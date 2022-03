Mejoras en vivienda jalonan el mercado de cemento en el país

Un sector altamente golpeado por la pandemia fue la industria de la construcción, por ende, materiales esenciales se vieron altamente afectados. Sin embargo, pasados casi dos años desde este acontecimiento, las ventas y la producción de algunos mercados, como el cementero, no han parado de subir.



En entrevista con Portafolio, Juan Esteban Calle, presidente de Cementos Argos, contó cómo este proceso de recuperación se ha visto impulsado en su mayoría por mejoramientos de vivienda, reformas y autoconstrucción.



De esta manera, “2021 fue un año que presentó un récord para la industria del cemento en Colombia, pues se superó por primera vez las 13 millones de toneladas despachadas”, indicó Calle a este medio.



A su vez, debido a que la dinámica del sector continúa creciendo, la empresa espera que las condiciones de demanda se mantengan en el país y se sostenga el récord histórico de ventas de vivienda que se experimentó en 2021.



“Adicionalmente, tenemos muy buenas expectativas por el inicio de la construcción de proyectos de infraestructura de gran impacto para el país como el Metro de Bogotá”, enfatizó.



Hay que recordar que durante 2021 el mercado colombiano mostró un desempeño importante en el segmento de vivienda nueva con la venta de 227.583 unidades, lo que representó un crecimiento superior al 25 % con respecto al 2020. Las ventas de vivienda VIS siguen jalonando el mercado con una participación de más del 70 % de las unidades y alcanzando máximos históricos de ventas de más de 162.000 unidades, lo que demuestra su gran participación el mercado inmobiliario.



“Esperamos seguir acompañando ese crecimiento de la vivienda VIS y aportando innovación, productos y soluciones para contribuir al cierre del déficit de vivienda en Colombia no solo urbana sino también rural”, añadió el presidente de Cementos Argos.



Sobre las oficinas u otro tipo de edificaciones, la cementera ha evidenciado que debido a la nueva modalidad de trabajo en casa, se ha presentado una baja en la construcción de modelos de oficinas, pero por otro lado, esperan “que la construcción de bodegas y centros logísticos y centros de datos ayuden a dinamizar el segmento comercial en los próximos años”, señaló Calle.



Por otro lado, pese al alza en la demanda del sector construcción y el efecto de recuperación económica, la influencia de la volatilidad de los precios continúa siendo una constante preocupación de los colombianos que puede afectar tanto el coste de una vivienda, como el valor final de una remodelación o la construcción de algún espacio.



Ante esto, la cementera aseguró que “el mundo entero está enfrentando inflación en los costos de producción, incluidos combustibles, y un crecimiento importante en las tarifas de fletes, lo que ha aumentado el precio de paridad de importación en todos los países (...) no obstante, en Colombia, los precios de cemento siguen siendo de los más bajos de la región, por debajo de los de paridad de importación, y han crecido muy por debajo de todos los otros materiales e insumos de construcción en el país”.



PROYECCIONES 2022



La empresa en Colombia espera, en el corto y mediano plazo, que las condiciones de demanda se mantengan en los altos niveles de 2021.



“El récord histórico de ventas de vivienda, el inicio de la construcción del Metro de Bogotá y, en general, la aceleración en la edificación de proyectos de infraestructura augura condiciones de demanda positivas en el país”.



En cuanto a la construcción de vivienda, Cementos Argos proyecta una dinámica similar a la del año anterior.



Pero sin desconocer que, “esta, podría estar muy influenciada por la disponibilidad de subsidios de los usuarios, además, no se puede desconocer la importancia que podría tener el aumento en los costos de los materiales, que estarían por encima de la inflación, lo que podría impactar a los constructores”, advirtió Esteban Calle.



En construcción de infraestructura, Cementos Argos percibe la reactivación del sector e incluso ha visto anuncios recientes que han indicado una aceleración en el sector “pero, definitivamente, la dinámica está determinada por la velocidad en la ejecución de los proyectos más relevantes en la capital del país como el Metro y los TransMilenio, así como la continuidad de otros relevantes como túneles y vías que actualmente están en ejecución en todo Colombia”.

EN OTROS PAÍSES



En el caso de Estados Unidos, la empresa espera que el sector residencial lidere el crecimiento de la industria. Además, podría esperarse que el segmento residencial lidere el crecimiento de la industria, “teniendo en cuenta los crecimientos en las ventas, la iniciación de viviendas y los permisos de construcción evidenciados en 2021”.



Además, el sector comercial ha ganado un importante terreno en su recuperación, “lo que podría traducirse en un aumento de construcción de este tipo de proyectos”.



En cuanto al mercado de infraestructura, la cementera espera que incremente su demanda en el segundo semestre de 2023, periodo en el que se tienen estimados los consumos del plan de infraestructura federal.



En cuanto a regiones del Caribe y Centroamérica, el presidente de Cementos Argos augura que la recuperación económica, los planes gubernamentales de vivienda o infraestructura que se han anunciado en algunas geografías y los altos niveles de remesas provean una “buena expectativa tanto para la mejora en construcción formal, como para el sustento de la buena dinámica en la autoconstrucción”.

