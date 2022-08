Mercedes-Benz inició el salto de ‘premium’ a ‘luxury’

El hombre que vivió la transformación de Daimler-Mercedes Benz cuenta cómo fue ese cambio en Colombia y adelanta que la marca ahora dará el salto para ser exclusivamente luxury. Héctor Corredor, director general de Mercedes-Benz, ahora bajo la sombrilla de Inchcape, en dialogo con Portafolio contó cómo también su perspectiva y prioridades de vida cambiaron.



(Resiliencia de alta gama: vehículos ‘premium’ siguen creciendo).

¿Cómo llegó a Kia?



Estaba con 007 mundo de ETB y el señor Iván Peña me llama y me dice que trabaje con él. Le dije que no tenía experiencia en carros y me respondió “tranquilo, yo le enseño de carros y usted nos enseña de mercadeo”. Durante algunos meses todas las tardes después de las 5:00 p.m. tuve la oportunidad de aprender con él del negocio.



¿Y aprendió?



Cuando Kia llegó eran fuertes en comerciales y taxis, y se lanzaban a un portafolio más premium masivo, si me permite el término. Se vendían 300 unidades mensuales a mi llegada y luego de 6 años en mi último mes con ellos, con el aporte de todo el equipo la organización cerró con 3.000 unidades.



Y entonces llegó a Daimler Mercedes-Benz...



Si, como vicepresidente comercial. Fue muy similar, una marca muy fuerte en vehículos pesados, pero que tenía 1.260 unidades año en autos en el 2010. Al primer año llegamos a 1.871, en el 2013 pasamos a 2.616 y luego en 2016 estuvimos cerca a las 4.000 unidades año. En el 2013 comienza la compañía a replantearse su negocio en el mundo. Así inicia la separación de Daimler abriendo el negocio en automóviles y vehículos comerciales. Me enfoqué en automóviles y asumí por completo el retail, incluida la posventa.



(Mercedes-Benz vendió el carro más costoso del mundo).



¿Por qué no lo expatriaron?



En 2016 me dicen que ya pasamos la línea de 4.000 unidades, y me ofrecen dirigir el negocio de autos en Argentina. Y el sueño que tuve en 1995 cuando empecé a trabajar de irme, se volvió secundario al ver las oportunidades del mercado colombiano en dónde me ofrecieron ser Director General de Mercedes-Benz autos.



¿Mercedes-Benz ahora es de Inchcape en Colombia?



Si. La estructura global de la marca era muy grande así que deciden operar directamente sus grandes mercados y entregar la operación a un dealer mundial, de gran experiencia y capacidad, en las zonas donde es más eficiente, otra estructura empresarial. Así se buscan operadores y se encuentra a la británica Inchcape.



Inicialmente compran la operación de Ecuador y Paraguay, y algunos meses después Colombia. Y en ese proceso nace la oportunidad de volverme a ir. Fue en el 2019 donde ratifiqué la importancia del núcleo familiar y cómo podría afectarlo. Inchcape me hace la oferta de quedarme con la marca en Colombia, y así lo hice. Bueno y ahora, recientemente, adquirimos la operación de Guatemala, Salvador, Islas del Caribe y la unidad de vans en Colombia, de Daimler para Inchcape.



¿Hoy son líderes?



Somos número uno del segmento con 1.936 unidades colocadas hasta julio. Sin embargo, esto no es lo más importante. Estamos transformando los concesionarios y los procesos para convertirnos en una marca luxury.



¿Cuántas unidades espera colocar este año?



Me gustaría pasar las 3.100 unidades este año, pero estoy sujeto a la disponibilidad de producto.



Lo que pasa con la línea AMG, es impresionante. El año pasado vendimos 226 unidades, habiendo sido el mejor año en venta de esos modelos. Hoy, a julio, ya vendimos 292. Más que todo lo del 2021.



(Mercedes- Benz, número uno entre las marcas ‘premium’).



¿Cuándo aterriza el portafolio eléctrico?



Hemos hecho varias pruebas, con diferentes modelos. Hoy trabajamos con un programa de lanzamientos de la marca, este año entre noviembre y enero 2023, presentaremos dos modelos, pero llegaremos a cinco el próximo año. Y queremos ser los número uno en luxury en Colombia.



¿Serán máquinas más lujosas?



Luxury en Mercedes-Benz es todo, claro las máquinas, pero es también la experiencia cliente.



El futuro de la experiencia cliente estará en las aplicaciones que las marcas desarrollan para los usuarios. La idea es entregar todas las tecnologías al vehículo, así trabajamos. Son temas costosos, requieren tecnología.



En los nuevos vehículos, la inteligencia artificial de los carros aprende con el dueño de su forma de manejar y sus gustos. Las diferencias a futuro serán las plataformas digitales.



¿Ya empezó esa transformación?



Hoy, Estamos en un proceso de transformación muy fuerte. Claro hubo un cambio desde la casa matriz. Primero era vender lo máximo posible con los Clase A, y GLA, entre otros. Y en ese momento queríamos ser los número 1 del mundo en ventas de carros premium. Pero hoy, hay un cambio y transformación profunda. Ahora la marca quiere ser luxury y ello tiene un cambio importante. En manejo de portafolio, canales de distribución y atención.



¿Es un cambio pospandemia?



Esos cambios nos llegan en la salida de pandemia, hacen parte del planteamiento estratégico de la marca, y es el mejor momento para hacerlo.



¿El segmento ‘premium’ va a desaparecer?



No creo. Lo que veo es que las marcas masivas se van a volver premium y, a nosotros lo que nos corresponde es ser luxury.



Todos estamos transitando ese camino, cada día los masivos son más equipados. Pero esto es con inversión y tecnologías. Y tiene que ver con conectividad, electrificación, y autonomía. Si uno analiza todas las marcas tiene la misma estrategia.



Y usted va a ‘luxury’ ...



Es un proceso que iniciamos este año y queremos acelerar.



CÉSAR GIRALDO

PORTAFOLIO