Mapfre le apunta a estar en el ‘top 3’ de las aseguradoras del país

En el marco de una estrategia en la que la que Colombia será la plataforma para el despliegue de inversiones en la región de Centro y Suramérica, con foco en proyectos encaminados a fortalecer las relaciones con sus grupos de interés, un portafolio mejorado en productos de vida y eficiencia operativa, la aseguradora Mapfre oficializó el nombramiento de Rafael Prado González como nuevo presidente en Colombia.



Al hablar de las metas, en las que aparece la venta de primas por más de $2 billones este año, para lograr un crecimiento superior al 15% y un alcance de 1,8 millones de clientes para el cierre del año, el directivo señaló que el objetivo es aprovechar que hay un margen para crecer, debido a la baja relación entre el PIB y la venta primas de seguros, para consolidarse dentro del ‘top 5’ del mercado asegurador nacional, pero con la meta puesta en estar entre los tres primeros.



“Hay grupos líderes y muy diversificados, pero somos operadores de largo plazo, sabemos de seguros desde hace mucho tiempo y la penetración del seguro es insuficiente. Hay tal margen y tal capacidad de capturar el valor que es lo que nos va a apalancar para acercarnos a nuestros competidores y ser al menos, en un mediano plazo, ser el número tres del mercado”, explicó Prado González.



En este sentido, y a su turno, el CEO global de la compañía, Antonio Huertas, quien visitó el país para oficializar el cambio de timonel en Mapfre Colombia, destacó que si bien Colombia es uno de los países mejor preparados para abordar la transformación económica con base en la digitalización, lo que no le sirve al país es que su economía crezca a niveles de 1,3% o 1,4%.



“Eso es completamente insuficiente. Es economía de subsistencia y se tienen que preparar planes más transformadores para empujar a que se pueda acelerar. Es un plan a 15 o a 20 años, con fases de 2 a 5 años”, añadió.



En Colombia los ramos más fuertes de Mapfre son el de automóviles y de daños a complejos industriales (40% de la cartera), por lo que, si no existe seguridad jurídica, la compañía prefiere no operar ciertos segmentos del mercado.



No obstante, Huertas hizo hincapié en que la indemnización por el siniestro de la central de generación de energía Hidroituango no fue un fracaso sino, al contrario, un éxito.

“Nos sentimos orgullosos de que pudimos agrupar a 12 o 14 reaseguradores mundiales, liderados por Mapfre, para poder hacer frente a ese siniestro”, dijo.



Pero la compañía también reiteró la preocupación que sigue existiendo en todo el sector asegurador por la sostenibilidad del ramo del seguro obligatorio de accidentes de tránsito (Soat), que sigue siendo deficitario.



De acuerdo con Rafael Prado, presidente de Mapfre Colombia, se requiere una solución estructural para que las compañías lo puedan seguir operando. “Siempre recalibramos en qué ramos queremos estar o no. Si no hay una solución estructural es un ramo en el que preferiríamos salir”, puntualizó.



PORTAFOLIO