Marriott pide al Gobierno que impulse eventos en Medellín 

Atraer más eventos a Medellín para llevar un mayor número de visitantes a la ciudad y de esta forma elevar los niveles de ocupación, es el llamado de Luis Bombiela, gerente general del hotel Marriott Medellín, para que la cantidad de personas que arriban a la capital antioqueña se dinamice y así se beneficie el sector en general.



“Creo que el Gobierno y la ciudad tienen que trabajar en conjunto para atraer eventos de talla internacional más grandes”, aseguró en entrevista con Portafolio, en donde también destacó la oferta gastronómica y de servicios que funciona como carta de presentación para Marriott, uno de los edificios más prestigiosos de la industria en ‘la capital de la montaña’, ubicado en El Poblado.



¿Cómo le ha ido al hotel desde su apertura?



Marriott abrió el 1 de noviembre de 2017 en Medellín y hemos tenido una acogida muy agradable. Tenemos 163 habitaciones y dos restaurantes de la misma cadena aquí en el país, el Nau -de comida japonesa-, y el The Market, que están en los primeros lugares de la ciudad.



¿Qué tal se ha comportado la industria hotelera en Medellín?



Ha crecido. Hay nuevos hoteles en la ciudad, creo que nos estamos sobrepoblando con cuartos y esperamos que incremente el turismo y los eventos para poder tener una mejor ocupación.



¿Ustedes en qué nivel de ocupación están?



Ese dato varía, pero estamos alrededor del 60%. Es bueno, pero nosotros deberíamos y esperamos estar mucho mejor. Creo que el Gobierno y la ciudad tienen que trabajar en conjunto para atraer eventos de talla internacional mucho más grandes. Hay eventos, pero creo que Medellín merece y tiene la oportunidad de hacer muchos más.



¿A qué segmento le están apuntando y cuál es su factor diferencial frente a otros hoteles?



Nosotros nos caracterizamos por ser un hotel corporativo, pero afortunadamente nos damos cuenta de que también viene mucho turista. En cuanto a los otros hoteles, nos diferenciamos por tener una estructura totalmente moderna; es el hotel más nuevo de la ciudad.



(Marriott abrirá hoteles Moxy en Medellín, Bogotá y Cartagena).



Nos respalda muchísimo nuestra marca y tenemos servicios que nos diferencian tales como nuestras ventanas antiruido en todo el edificio; contamos con el mejor servicio de internet dentro de la propiedad; también está nuestra gastronomía y sobretodo la atención personalizada que le brindamos a cada uno de nuestros huéspedes.



¿Cuál es el perfil del viajero que arriba a Medellín?



Afortunadamente, Medellín, por ser una ciudad tan innovadora, es privilegiada en que los segmentos de los huéspedes sean muy variados. Aquí hay eventos internacionales donde vienen políticos, así como también los hay a nivel turístico, donde arriba gente de todas las ciudades y países.



¿Qué servicios ofrecen?



En cuanto a tecnología, nosotros contamos con servicio de internet individualizado en cada habitación, eso ayuda para nuestros huéspedes corporativos que de una u otra manera tienen que hacer uso de este y lo ven como un valor agregado.



En gastronomía tenemos una gran variedad en el restaurante The Market, con un menú muy natural para las personas a quienes les gustan los alimentos saludables, como también contamos con platos internacionales; nuestras pizzas y nuestras hamburguesas son muy famosas.



De otro lado, en Nau tenemos una variedad de sushi que está muy de moda en Medellín.



¿Ubicarse en El Poblado marca alguna diferencia?



Sí, un gran factor a favor es nuestra localización, estamos en el mejor sitio de la ciudad que es la ‘Milla de Oro’, eso nos da una gran ventaja frente a nuestros competidores, ya que alrededor hay muchas compañías y un amplío nivel corporativo, por lo que a nuestros huéspedes se les hace muy fácil hospedarse con nosotros y poder contar con todas esas empresas en el entorno.



Aparte de eso, estamos cerca a los centros turísticos y somos muy privilegiados de estar en la mejor zona de Medellín.



¿Qué resultados operacionales han tenido durante la primera parte del año?



Son satisfactorios, pero esperamos que mejore la ocupación, no solamente a nivel nuestro, sino de la ciudad. Necesitamos el apoyo del gobierno local y Nacional para atraer más ferias. Contamos con muy buenos hoteles, no solamente Marriott Medellín, hay muchas locaciones nuevas para realizar eventos de talla mundial.



Tenemos todo, como campañas para promocionar los tours de café para que la gente vaya y viva la experiencia en las fincas en los pueblos aledaños a la ciudad.



Creo que las cifras están bien pero podrían estar muchísimo mejor.



¿Qué nivel de ocupación les dejan los eventos?



Tenemos un promedio de ocupación en nuestros salones de entre 25% y 30%, pero la meta es estar en 80% o 90% en esos lugares de reunión.



¿Qué expectativas tienen para lo que resta del año?



Como lo mencioné, y en eso queremos ser muy enfáticos, necesitamos más apoyo del gobierno local y Nacional para traer eventos a la ciudad. Y que las autoridades se involucren en controlar todos los hospedajes que no cumplen con los requerimientos y permisos locales.



Nosotros no decimos que no hagan parte del sector, pero sí que lo controle el Gobierno. No es justo que los hoteles grandes tengan que cumplir con todos los requisitos y pagar los impuestos cuando hay otros lugares que evaden estos y los requerimientos que necesita el huésped.