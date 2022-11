Acciones de Meta subieron en la bolsa tras anuncio de despidos masivos

La compañía Meta, propietaria de Facebook, WhatsApp e Instagram, recuperó algo de terreno -5,18% a 10,47 dólares, luego del anuncio de 11.000 despidos, es decir, un 13 % de su plantilla afectada.



Los despidos fueron anunciados en un comunicado del mismo Mark Zuckerberg, creador de Facebook y Meta, que asumió la responsabilidad personal en la decisión y dijo que ha sido una de las más difíciles de la historia de la compañía. Estos despidos, según el máximo responsable de Meta, pretenden lograr una empresa más ágil y eficiente y responden a los cambios ocurridos en el entorno económico y empresarial.



Los afectados recibirán un correo electrónico para informarles de su situación. La pandemia de la covid, señala el consejero delegado de la compañía, provocó un importante aumento del comercio electrónico y "un crecimiento descomunal de los ingresos", que posteriormente no se han mantenido.



"Mucha gente predijo que esto sería una aceleración permanente que continuaría incluso después de que terminara la pandemia. Yo también lo hice, así que tomé la decisión de aumentar significativamente nuestras inversiones. Desafortunadamente, esto no salió como esperaba", añade.



Ahora, la recesión macroeconómica, el aumento de la competencia y la pérdida de anunciantes han provocado, según Zuckerberg, que los ingresos "sean mucho más bajos de lo que esperaba". "Me equivoqué y asumo la responsabilidad por ello", expresó.



El máximo responsable de Meta reconoce que la compañía tiene que centrarse en un menor número de sectores, reducir costos y priorizar algunas unidades como la orientada al de motor de Inteligencia Artificial.



Los empleados estadounidenses afectados por los despidos -aún se desconoce cómo se repartirán en una plantilla mundial de 87.000 personas- recibirán 16 semanas de indemnización, más dos semanas adicionales por año trabajado.



Zuckerberg también anunció que la compañía cubrirá sus costos médicos durante seis meses, y dijo que fuera de Estados Unidos el respaldo sería similar, aunque las leyes en cada país determinarán el alcance de esas compensaciones.



EFE