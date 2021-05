Más de 1.600 empresas cuentan con generación propia de energía

Archivo particular

El país sigue en la onda de la transición energética, y con el paso del tiempo aumenta su apuesta por impulsar la autogeneración de electricidad a partir de fuentes renovables o convencionales para consumo colectivo o particular.



(El Gobierno alista plan para la expansión de energía eléctrica).

Muestra de ello son las 3.655 solicitudes para desarrollar proyectos de generación limpia que a la fecha hay inscritas en el registro de autogeneración y generación distribuida en la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme).



Del total de peticiones elevadas a la entidad, más del 95% corresponden a desarrollos solares con 3.589 requerimientos. Le siguen en su orden 41 solicitudes para tecnología térmica, 17 con biomasa, cinco con pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH) y dos con gas natural.



(Autogeneración con energía solar, atractiva por tarifas competitivas).



Así mismo, este registro de la Upme indica además que, de los requerimientos realizados 1,634 están en operación, 467 está aprobados para que inicien su montaje, 267 están en fase de análisis, 76 pendiente de subsidios y 1.202 han sido rechazados.



El listado de proyectos, están distribuidos en 25 de los 33 departamentos de Colombia, de los cuales Valle del Cauca, Antioquia, Atlántico, Boyacá, Santander, Tolima, Risaralda, Bolívar, La Guajira, Sucre, Córdoba, Meta, Boyacá, Cauca, Vichada,Cundinamarca y Bogotá D.C. tienen a su haber el grueso de solicitudes para el desarrollo de proyectos de autogeneración y generación distribuida.



Además, sobresalen empresas u organizaciones como EPM, Celsia, Intercolombia, Codensa, Electrificadora de Santander, Electrohuila, Electrocaquetá, Emcali, Air-e, Afinia y Cedenar como las que más desarrollar este tipo de iniciativas en el territorio nacional.



“En esta transición energética buscamos migrar hacia un sistema más competitivo, eficiente y resiliente, a través de la masificación de las fuentes renovables no convencionales, también eliminar brechas energéticas con nuevos modelos de negocio y nuevas tecnologías para acelerar la universalización de en el suministro y/o distribución eléctrica en el territorio, y priorizar la políticas de eficiencia energética a nivel residencial, comercial e industrial”, señaló Diego Mesa, ministro de Minas y Energía.



GENERACIÓN DISTRIBUIDA



Desde el 2015, cuando inicio el ingreso de los proyectos de generación distribuida en el territorio nacional, el sector de las renovables ha permitido la implementación de proyectos de autogeneración de energía a través de fuentes limpias con pequeñas fuentes de energía, y que se ha fortalecido de forma considerable.



“Estos proyectos han permitido la autogeneración e implementación de esquemas de generación a través de fuentes renovables no convencionales que hoy en día están reduciendo sus emisiones de gases de efecto invernadero, lo que en esencia nos muestra su importancia para el cuidado del medio ambiente”, resalta Germán Corredor, director ejecutivo de la Asociación de Energías Renovables (SER Colombia).



Datos del gremio indican que solo en el 2020 (año marcado por la pandemia de la covid-19) en generación distribuida se implementaron al menos 59 proyectos que permitan la generación de al menos unos 81MW adicionales, que prácticamente triplicarían el impacto de reducción de toneladas métricas de emisiones de gases invernadero.



INDUSTRIAS Y SECTORES



Las industrias o sectores que lideran la implementación de sistemas de autogeneración o generación distribuida son: colegios, universidades, agricultura, alimentos, textiles, construcción, centros comerciales, edificios, parques públicos, plásticos, manufactura, Retail, hoteles, hospitales y operaciones petroleras. También estos proyectos han permitido atender a varias poblaciones apartadas del país que no cuentan con el servicio de energía al sistema interconectado.



Así mismo, varias entidades del Estado, a nivel local, regional o nacional, como el mismo Ministerio de Minas y Energía, han apelado a los sistemas de autogeneración para abastecerse de su propia energía.



En la misma línea está Ecopetrol, petrolera que contará con ocho complejos fotovoltaicos para autogeneración de energía en sus respectivos campos y centros de operación hidrocarburífera en el territorio nacional.



“Los nuevos parques solares significan un gran avance en nuestro plan de transición energética, el cual contempla contar con una capacidad instalada de energías renovables de alrededor de 400 MW al año 2023”, señaló Felipe Bayón, presidente de la compañía.



El líder empresarial agregó que su el objetivo es impulsar un futuro energético sostenible y confiable para Colombia, “y aportar a la meta del Gobierno Nacional de reducir el 51% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el país al año 2030”.



Para Corredor de SER Colombia, el país está “dando el paso más importante para el sector energético en los últimos 20 años. “Por esta razón es fundamental que entre todos los actores se coordinen las acciones necesarias para tener una transición energética ordenada y exitosa hacia las fuentes limpias”, dijo.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio