Mario Hernández abriría tres tiendas, una de ellas será ‘flagship’

Desarrollar espacios que generen una mayor experiencia de usuario es una de las estrategias que están teniendo las marcas para mostrarse diferentes, fidelizar a los clientes, generar vínculos con estos y de esta manera, apalancar el crecimiento de su negocio. En esto, las tiendas ‘flagship’ juegan un papel importante para las firmas, entre estas las de lujo, y Colombia no está siendo ajeno a estas transformaciones.



Precisamente, este tipo de escenarios que busca venderles a las personas una imagen de marca, ambientada con diseños creativos, variedad en el portafolio, personalización en la atención y artículos, entre otros, es la reciente apuesta de Mario Hernández, empresario colombiano que tiene un emporio comercial con artículos de marroquinería que, según datos de la Supersociedades reportó ventas anuales superiores a $48.000 millones (al cierre del 2018). En entrevista con este diario, el directivo comentó cómo avanza el plan de expansión de la firma y qué expectativas tienen para finalizar el año.



¿Cuándo estará lista la tienda ‘flagship’?



Esperamos abrirla a finales de octubre o comienzos de noviembre en el centro comercial Andino en Bogotá, donde antes estaba Louis Vuitton. A través de esta buscamos que nuestros clientes tengan una mejor experiencia y contarles mayores detalles de nuestras colecciones. Además, seguiremos estando a la altura de las marcas europeas. Allí se podrán encontrar materiales nuevos y de alta calidad.



¿A cuánto asciende la inversión?



La cifra puede superar los $400 millones. Esta contará con 105 metros cuadrados, será más grande que las que usualmente tenemos. Anteriormente, las tiendas eran de 60 a 70 metros cuadrados.



¿Cómo les fue en el primer semestre de este año?



Nos fue bien. En ventas crecimos al 23% en los primeros seis meses y en unidades al 30%.



¿El año pasado cuántas unidades vendieron?



Logramos comercializar 230.000 unidades.



¿Cuántas líneas de productos tienen?



Nosotros fabricamos artículos y accesorios de cuero con materiales de alta calidad para poder competir con las marcas europeas en diseño y diferenciación. Además tenemos calzado y equipaje.



En las ventas, ¿qué línea pesa más la femenina o masculina?



En el total de las ventas, el 60% corresponde al segmento de mujer y el 40% al de hombres.



¿Les gustaría tener producción para niños o desarrollar otras líneas?



Por el momento el nicho infantil no nos atrae y no tenemos pensado incursionar en este, pues creemos que los niños no usan mucho cuero. Antes de finalizar el año estaremos sacando correas para mascotas.



¿Cuántos productos tienen en el portafolio y cuántas colecciones sacan al año?



Tenemos mínimo 600 productos y sacamos dos colecciones al año. En estas siempre tenemos artículos nuevos y de moda.



¿Cuántas plantas tienen?



Tenemos una en Bogotá.



¿Vienen planes de ampliación?



Por el momento no. A la fecha no tenemos la capacidad de la planta, en parte por lo que está pasando en Venezuela. En ese mercado tenemos 16 tiendas.



¿Cuántas tiendas suman a la fecha y con cuántas esperan terminar 2019?



Actualmente tenemos 60. De esas, aproximadamente 70% están ubicadas en Colombia. Este año esperamos tener 63 tiendas, entre esas, estarán en Bogotá la ‘Flagship’ y un outlet en el centro comercial Avenida Chile, la otra quedará en Medellín. Ampliaremos la de Cartagena.



¿A qué mercados llegan actualmente?



Tenemos tiendas en Panamá, Venezuela, Costa Rica y contamos con una franquicia en Moscú.



¿Qué otra ciudad internacional se viene en el plan de expansión?



Estamos viendo la posibilidad de abrir una tienda en Miami. Aún no tenemos una fecha establecida, pero ya estamos en la tarea de buscar y encontrar un buen espacio.



¿Cómo van las exportaciones de la firma?



Nosotros no exportamos, sino únicamente llevamos nuestros productos a los países donde tenemos tiendas.



Es decir, nosotros no vendemos al por mayor, sino solo en los espacios en mención. Si se arregla el mercado venezolano, la cifra de los productos enviados al exterior aumentaría.



En términos de comercio electrónico, ¿cómo le está yendo a la firma?



Viene creciendo. En este momento ese canal representa el 5% de las ventas. Esperamos que esta cifra aumente y sea de 10% al finalizar este año.



¿Desde qué países les están comprando más a través de ese canal?



Colombia, Estados Unidos y algunas naciones de Europa juegan un papel muy importante en las ventas que hacemos mediante nuestro canal de comercio electrónico.



¿Cuánto esperarían crecer en el transcurso de este año?



En términos de ventas, esperamos estar creciendo entre 20 y 25%. Por el lado de unidades esperamos que el dato se ubique entre 30 y 40%.



