Mazda llega al 10% de participación de mercado este año

Esta semana Mazda celebró sus primeros 40 años de presencia en Colombia. Su presidenta, Ángela López, habló de los retos y de la experiencia de competir en un mercado en desaceleración.



¿Cómo se mantiene la marca?



Es un trabajo de constancia, consolidamos nuestra red de concesionarios, procuramos mejorar siempre la experiencia en sala y la renovación. Este año hicimos un gran hito al renovar nuestro portafolio de SUVs e innovamos con el carro eléctrico, y los facelift al Mazda 2.



(Más: La caída en las ventas de carros no tiene freno).



¿Cuáles son los modelos nuevos?



Hay dos cosas, nuevos modelos y renovación.



Este es el año de las SUVs, la CX-30, la CX-50, CX-60, y el buque insignia de la marca, la CX-90. Son muchas propuestas nuevas, que nos colocan a la vanguardia y le muestran a nuestros clientes que somos una marca que no para de innovar. Con nuevas tecnologías.



¿Ese es el secreto Mazda?



Son muchas cosas más, la red, el portafolio, el servicio, y el cuidado a nuestros clientes. Como parte de ello buscamos consolidar un ecosistema de valor con nuestros proveedores.



Por ejemplo, tenemos una alianza con el Banco Santander, con nuestro producto Mazda Direct Credit, para lograr mejor servicio y tasas más favorables para nuestros clientes. Y adaptarnos a los perfiles de nuestros clientes.



(Lea: BMW logra llegar a la cifra de 1.000 vehículos eléctricos vendidos).



Claro, en un año de tasas altas, logramos tasas preferenciales para nuestros clientes.



No solo es lanzar nuevos productos sino nuestro portafolio actual, mantenerlo actualizado, como nuestro Mazda 2 con nuevos diseños en dos versiones.



El mercado va a caer este año y ustedes crecen...



Estamos muy agradecidos por la preferencia de los colombianos por la marca, y allí también se refleja el compromiso por poner a nuestros clientes en el centro, de buscar cómo servirles de la mejor manera y la más adecuada.



Creceremos un 2 % este año en volumen y ello nos da una participación de mercado del 10%. El mercado que cae 32% y es una oportunidad para ganar presencia.



¿Qué va a pasar el 2024?



Es el gran reto de la industria y del país. Seguir impulsando la renovación del parque automotor en Colombia. Buscar mejores formas de traer los mejores carros al país.



(Lea: Dian hace acuerdo por mejor comercio exterior de carros).



Hay muchas incertidumbres, los cambios que se pueden dar en las políticas de movilidad en las regiones y los beneficios de movilidad.



Son todas las variaciones que pueden tener las políticas de movilidad.



De otra parte, no veo un mercado creciendo. Va a estar entre 182.000 y 187.000 unidades, sentimos que va a seguir siendo un año de sostenibilidad del mercado.



Años como el 2019 de 263.000 unidades, no los veremos en el futuro próximo.



¿Qué influye en ese mercado deprimido?



Lo primero son las tasas de interés.



Esperamos que para el segundo trimestre del 2024 empiecen a tener una caída importante.



(Lea: No baja la mortalidad en las carreteras de Bogotá).



Segundo, la caída en la confianza del consumidor, la incertidumbre respecto a lo que pueda suceder, sobre si invierto mi dinero o me endeudo a ese nivel de tasas en la compra de un carro, tienen a los colombianos en duda. Y esos son los factores que están afectando el mercado.



¿Quién los ayuda?



Creo que cuando el Banco de la República revise las posibilidades de reducir sus tasas de interés porque, en efecto, ha venido bajando la inflación, no a la velocidad que todos quisiéramos, pero ha bajado.



Cuando el Emisor inicie la reducción de tasas, seguramente se va a reactivar el crédito.



El 60% de los vehículos que se venden en Colombia son con crédito, y con tasas entre el 1,7% y el 1,9%, es muy difícil. Ahora, con el Salón del Automóvil se ofrecen tasas del 1,3% con un gran esfuerzo por parte de la banca y las marcas. Pero hasta que eso no se mejore de alguna forma, no vamos a recuperar la dinámica de ventas que tuvimos. Insisto, y también se requiere más claridad sobre las políticas de movilidad en las regiones, para saber qué tipo de vehículos son los adecuados, si se mantiene las ventajas para los híbridos, en términos de pico y placa.



(Le recomendamos: Lanzan protocolo de prácticas seguras para trabajadores en moto).



¿Colombia será un país de híbridos o eléctricos?



Curiosamente, los híbridos crecen casi 4% y los eléctricos caen 3%. La tendencia opuesta a lo que pasa en el mundo. Y es por falta de infraestructura y por precios. Creemos que los híbridos siguen siendo la mejor opción para la transición energética que necesita nuestro país.



Creo que si se le quitan los beneficios a los híbridos, la gente va a buscar la solución en dos carros a combustión. La solución es seguir la transición, y mantener los beneficios y madurar la infraestructura para la carga.



Y la carga eléctrica…



Bueno debe haber voluntad del Gobierno y de la industria, para invertir en infraestructura y que sea robusta en todo el país. Que no limite la autonomía, y eso puede ser rápido en tres o cuatro años.



¿Cuál es la tecnología adecuada para el país?



Por coincidencia, analizamos la propuesta de movilidad de Bogotá, que espera que sean 100% eléctricos en 2040. Pero faltan muchas cosas. Creo que la solución eléctrica 100% no es adecuada para el país. Veo que deben coexistir muchas tecnologías diferentes, de forma más acorde con lo que tenemos en el país, desarrollar tecnologías diferentes con vehículos como híbridos.



Fortalecer las ventajas del país con hidrógeno, combinaciones de combustibles como alcohol y energía, o alcohol, hidrógeno, gasolina, y energía, en fin. Veo un país con diferentes alternativas de movilidad, que le permita a los ciudadanos escoger la que desee siendo ambientalmente sostenible, sin casarse con ninguna en particular.



(Lea: Alza de la gasolina en Colombia iría hasta enero de 2024).



Novedades en el 2024...



Seguiremos la actualización de modelos que tenemos en el portafolio. Ahora vamos a mantener vigentes lo modelos que son preferidos por los colombianos.



CÉSAR GIRALDO

Subeditor de Portafolio

cesgir@portafolio.co