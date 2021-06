Rama, en crisis: 'Impacto del paro es igual o mayor al de la pandemia'

Archivo particular

La margarina Rama, con 40 años en el mercado colombiano, atraviesa dificultades por los 34 días de bloqueos que este martes se completan en el país, debido al paro. Esta emblemática marca se suma a otras de reconocimiento nacional que se han visto afectadas.

Álvaro Mazo, gerente general de la multinacional neerlandesa Upfield en Colombia, explicó a Portafolio la situación de la operación en Cali y Yumbo.



¿Cuál es la operación de ustedes en el país?



Antes que nada expresamos nuestra solidaridad con todas las personas que se han visto afectadas en esta situación de manera directa o indirecta. Somos la compañía número uno de alimentos de origen vegetal en el mundo. Nuestras oficinas principales están en Ámsterdam (Países Bajos), pero tenemos presencia en 95 países, la compañía ha sido autoridad completa en la parte de untables y esparcibles. Nuestra marca icónica acá es Rama, que lleva 40 años. Tenemos oficinas en Bogotá, producimos en Cali y tenemos bodegas en Yumbo.



¿Exportan desde acá?



Sí, producimos para Colombia y exportamos a varios países: a Ecuador, a Perú, Chile, algo va a Brasil, También algo a Centroamérica y algo a México. Podemos decir que el 40% de la producción va para afuera.



¿Por dónde exportan?



Nosotros utilizamos Buenaventura por su cercanía a Cali y como un lugar estratégico. Claramente, también en eso nos afecta el bloqueo. Ahora estamos buscando salidas por Cartagena, aunque eleva el costo del transporte.



¿En qué punto de Cali están?



Al norte está la parte productiva y nuestras bodegas están en Yumbo. Son dos puntos estratégicos y estamos afectados.



¿Qué ha implicado el paro para ustedes?



El 28 de abril debido a la situación de bloqueos y toda la situación de orden público nos vimos obligados a suspender la producción. Los trabajadores no lograban llegar a la planta y la materia prima empezó a escasear. Tampoco podíamos tenemos distribución porque no podíamos salir Cali.



Ahora, poco a poco, y con los corredores humanitarios y con algunas gestiones hemos empezado a reactivar de alguna forma la producción pero a unos niveles muy bajos.



En producción estamos entre el 20% a 25% con la poca materia prima que ha podido llegar, en distribución al 15 % y en exportaciones a 0%.



Ahora bien, tenemos como proveedores a Cartón de Colombia, de cajas corrugadas, y a Carvajal, proveedor muy importante para envases de nuestras margarinas. Son tres compañías que están en el Valle, muy afectadas.



¿De dónde traen la palma?



Tenemos varios proveedores pero, básicamente son de la costa, y es un impacto alto para esas personas ver que no pueden entregar la materia prima que es el aceite vegetal, primordial para producir nuestra margarina. Igualmente, tenemos alguna proveeduría del centro del país.

¿Y los empleos?



Ratificamos la confianza en Colombia y nuestro deseo de estar aquí. Hemos mantenido los empleos - generamos 150 directos- y los salarios pese a la situación. Estamos buscando soluciones diferentes a suspender o prescindir de las personas o bajarles los salarios, para mantener la confianza en el país y en la región, y seguir trabajando en pro de construir empleos para Colombia.



¿Cree que esto se resuelva pronto?



Tenemos la convicción de que al promover el diálogo y aceptar diferencias, y respetando la vida y la integridad de las personas vamos a resolver las dificultades para lograr la reactivación del tejido social y productivo.



Vemos muy lento el tema de la negociación y necesitamos que se genere una reactivación porque la situación actual de todas las compañías es muy complicado.

El mensaje de la casa matriz es que seguimos confiando en el país y que hay una gran oportunidad porque tenemos buenas noticias para lo que resta del año.



¿Desde el viernes que el presidente Duque anunció la militarización de la zona, se ha avanzado?



Logramos sacar algo de producto el fin de semana pero de alguna manera estamos en la misma situación, los bloqueos se mantienen, donde tenemos la parte productiva no hemos podido sacar producto.



Las afectaciones son muy graves, muy altas y este tema del paro ha generado un impacto, yo diría que igual o mayor al tema de la pandemia porque por lo menos con la crisis sanitaria se podría trabajar de alguna manera, pero hoy el tema es de bloque y el impacto económico es muy grave.



¿Cuánto tiempo se puede operar así?



Nosotros no estamos apagados en este momento, volvimos a prender la planta y en la medida en que hemos podido trabajar hemos avanzado.



Esperamos que se mejore esta situación de manera rápida porque hemos vuelto a operar.



No queremos que esto escale porque tendría una consecuencia diferente. Otros son los tiempos de normalización porque hacia afuera se trata de construir para cumplir a las demás sucursales o abastecer al resto de la región.



Estimamos que vamos a normalizar de alguna manera el tema productivo y el de operaciones más o menos en 3 a 4 meses.



