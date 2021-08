La pandemia aceleró el crecimiento de las apuestas online

La entrada de más jugadores al mercado, grandes avances en materia regulatoria, y el desarrollo de soluciones tecnológicas, que se aceleraron en la pandemia, son algunas de las razones del aumento sostenido del segmento de apuestas en línea en Colombia.



Sumado a esto, su formato novedoso ha podido dinamizar la industria de apuestas que tuvo un fuerte impacto por los cierres de establecimientos como casinos o locales de máquinas tragamonedas en las cuarentenas, en momentos en que el país más necesitaba de los aportes de este sector a la salud.



No obstante, según explica Juan Carlos Restrepo, presidente de Asojuegos, el crecimiento de las apuestas en línea no es nuevo y viene gestándose desde mucho antes del inicio de la pandemia.



“La industria de juegos online ha teniendo un crecimiento de manera permanente desde que inició su operación en Colombia. Desde el 2017, cada año ha venido teniendo un crecimiento. El año anterior, en 2020, que fue el año de la pandemia, llegó a un aporte a la salud del orden de los $106.000 millones y solamente en lo corrido del primer semestre de este año, ya pasa de los $87.000 millones en aportes. Creemos que este año estará cerca de llegar a los $180.000 millones de pesos, con un crecimiento realmente muy importante en este segmento de juego”, señala Restrepo.



Para María Eugenia Romero, gerente de marketing de Zamba.co, el año pasado las apuestas por internet crecieron 7,3% y movieron cerca de $8,3 billones en ventas.

7,3 % creció la industria de los juegos online en Colombia en 2020.

“Nosotros como Zamba crecimos 55% en casino en línea y 25% en apuestas deportivas. Con dicho crecimiento, a pesar del impacto, la empresa sube de nivel en el ranking del mercado”, destacó Romero, quien aseguró además que el reto de ahora en adelante no solo será seguir creciendo sino “ofrecer una mayor oferta de mercado de apuestas, reforzar aún más el Club de fidelización, personalizar nuestras ofertas tanto para casino como para deportivas y muchas más ofertas promocionales en cada una de nuestras categorías”.



JUGADORES DE LA INDUSTRIA



Según Juan Carlos Restrepo, presidente de Asojuegos, el mercado de apuestas en línea en Colombia ha llegado a un momento de madurez, ya que en el país está la totalidad de las grandes empresas del mundo de los juegos en línea.



Actualmente, el país tiene 18 contratos vigentes de juegos online, por lo que ya no se espera la llegada de más empresas, sino el fortalecimiento de las que ya operan en Colombia, que dicho sea de paso, tiene un alto margen de crecimiento.



“Nosotros aprovechamos la pandemia para centrarnos en casino y adoptar el uso de canales digitales. Es por esto que los usuarios siguen con nosotros, y a través de la innovación y ofertas que brindamos hemos tenido una respuesta positiva por parte de los usuarios. Además que contamos con ofertas deportivas para los amantes del deporte, lo que hace que sea aún más positiva la reacción de los usuarios”, manifiesta María Eugenia Romero, gerente de marketing de Zamba.co, sobre cuál es la apuesta de la empresa y la diferencia que tiene sobre los otros operadores de juegos que hay en el mercado.



CIFRAS Y PERSPECTIVAS



Sin embargo, a pesar del gran crecimiento de este segmento, quién más aportes a la salud hace y quien lidera el sector de apuestas y juegos de azar, continúa siendo el segmento de apuestas permanentes como chances y loterías.



Según cálculos de Asojuegos, en 2019, antes del inicio de la pandemia, las apuestas permanentes, así como derechos de explotación, más los premios no cobrados y el IVA, le dejaron al sistema de salud cerca de un billón de pesos.



En 2020, y como consecuencia del impacto del covid-19, estos aportes se redujeron de manera considerable hasta los $700.000 millones. No obstante, el gremio de las empresas de apuestas cree que este año volverá a las tasas y a los niveles del año 2019, y posiblemente hasta los pueda superar.



“Los juegos en su conjunto, con el pago de impuestos a la renta derechos de explotación, IVA y lo demás, deberán aportarle a la Nación este año una cifra por encima de los 2 billones de pesos”, señala Restrepo.



Además, confía que la reactivación económica impulsará la recuperación de los juegos localizados como casinos, locales de máquinas tragamonedas, bingos, mesas de juego, entre otros, que registraron el año pasado una variación realmente muy dramática con motivo de la pandemia, ya que estuvieron cerrados por muchísimo tiempo y como consecuencia de esto, la reducción de los aportes que le hacen al estado fue considerable.



“Nosotros somos razonablemente optimistas de que la recuperación económica y la reactivación permitirán que los sectores más golpeados como es el caso de los juegos localizados van a recobrar su vigor. Esperamos que en el segundo semestre no vaya a tener dificultades por las nuevas variantes y más cierres por paros y bloqueos. Si hay condiciones normales, esperamos cerrar el año con una tendencia al crecimiento y en ese sentido las perspectivas son positivas. Estamos muy pendientes de que el regulador, Coljuegos, pueda implementar nuevas modalidades de juego y se le generen alternativas a los dueños de juegos localizados para presentar algunos otros formatos adicionales de juego. Los demás segmentos de la industria, que tienen que ver con las apuestas permanentes, están llegando a los niveles prepandémicos y por lo tanto creemos que va a resultar muy favorable su situación este año”, manifestó a Portafolio.co Juan Carlos Restrepo.



Finalmente María Eugenia Romero destaca que la llegada de las empresas de juegos de azar online es la democratización de las apuestas ya que hay más alternativas para todos y se requiere menos inversión por parte de los apostadores, ya que hay apuestas desde $200.



“Es un gran avance ya que cada día estamos aportando y evolucionando con diferentes juegos y variedades. Somos una de las casas de apuestas que tiene diferentes opciones de juegos online y todo esto con el fin de atraer a los usuarios y brindarles el mejor servicio desde los juegos de azar”.



Haga sus apuestas y que los dados echen a rodar.



