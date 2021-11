‘Consumo cualitativo’, a lo que apunta Adolfo Domínguez en Colombia

La marca Adolfo Domínguez abrió el año pasado, en plena pandemia, dos puntos en Colombia, uno en Cartagena y el otro en Sopó, cerca a Bogotá. Esto hace parte del plan de apertura de 20 tiendas entre el 2020 y el 2021 en el mundo.



Para Anabel Rúa, directora internacional de Adolfo Domínguez y quien terminó una visita a la operación en el país, el plan de expansión es una muestra del potencial que tiene el mercado colombiano, en medio de un interés de los consumidores de hoy por lo que llama el ‘consumo cualitativo’.



¿Cómo está la operación en Colombia?



Nuestra visita se dio porque durante la pandemia no habíamos podido venir. Como la responsabilidad mía son los mercados internacionales, considerando a Colombia como uno de los más importantes en Latinoamérica, tenía muchos deseos de visitar las tiendas. Para la apertura de Cartagena, en el 2020 en pleno confinamiento, no pudimos estar y ahora hemos aprovechado para trabajar con los equipos locales sobre la operación y también plantear la expansión en el país de cara al futuro, algo que vemos muy positivamente.



¿Cómo son las tiendas?



En el país tenemos cuatro. Una en Calle 81 y otra en el centro comercial Parque La Colina, en Bogotá, otra en Sopó, y la cuarta en Cartagena en el centro comercial La Serrezuela. Hemos hecho una apuesta muy grande en momentos en que muchos han cerrado y más en estos dos últimos puntos pues fue el año pasado.



¿Qué consideraciones hicieron para abrir en pandemia?



Teníamos ya pensado abrir en Cartagena, creíamos que era, igual, una muy buena oportunidad y estábamos confiados en que la situación se normalizara en algún momento y por eso aprovechamos para estar en un centro comercial tan acorde a nuestra marca.



¿Cuáles son las opciones de expansión en el país?



Estamos valorándolo y por eso estamos acá. No tenemos seguridad de si vamos a abrir más tiendas para el 2022 o el 2023. Lo que es seguro es que vamos a abrir más. Incluso, pensando en conceptos de más luminosidad y sostenibilidad en la arquitectura. Y analizamos una renovación de la imagen. Pero estamos mirando cuánto más tenemos que vender para que sea algo rentable para el franquiciado y crecer saludablemente.



¿Qué destaca del mercado local?



Es un mercado muy fuerte para la marca, creemos muchísimo en la mujer colombiana como clienta de Adolfo Domínguez y a nivel operativo los equipos son muy fuertes, prestan un servicio al cliente espectacular y para nosotros ha sido un aprendizaje.



¿Cuál es la relevancia del mercado colombiano?



El gusto por la moda y porque hemos encontrado un perfil de cliente muy apropiado de nuestra marca. La mujer colombiana tiene un gusto por nuestra marca, tanto de autor, como de prendas atemporales. Me da gusto ver que crecen exponencialmente las ventas y nuestra presencia en el mercado.

Anabel Rúa, directora internacional de Adolfo Domínguez. Archivo particular

¿Y si se compara con otros países de la región?



Nuestra presencia en Latinoamérica es muy importante, una de cada tres tiendas está en la región. Después de España, está México con 124 puntos de venta y después estamos en Costa Rica, Guatemala, Chile, Colombia. Creemos mucho en esta parte del continente. Para mi, Colombia es un país muy importante porque teniendo cuatro tiendas tenemos posibilidades de seguir expandiendo la marca a otras ciudades, es lo que estamos valorando.



¿Después de la crisis cómo ve la demanda de ropa?



El actual momento ha hecho que el consumo se vea de diferente manera, muy en línea con la política de Adolfo Domínguez. Creemos en un consumo sostenible, atemporal, duradero, de buenos materiales, con lo cual creo que la pandemia lo que ha hecho es que el cliente no se incline por un consumo sin control. Nuestra marca es de exclusividad en el sentido conceptual. Creo que el consumo de ahora es más sostenido y se define más por la calidad.



¿En qué les afectó la pandemia?



Hemos tenido que cerrar las tiendas como le ha pasado a todo el mundo, pero estamos viendo una recuperación. No estamos a niveles del 2019 pero vamos en camino, muy positivamente y nos favorece ahora el consumo más cualitativo. Vemos muy bien el futuro en estos momentos, creo que ya estamos volviendo a una ‘normalidad’, con la pandemia mucho más controlada. Hay una necesidad de volver a socializar.



¿Cómo les ha ido con el abastecimiento el manejo de la cadena logística?



A nivel interno, nos hemos preparado para lo que pueda venir. Lo que sí es importante destacar es que tenemos proveedores desde hace muchos años que han crecido con nosotros. Así que existe una relación casi que exclusiva y familiar. Eso nos hace que nos traten de manera especial. También es cierto que estamos trabajando en la cercanía, lo que no quiere decir que toda nuestra producción vaya a hacerse en España y en Europa, pero sí la estamos aproximando y eso nos favorece a la hora de, por ejemplo, completar alguna colección que nos está dando un atraso frente a lo que llega de Asia. Creo que es un mix y por ahora no nos vemos afectados.



¿Cómo es eso de la cercanía?



Por ejemplo, impulsamos el ‘Made in Spain’, vinculando calzado de España y lino europeo. Eso nos va a favorecer en el transporte más rápido y más inmediato y a no depender tanto de la lejanía que hoy en día dificulta.



