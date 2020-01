‘Mercado de autos de Suramérica va crecer, y el de Colombia también’

A su paso por Bogotá, el presidente de GM para Suramérica, Carlos Zarlenga, habló sobre el buen clima que hay para los negocios en el país y contó que Chevrolet tiene ya un ambicioso plan de lanzamientos.



(Chevrolet quiere venderle a Brasil desde Colombia).

¿Cómo ve el mercado de vehículos en Suramérica?



Lo primero que veo es que vamos a registrar un crecimiento en América del Sur, este aumento será de entre un 3 y un 4,5 por ciento en general.



Al mirarlo en detalle, tenemos un Brasil creciendo a un nivel importante y Argentina avanzando desde una cota muy baja, pero que para el efecto del año marcará un crecimiento.



(General Motors estrena director de ventas para Colombia).



Luego vemos a Ecuador, Perú, Uruguay y Paraguay con un pequeño crecimiento y pasamos a Colombia, que consideramos que crecerá un 3 por ciento, para una industria de 265.000 unidades.



Luego viene Chile, en donde creemos que se registrará una contracción. Y dejando este país de lado, veo un escenario de un mercado en crecimiento y en el que General Motors mantendrá su participación regional del 16 por ciento este año, con una tendencia que deberá ser al alza con base en nuestras inversiones y en el portafolio que tenemos.

Creo que será un buen año para todos.



¿Cómo ve a Colombia y a su marca?



Bien, hemos realizado muchos lanzamientos, el año anterior sorprendimos al mercado. Este es un país con muchas oportunidades y seguiremos creciendo, ya tenemos un plan de anuncios para este año y, de lejos, Colombia es la estrella en número de nuevas máquinas.



Pero ustedes ya no son el número uno del mercado local...



Bueno, eso está pasando, pero no nos define. Mire, nosotros llevamos 95 años de presencia en el mercado de Brasil y nunca habíamos estado en el primer lugar, pero ahora llevamos 53 meses ininterrumpidos en ese sitio y hoy le puedo decir que el segundo está lejos.



(Ajuste global de General Motors no tocaría a los países de Suramérica).



Esto para decirle que nosotros nos enfocamos en el cliente, buscamos los productos que requiere, entregamos calidad y respaldo. Es decir, que realmente nuestro enfoque es el cliente.



¿Cuántos lanzamientos?



Este año habrá 12 lanzamientos en Colombia, seis modelos completamente nuevos y seis son cambios en otros presentes en el mercado. Pero le recuerdo, es el país donde habrá más anuncios, puesto que en Brasil serán siete y en Argentina cinco.



Además, veo un entusiasmo en la red de concesionarios con los productos. Creo que estamos bien estructurados para este año.



De dónde le sale tanto optimismo...



Crecer al 3 por ciento no es mucho, pero luego tienes las variables macro de este país, que son cifras envidiables.



Mientras, se ve a Argentina en el nivel más bajo desde 460.000 unidades, y un mercado de 800.000 unidades, así que crecer no será un problema.



Brasil puede avanzar al 4%. Por estas razones de mercado, creo que es una visión centrada.



...Y la devaluación



Nos golpea, pero creo que habrá tracción de precios y lo veremos en Brasil, Argentina, en Colombia y en Chile.



¿Cómo ven la reciente reforma tributaria?



Veo un Gobierno con un conocimiento profundo de las necesidades de la industria, y ello es importante para nosotros. Cambios como el cero arancel en bienes de capital es un paso en la dirección correcta. Pero lo más importante es el conocimiento que el Ejecutivo tiene de la complejidad del negocio y eso convierte a Colombia en un país atractivo para los inversionistas.



Ustedes han registrado cambios organizacionales, ¿cómo ven los cambios sus trabajadores?



Primero hay que decir que el cambio se estudió por mucho tiempo, y se notó que teníamos ocho plantas en Suramérica sin coordinación, cada una como una empresa independiente. Entonces las integramos en tres regiones, en un negocio que busca sinergias con otros países. Así, la gente de Colombia podrá acceder a un mercado más grande, empezaremos a producir carros para exportar y eso genera más compromiso. Así lo hemos transmitido a los colaboradores. Veo un futuro muy interesante para la planta de Colombia, con más posibilidades.



¿Cuándo llegan los eléctricos y cómo van en autónomos?



El eléctrico desembarcó primero en Brasil, y se vendieron los dos primeros embarques antes de llegar a puerto. Colombia está en la programación de llegada. Será pronto, pero no serán dos o tres carros, sino un volumen suficiente para atender el mercado.



La versión del Bolt que llegará a Colombia es un vehículo de más de 400 kilómetros de autonomía.



Ahora, en el tema de autónomos, le cuento que hace dos semanas lanzamos ‘Cruise Origin’, el vehículo autónomo de GM.