plan de expansión en la asesoría técnica y en líneas para diferentes productos tanto en Barranquilla como en Bogotá.



¿Las exportaciones a dónde se están inclinando principalmente?



Estamos exportando productos a Venezuela, Ecuador y también al Caribe, tanto a cliente s como a Mapei y entre las empresas del grupo nos ayudamos, incluso hemos logrado una consolidación. De esta manera, se quieren montar líneas para exportar a otros Mapei.



¿Cómo afrontar este reto de pasar a ser importadores a exportadores?



Sí, efectivamente empezamos importando pero con el permiso de Italia y con todo el seguimiento traemos formulaciones, hacemos validaciones y ya estamos fabricando aquí en Colombia. En el caso de Mapei Brasil o Panamá importan ciertos productos de Italia, y ya ven que Colombia se adelantó y decimos: soy capaz de hacer esto cumpliendo las mismas normas, nos llaman y nos dicen despácheme, pues en costos puede incluso disminuir. Nos va muy bien.



¿Qué es lo que más demandan las demás filiales?



Morteros de nivelación, aditivos e impermeabilizantes. Los morteros son una de las líneas más importantes de Mapei, sobre todo en Estados Unidos. En hospitales o estratos altos los pisos ya no son de baldosas, ahora son superficies con mucho diseño que ya no tienen juntas, es una línea de lujo que en este momento es muy apetecida, no genera taconeo ni ruido, este piso viene creciendo y será tendencia este año.



PAULA GALEANO BALAGUERA

PORTAFOLIO