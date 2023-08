‘Este año atípico nos cogió con defensas altas y vamos bien’: Mazda

Lleva un año en el cargo, pero más de una década en la compañía. Hace parte del ‘top’ de mujeres ejecutivas que obtuvieron los mejores resultados para sus empresas y cuenta que el equilibro entre la vida profesional y la personal es la mejor herramienta para que las cosas salgan bien.



(Vea: Toyota, ¿uno de los oasis del sector automotor en Colombia?).

Se trata de Ángela Patricia López, la presidenta de Mazda en Colombia, quien en diálogo con Portafolio explica que aunque el bajón del mercado les ha permitido ubicarse mejor este año, recalca que la principal obsesión de la compañía es la experiencia del cliente.



Van 11 meses de caída en las ventas de vehículos en el país. ¿Cómo les va?

​

A nosotros afortunadamente nos va muy bien. Estamos en los números que planeábamos con el portafolio que tenemos para nuestros clientes.



Lo digo de esta forma. Estamos en un año atípico, pero en Mazda nos cogió con las defensas altas: una marca sólida, un portafolio de última generación, unos clientes por los que nos esmeramos todos los días (y lo pido todo el tiempo al equipo) por los que buscamos las mejores experiencias, el mejor servicio y el mejor acompañamiento para que nos prefieran. Esa es nuestra obsesión.



Todos esos elementos nos han hecho mantener los números en un mercado en el que, a pesar de todo, podamos seguir con la preferencia de nuestros clientes, mantener la fidelidad. Y pese a que el mercado cae un 28% nosotros crecemos año contra año un 13% (cifras a junio).



Van entre los 5 primeros en ventas. ¿Cómodos?

​

Entramos en el ‘top’, vendiendo las unidades que vendemos normalmente, sin importar el tamaño del mercado. Estamos alcanzando el 9% de participación, pero manteniendo en unidades las ventas promedio que manejamos.



Otras marcas han sufrido una caída significativa y eso hizo que llegáramos a los primeros lugares de ventas, pero nosotros, desde casa matriz, tenemos el sueño de estar entre las marcas preferidas, pero no es nuestra meta ser el más vendedor. Queremos vender los carros que son, a los clientes que podemos atender, de la mejor manera posible.



Estamos en nuestros números y la caída general del mercado nos hizo subir, pero queremos mantenernos en nuestros planes independientemente de la participación de mercado.



(Vea: Matrículas de vehículos en el primer semestre cayeron 20 %).

Angela Patricia López, presidenta de Mazda Colombia Cortesía



Sus modelos cambian cada vez más rápido …

​

Esa es una sorpresa para todos nosotros. Esa capacidad de desarrollo de producto que tiene Mazda, porque es sólida y no pertenece a un grupo grande que desarrolla una plataforma que le pone cinco logos diferentes. La marca es única y desarrolla productos únicos.



¿Cómo manejar una empresa con operación de comercio internacional, cuando el dólar es tan volátil y cuando hay amenazas de aranceles?



Es complicadísimo. Nosotros hacemos una revisión exhaustiva de cuál es el portafolio correcto que debemos tener, en función de nuestros clientes, pero también en función de la competitividad. Entonces, en esa decisión pesa mucho traer vehículos que tengan beneficios como los híbridos, los eléctricos, que tengan una buena oportunidad de movilidad.



Y desde las fuentes miramos que podamos traer los carros de una manera más competitiva.



Es por eso que tenemos la CX50 desde EE. UU. sin arancel. En México tenemos un portafolio de gran volumen, y los híbridos que tienen un beneficio en IVA.



(Vea: Mazda presenta en sociedad a su ‘buque insignia’, la SUV CX-90).



Desde Japón miramos qué vehículos son los más competitivos y es una revisión continua.

El precio de la divisa es muy complicado de prever; nosotros establecemos una tasa promedio que tratamos de mantener para estimar los costos de nuestros carros de una manera competitiva y rentable, pero hay meses que estamos en rojo y otros en una mejor posición. Pero le dedicamos mucho tiempo.



Y un principio rector de nuestra estrategia es cuidar el valor de reventa de nuestros carros. Es fundamental que los usados de los clientes que confiaron en nosotros no pierdan valor. Y que estén tranquilos que compran un carro y no salimos al otro día con un valor inferior que lo pueda afectar.



¿Qué opina de los rumores de que cambiarían las normas para los híbridos?



Es complicado planear a largo plazo. Nos favorece, que Mazda global tiene una apuesta de multiplataforma que tienen diferentes soluciones, híbridos ligeros, enchufables, eléctricos y, según las necesidades de cada mercado, están disponibles esas tecnologías.



Eso nos permite una flexibilidad para los cambios. Pero tenemos otras tecnologías como biocombustibles, en donde Mazda también está invirtiendo.



Sabemos que cada país puede cambiar las regulaciones y por eso el abanico de opciones.



¿Cuántos carros va a vender Mazda y cuántos el mercado en total?

​

Estimamos una caída del mercado del 24%. Con un mejor segundo semestre, con lo que estamos haciendo, sobretodo en la financiación de los clientes. Tenemos opciones de tasas financiadas por las marcas para que le den un nuevo impulso al mercado. Con ese escenario el mercado va a quedar en 200.000 unidades y nuestro objetivo de ventas es 18.000 unidades. Eso nos daría este año un 9% de participación de mercado.



(Vea: Colombia, entre los países con más riesgo de morir en carretera).



CÉSAR GIRALDO

Periodista Portafolio