La apuesta de Megalabs en su línea de portectores solares sostenibles

Con la expectativa de crecer un 20% este año y tener un incremento en la demanda en el comienzo del año por el intenso verano en algunas zonas del país, Megalabs anuncia la reformulación y la condición de protector solar sostenible de Umbrella, uno de sus productos estrella. Claudio Ferrari, actual gerente general de la empresa en Colombia, explica el crecimiento del mercado y anuncia el fortalecimiento en la producción de dermatológicos.



¿Cómo están en Colombia?



Megalabs es una compañía que tiene presencia en toda Latinoamérica y en Estados Unidos. En Colombia lleva muchos años. Tenemos un portafolio muy amplio y diversificado de productos, de consumo masivo, OTC, y dermocosmética a productos de alta especialización. Entre nuestras marcas están el protector solar Umbrella; Ciruelax para el estreñimiento, y Abrilar, para la tos.



¿Qué representa Colombia para ustedes?



Es el quinto país en importancia para el grupo y está en el borde de los mercados con mayor atractivo y potencial de mercado. Le apostamos con mucha fuerza y tenemos varias oportunidades de crecer.



¿Cuáles son las perspectivas para el 2024?



Esperamos una primera mitad compleja debido a la situación que estamos viviendo. Esperamos que el contexto local y mundial ayude y las tipos de interés empiecen a bajar para ver una recuperación fundamentalmente hacia la segunda mitad del año.



¿Qué plan de crecimiento tienen en el país?



El grupo tiene 17 plantas de producción propias. En Colombia no tenemos plantas propias, pero fabricamos con terceros en 15 plantas distintas en todo el territorio. Colombia es uno de los países más ricos en ese sentido, producimos acá una diversidad de productos y nuestra red empresarial va más allá de las 400 personas directas, impactamos indirectamente a acerca de 1.500.



En Colombia tenemos el Centro de Desarrollo Dermatológico para la corporación donde fabricamos y exportamos la mayoría de productos dermatológicos, el cual ha ampliado cinco veces su capacidad. Le apostamos mucho a ese desarrollo en Colombia e inauguraremos a principios del año una planta de producción para lotes piloto, para facilitar el trabajo industrial. Ahí está gran parte de nuestra inversión y el now house que se aporta desde Colombia para la región.



¿Cuánto invirtieron?



Está a cinco minutos del aeropuerto en Bogotá e invertimos tres millones de dólares entre el centro de desarrollo y la planta. Falta que lleguen los equipos en el primer trimestre para que se ponga en marcha.



¿Cuáles son los datos de ventas y exportaciones?



En el 2023 cerramos con cerca de 85 millones de dólares en ventas locales y alrededor de 12 millones de unidades de productos vendidos, de los cuales 6 millones corresponden a producto nacional y el resto es importado. En total producimos en Colombia 18 millones de unidades, de las cuales 12 millones se exportan.



¿Cómo va Umbrella?



Es un producto dermatológico que nace en Colombia. Megalabs se ha caracterizado por dar los primeros pasos en innovación y estuvimos demorando una reformulación que se adecuara al nuevo contexto. Tenemos desafíos muy grandes. Uno es el medioambiental el otro es el de salud humana y eventuales alertas que puedan surgir por el uso de productos. Ha habido muchos cambios y nosotros los hemos seguido muy atentos para asegurar que la fórmula final fuera amigable con el ambiente. Son fórmulas que nos ponen hoy a la vanguardia.



¿Umbrella se produce acá?



Sí y se exporta. Hoy tenemos una producción en la que hemos trabajado para reducir el consumo de energía. Todas las fórmulas se fabrican en frío, no es necesario calentar. Además, estamos incorporando empaques de cartón de bosques reforestables y trabajamos para reducir el plástico en línea con la economía circular. Eso tiene que completarse con fórmulas que sensorialmente sean atractivas. El que lo usa tiene que saber que tiene un producto agradable, que no le queda pegajoso, que no le queda la cara blanca o grasosa.



¿Ha aumentado la demanda con el sol intenso de estos días?



Sí, claro, sobre todo en los últimos meses se está sintiendo. Afortunadamente, no es solo la temporada sino que cada vez hay mayor uso de la protección solar. El uso diario no solo para playa y piscina, sino también el uso diario es una tendencia. Se espera un crecimiento de 20% este año.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista de Portafolio