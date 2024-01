Renovar tiendas y atraer jóvenes, los pasos de Tous

En línea con el plan global que tiene en marcha, la marca Tous tendrá novedades este año para el mercado colombiano con el proceso de readecuación de sus tiendas. Así lo anuncia, Lina Lopera, country manager para México y Colombia. La ejecutiva dice que la marca apunta a conectarse con las nuevas generaciones para que siga vigente.



¿Cómo está Tous hoy?

​

Es una marca catalana muy querida por los colombianos y que en el 2020 cumplió 100 años.



Su principal enfoque es la joyería y también tenemos complementos de un look como bolsos y billeteras. En Colombia tiene 20 años de existencia y tiene una trayectoria importante.



Este año traemos proyectos muy importantes, tanto en lanzamientos como en el manejo de la marca en el país.



¿De qué se trata?

​

Justo cuando Tous cumplió 100 años, en pandemia, se define un plan alrededor de cómo vamos a hacer para estar vigentes 100 años más.



Desde esa gran pregunta empiezan varios proyectos y uno de ellos tiene que ver con cómo vamos a cuidar a nuestros clientes de siempre pero también cuál va a ser la estrategia para conectar con gente joven para que la marca esté vigente siempre, porque en Tous todas las generaciones caben.



¿Cómo atraer a los jóvenes que no están muy vinculados a la joyería?

​

Una marca siempre tiene que reinventarse. Tous tiene un estilo de trabajo inconforme porque buscamos cómo podemos hacer las cosas.



La innovación es una actitud y hay que empezar a hablarle a las nuevas generaciones. Invertimos mucho. Igualmente, hemos avanzado en la oferta para hombres y la idea es invitarlos a que se atrevan a probar las piezas y hacer combinaciones. Es parte de la evolución.



¿Cómo es la colección que están presentando?

Lina Lopera, country manager de México y Colombia de Tous. Cortesía

Presentamos Spring Summer 2024, extensa pero importante, inspirada en la autoexpresión y una de las colecciones protagonistas de es Manifesto que se dio a conocer el año pasado y que ahora estamos fortaleciendo mucho.



Si bien el Oso es un icono, ahora estamos buscando la creación de uno nuevo que es Manifesto y que está alrededor de la T y la O de Tous que se entrelazan para generar un look único. Lanzamos también la colección de San Valentín ‘My Other Half’ que celebra el amor universal.



¿Qué otros aspectos tiene la estrategia?

​

Desde septiembre del 2022 lanzamos esta nueva estrategia de comunicación que consiste en un logo de Tous que aparece en los complementos, ya no es solo el oso que también evolucionó a 3D. Y lanzamos un nuevo concepto de tienda que se ajusta a la manera en que queremos darle una experiencia de compra de joyería a nuestro cliente dentro del punto de venta.



¿Cómo se puso en marcha en Colombia?

​

Una de las buenas noticias es que este año vamos a tener la renovación de algunas tiendas de Colombia con el nuevo concepto. Más que tener el producto por categorías como aretes, cadenas, pulseras, anillos la idea es que el cliente vea el look completo y se motive a hacer las combinaciones. También trabajamos en la omnicanalidad avanzada para que se viva la marca de manera física y virtual.



¿Cuántas tiendas tienen en el país?

​

Tenemos 21, divididas entre boutiques y puntos de Falabella y estamos en Tous.com, con presencia prácticamente en todas las ciudades. Contamos con un plan de expansión pero sobre todo con un programa de renovación de las tiendas para que el cliente siempre tenga acceso a una marca con un nivel alto de aspiracionalidad.



¿Por dónde empezarán? Este año vamos a empezar con la tienda de Unicentro Bogotá, con la de La Colina, que también es muy importante y con la del Aeropuerto.

Igualmente, tenemos una Flag Ship en el Andino que permite vivir la experiencia de la joyería de una manera muy cómoda, que es reciente.



¿Qué representa Colombia para Tous como mercado?

​

Tiene un potencial muy importante de crecimiento y tiene elementos muy relevantes para la marca. Uno de ellos es el posicionamiento. La decisión de apostar por el país tiene que ver con el reconocimiento y un nivel de cariño importante entre la marca y el cliente. Queremos que la imagen se eleve más.



Estamos apenas en el comienzo de esta transformación pero la idea es que Colombia se vuelva un país pilar en el mercado latinoamericano.



¿La expectativa es que eso se mantenga en el 2024?

​

Sí, traemos una expectativa de crecimiento a doble dígito. El objetivo es trabajar fuerte, esta es una marca dinámica que está en el país con el ánimo de crecer.

Gasto en segmento aspiracional

¿El segmento aspiracional está golpeado por la desaceleración?

​

Somos cautelosos y tratamos de ser muy eficientes a nivel interno en nuestros gastos y procesos logísticos antes de impactar los precios.

Evitamos generar incrementos arriba de la inflación, estamos muy concentrados en tener disponibilidad, ofertas y experiencias que hagan que el cliente se sienta bien. Sabemos que cuando hay crisis también es un momento para ir a la tienda, vivir una experiencia y olvidar un poco lo que está sucediendo.



Hasta el momento, nuestra experiencia es bastante positiva, no sentimos un impacto por desaceleración. Lo contrario, vemos un crecimiento en el tráfico de las tiendas, en la intención de compra y en las ventas.



Constanza Gómez Guasca

Periodista Portafolio