Menores importaciones favorecen calzado local

La marca de calzado Josh, que nació hace más de tres décadas en Cali y es de origen familiar, ha visto la mejor dinámica del sector en los últimos meses.



De hecho, su CEO y cofundador, Álvaro Ocampo, indica que los resultados de final del 2021 muestran un crecimiento muy por encima a niveles prepandemia.



En diciembre, dice, las ventas aumentaron 60% a 70% por encima del diciembre del 2019, asegura.



Actualmente, las dos plantas -una para calzado de dama y otra para caballero- producen 25.000 pares al mes, cerca del 85% de la oferta, ya que el resto es adquirido a empresas de la región o de Bucaramanga.



El empresario explica que el crecimiento obtenido también se debe a que las importaciones de calzado se han reducido, por lo que la mayor demanda se ha inclinado por el producto nacional. “Eso ha hecho que pasemos por un buen momento”, comenta.



De todas maneras, la marca enfrenta falta de algunos insumos por esa misma limitación en las importaciones. “En realidad, hemos tratado de reemplazarlos con alguna oferta local, nos hemos tenido que acomodar y hemos podido producir con estas dificultades. Hasta el 50% han aumentado las materias primas afuera”, señala.



Entre el área de fabricación y la de comercialización con sus tiendas, Josh genera 300 empleos.



Cali, Pereira y, Cartagena, probablemente, serán sede de nuevas tiendas de Josh

En la actualidad, la marca tiene 15 locales en la Costa, en Cali y en algunas ciudades intermedias.



Para este año, se propone abrir otros puntos en Cali, en el Eje Cafetero, más exactamente en Pereira, y probablemente abrirá en Cartagena.



Álvaro Ocampo indica que no se contempla entrar al mercado de Bogotá, aunque reconoce que el desarrollo acelerado de la tienda virtual le ha permitido un alcance mayor a la marca y llegar a mercados en el que no tiene presencia física.



“El futuro de las marcas está en la capacidad de adaptarse a los diferentes hábitos de compra de los consumidores. Nuestro e-commerce crece a doble digito y esperamos en el futuro incrementar nuestras ventas a través de otros formatos digitales como marketplaces para lograr llegar a una mayor cantidad de compradores”, expresa el empresario.



Y puntualiza que “queremos hacer un calzado de calidad en la manufactura, confortable, de buen diseño, precios equilibrados y una oferta de uso cotidiano, no pretendemos ser de moda”.



