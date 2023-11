La 'fintech' Mesfix puso a disposición un modelo de inversión de 'crowdfactoring'

La 'fintech' Mesfix, líder en innovación financiera, puso a disposición de otras compañías un modelo de inversión de 'crowdfactoring' llamado Mesfix by Plataform, con el objetivo de redefinir las reglas de juego y permitirles invertir en facturas de otras empresas.



Felipe Tascón, CEO de esta fintech, explica que su plataforma sirve como intermediario y permite conectar a empresas colombianas que venden sus facturas, con personas jurídicas o personas naturales que deseen comprar la totalidad o fracciones de estas y así, permitir diversificar el riesgo y obtener una rentabilidad que puede llegar a ser de hasta el 30% E.A., “por lo que es una operación en la que todos ganan”.



Lea: Factoring Internacional impulsará el crecimiento empresarial

“Lo interesante, es que a diferencia de otras plataformas de inversión, la empresa puede elegir cuánto invertir, el plazo de retorno y hasta puede diversificar el riesgo invirtiendo varios montos en diferentes facturas. Adicionalmente, antes de girar el dinero de la inversión, la empresa ya conoce cuánto recibirá de rentabilidad una vez se cumpla el plazo de retorno: 30 días, 60 días, 90 días, etc.”, asegura el directivo de Mesfix by Plataform.



Entre los mayores beneficios que encuentran las empresas inversionistas es que pueden invertir en el mercado (www.mesfix.com) a través de un FIC (Fondo de Inversión Colectiva), lo que les permite ahorrarse el cobro del 4xmil independientemente del monto. Si bien la empresa también puede invertir a través de cuenta bancaria / PSE, el FIC funciona como otro método de pago igual de sencillo y rápido de usar con el beneficio extra del ahorro del 4xmil.



Lea: Confirming y factoring: las alternativas de financiación de las pymes



Este modelo de inversión, sumado a las altas rentabilidades, ha generado que en lo corrido de 2023, las empresas inversionistas hayan invertido cerca de $11.000 millones en la compra de facturas. A la fecha, Mesfix by Plataform ya cuenta con más de 150 empresas registradas en la plataforma.



Es importante mencionar que así como sucede con cualquier otra plataforma, también hay riesgos asociados. Antes de que cada empresa dé el primer paso de inversión, debe leer y aceptar los principales posibles riesgos asociados al realizar inversiones en la plataforma y la manera en que se mitigan. Esto lo hace Mesfix by Plataform como un mecanismo de educación financiera para que cada empresa tome una decisión informada antes de invertir y conozca lo que puede suceder con el movimiento de su dinero.



Lea: ¿Pensando en multiplicar su dinero? Conozca estos 5 tipos de inversión



A pesar de ello, la manera más fácil de disminuir el riesgo en este modelo de 'crowdfactoring', es la diversificación. Básicamente, invertir en varias facturas con diferentes clientes y sectores o en palabras más coloquiales: “no meter todos los huevos en la misma canasta”.



Gracias a su modelo de negocio, esta 'fintech' colombiana ha sido la intermediaria para apoyar el financiamiento de más de 1.475 compañías colombianas de diferentes sectores económicos por un valor cercano a los $500.000 millones.