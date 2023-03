Acemi rechaza declaraciones de Invima por crisis de suministro

La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) anunció su rechazo hacia las declaraciones hechas por parte del director del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), Francisco Rossi, quien aseveró que las EPS “están reteniendo y no entregando los medicamentos a los pacientes con el objetivo de oponerse a la reforma a la salud”.



Acemi aseguró que las afirmaciones del director del Invima son “falsas y sin fundamento”, teniendo como referencia de apoyo varios documentos emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, los cuales aseguran que la escasez de medicamentos y de insumos, así como problemas en la cadena logística, tiempos prolongados de respuesta a trámites ante el Invima, aumentos en la demanda y la alta concentración de preferencias del mercado en algunas marcas no se le pueden atribuir a las EPS.



Así mismo, citaron a varios análisis independientes de la entidad, como el Centro de Pensamiento de Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional de Colombia, el cual aseguró que “para un conjunto de 128 principios activos con dificultades de abastecimiento, las unidades vendidas se mantuvieron o incluso aumentaron en 107 casos, lo que evidencia que las compras no han bajado”.



Así mismo, la Acemi sentenció que “Las opiniones sin fundamento del Director del Invima, le hacen daño al Sistema de Salud y no aportan ninguna evidencia técnica para explicar el fenómeno que hoy vive el sistema. Es hora de ofrecer soluciones y no desviar la atención del país en acusaciones infundadas que en nada aportan a los colombianos que hoy no cuentan con los volúmenes de medicamentos necesarios para enfrentar su condición de salud”.



Por último, le extendió la invitación al Ministerio de Salud y Protección Social y a la cadena de suministro de medicamentos a unir fuerzas para solucionar el problema de abastecimiento de estos productos a nivel nacional y también a abrir canales de comunicación para la administración de este sistema frente a la reforma a la salud.



PORTAFOLIO