Más impulso al sector, mineros al próximo Gobierno Nacional

Un impulso real, efectivo, eficaz, y con el acelerador a fondo para su redinamización, pide el sector minero del país al próximo presidente de la República, a poco menos de nueve meses del relevo en el Gobierno Nacional.



En el marco del Congreso Nacional de Minería, que culminó el viernes pasado en la ciudad de Cartagena, y en la que varios de los precandidatos a la presidencia expusieron sus propuestas al sector extractivo del país, los presidentes de las principales compañías mineras piden que el próximo jefe Estado coloque a esta industria en el primer renglón de prioridades, brindando seguridad jurídica y reglas claras para la inversión.



“Esperamos del próximo gobierno una redinamización del sector y que la contribución de las empresas mineras a la economía nacional serán pieza clave en la reactivación del país. La industria extractiva debe estar dentro de las prioridades del nuevo presidente, otorgando una estabilidad jurídica y reglas de juego claras, y que no se cambien las condiciones para que aumente la inversión”, señaló Claudia Bejarano, presidenta del Cerrejón.



Por su parte, Charles Burgess, presidente de la minera Muzo Colombia, indicó que el próximo jefe de Estado debe entender lo importancia que es la minería para la economía nacional. “Debe no solo apoyar este sector minero, sino que además esté dispuesto a trabajar de manera conjunta con esta industria, para no solo catapultar la operación, sino además para desarrollarla de manera ambientalmente sostenible, todo en un marco de diálogo, para impulsar el aparato productivo”, dijo.



En el mismo sentido, Ana María Gómez, presidenta de AngloGold Ashanti, recalcó que la minería es la base de los demás sectores de la economía del país, y que esto lo debe entender el próximo gobierno, más cuando se necesita celeridad en los procesos de aprobación como son las licencias ambientales.



“El sector es muy relevante, y debe ser la primera prioridad del nuevo presidente, y debe ser una política de estado y no de gobierno impulsar a un sector clave del país”, sostuvo.



Los líderes de las empresas mineras, con operación en el territorio nacional consultados, hicieron especial énfasis en que el marco jurídico debe permitir una ampliación y fortalecimiento de la operación y no por el contrario, una restricción a las actividades del sector.



“No es gratis que Colombia esté dentro de los primeros seis países del mundo con potencial minero, pero posiblemente ocupemos los últimos lugares en desarrollo extractivo”, subrayó Gómez de AngloGold Ashanti.



También recalcaron que el nuevo jefe de Estado debe brindar políticas claras para respaldar e impulsar al sector.



“Debe ser un marco regulador que ayude a desarrollar mucho más las tareas de exploración y producción, más en nuevos proyectos que puedan impulsar la llegada de nueva inversión al sector, no solo de empresas mineras locales, sino también extranjeras, y en donde se respeten las condiciones y el estado de derecho para fomentar aún más la actividad extractiva”, resaltó Fernando Ganoza Durant, presidente de la Minera El Roble.



En el mismo sentido, Hamyr González, presidente de Minera Cobre Colombia, señaló que el nuevo gobierno debe darle un mayor impulso al sector, más con la operación cuprífera ya que este mineral es considerado como el metal de la transición energética.



“Tenemos un gran recurso y una oportunidad para ampliar esta operación. El potencial geológico del país se debe aprovechar, y ya está demostrado que se puede desarrollar la minería de forma ambientalmente sostenible, que se puede producir en el sector extractivo en armonía con las comunidades y al mismo tiempo protegiendo los ecosistemas. Además será clave en todo el proceso de reactivación económica, y esto lo debe tener muy claro el próximo presidente de la República”, dijo González.



Para el sector minero del país, el futuro del actividad dependerá en buena medida del presidente que catapulte esta industria.