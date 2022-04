Mazda: ‘el mundo tiene que mirar qué hacer con los carros de hoy’

Hacer la transición energética para el globo no es una tarea sencilla, en el caso de los vehículos, por ejemplo, no existe una fórmula mágica, afirma Jeffrey Guyton, presidente de Mazda para las Américas.



El directivo explica que cada país tiene condiciones diferentes y aclara que aunque se decidiera que desde mañana solo serán carros eléctricos, pregunta ¿Qué hacemos con los millones de unidades que tenemos y que son de combustión?



El tema es complejo, afirma y explica que en Mazda buscan alternativas para lograr eficiencia y sostenibilidad ambiental con nuevos proyectos, pero que también investigan cómo hacer sostenibles las máquinas que ya existen con combustibles limpios.



El directivo visitó recientemente Colombia para la presentación de los dos nuevos modelos híbridos que se venden en el país el Mazda 3 y la SUV Mazda CX30 y habló con Portafolio sobre el futuro de la movilidad.



¿El futuro de los autos es eléctrico?



Creo que el asunto es más complejo. Si sacáramos todos los carros de combustión crearíamos un problema mayor de contaminación, así que primero no será un asunto rápido.



Pero luego están las condiciones de los países, por ejemplo los que producen su energía con carbón o combustibles o importan su energía, pues los eléctricos no son su solución.

Así que en Mazda pensamos en cómo darle combustibles limpios a los vehículos de combustión, para hacer una buena transición energética.



¿Y cómo es eso?



Hace apenas unas semana presentamos en Japón nuestro vehículo de carreras que solo opera con biodiésel. Ya ha realizado pruebas y es altamente eficiente y ecológico.



¿Esa solución es para países emergentes como Colombia?



No. Mazda produce soluciones globales. Así que es para todos los países, lo que pasa es que las naciones con vocación agrícola tienen una ventaja. Nosotros producimos diésel con vegetales y con algas por ejemplo. EE. UU. produce energía con carbón y combustibles, así que los eléctricos realmente no aportan mucho. La emisión cero debe ser integral.





Según Jeffrey Guyton, presidente de Mazda para las Américas. PORTAFOLIO

¿Qué biocombustibles investiga Mazda?



Especialmente alcohol, y diésel. Trabajamos en desarrollar un combustible sintético que no compita con la producción de alimentos, pero que este basado en fuentes vegetales o algas. Y llevamos muchos años investigando el hidrógeno, pero no lo hemos sacado comercialmente.



¿O sea que los eléctricos no son para todos?



Si el objetivo es hacer algo acerca de nuestra huella de carbono no podemos esperar a que todos los vehículos cambien. Hay que tener diferentes enfoques para hacer frente a este problema, y uno de ellos son los biocombustibles.



Lleguemos a Colombia ...



Antes déjeme expresar nuestra satisfacción porque tenemos presidenta en Colombia, estamos muy orgullosos de que Ángela López, haya aceptado el reto, es una profesional muy calificada y un honor tenerla.



Además, le quiero recordar que Colombia es muy importante para Mazda porque aquí tenemos una de las mayores participaciones de mercado.



¿Cómo lo hacen?



Creo que el secreto de Mazda en Colombia tiene que ver con nuestros clientes que son los compradores finales y los concesionarios.



Hay muchos retos a nivel global en la industria automotriz, pero es muy importante que nuestros concesionarios reciban un buen retorno por sus inversiones. Y es importante que sea fácil hacer negocios con nosotros como Mazda. Esa buena relación entre la marca y el concesionario se traduce en una buena experiencia para el cliente.



En medio de una coyuntura compleja, presentaron dos híbridos ¿tienen como abastecer el mercado?



En nuestra empresa buscamos alternativa para no ser contaminantes.



Y vimos que tanto en Colombia como en Estados Unidos la tendencia es ir a vehículos híbridos y ese es un buen inicio. Con los modelos Mazda 3 y Mazda CX30 vamos en la ruta de la transición, ahora veremos cómo reacciona el mercado a estos modelos. Pero le digo que si tenemos disponibilidad para Colombia.



¿Hay suficiente para atender el mercado?



Hoy en el mundo se trata de dos temas: producto y suministro.



En cuanto al producto, ya hace más de un año se habla de escasez de microchips y eso es una pequeña parte del problema. El arnés del cableado de un carro, se hacen en países como Ucrania, así que ahí hay otro inconveniente.



Tuvimos pandemia y todo se paralizó y ahora guerra, esa mezcla es compleja. Y ese es solo un ejemplo de los retos.



Todos quisiéramos entregar los carros, pero hay cuellos de botella complejos.



¿Número de unidades?



Tenemos unidades para entregarle al mercado. Pero no somos ajenos a los problemas para abastecer autopartes. Hoy pagamos cinco o seis veces más por cada contenedor de repuestos, y aún así no puedo conseguir el despacho con la frecuencia que quiero.

Nadie sabe cuánto va a tardar esto y creo que será hasta el 2023. Hoy ninguna marca puede decir cuántos carros va a tener el próximo mes, pero nosotros le decimos a la gente que si quiere los autos haremos todo nuestro esfuerzo para atender el mercado.



¿Habrá más modelos?



Si podemos prever otras novedades en el país.



