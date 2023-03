Mazda no renovará su relación comercial con Janna Motors

A través de una carta, Mazda Colombia le notificó a la distribuidora Janna Motors S.A.S. que no renovará el contrato de concesión para la distribución de sus vehículos en el país, el cual terminará el próximo 31 de marzo.

La relación comercial entre la distribuidora y la marca automotriz duró casi 23 años, tiempo en el que Janna Motors S.A.S. se convirtió en el principal distribuidor de Mazda en el caribe colombiano.

Tras anunciar que no renovará el contrato, Mazda delegó al Grupo Autoland, actual miembro de la red Mazda en el país, para la operación de ventas y servicio posventa de vehículos en la ciudad de Barranquilla, a partir del 01 de abril de 2023.

El concesionario Autoland, operará en la misma ubicación donde la marca ha prestado su servicio de atención a los clientes en los últimos años:

- Sala de ventas y servicio inmediato: Calle 76 No. 54-Esquina

- Taller de servicio y colisión: Vía 40 No. 69-40.

Para más información, puede comunicarse con Mazda de Colombia a la línea nacional de atención al cliente 01 8000 112 595, en Bogotá al (601) 2357529.

Cabe señalar que la no renovación del contrato con Janna Motors no afecta las ventas en otras regiones del país, pues la marca tiene otros distribuidores y concesionarios y ella misma importa sus vehículos a Colombia.

