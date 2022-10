El microcrédito subió 30 % participación de empresas en el campo

María Clara Hoyos, presidenta de Asomicrofinanzas dice que en el próximo congreso del sector, que se realizará el 1 y 2 de noviembre se presentará un libro en el que se menciona, entre otros hallazgos, que el microcrédito ha aumentado su participación en el sector rural en más del 30%.



¿Se ha avanzado en la bancarización de micros y pequeños empresarios, pero ese sector sigue siendo informal en el tema del acceso al crédito?



Hay un estudio de Banca de las Oportunidades que muestra que el acceso a crédito, y nos pasa mucho, es que todavía muchos acuden al gota a gota y hay mucho tendero, ambulante que acuden a esa modalidad y es lo que queremos es contrarrestar.

Hay 6,2 millones de micronegocios en Colombia que incluye a los que trabajan por cuenta propia y casi todos son informales. Además, tienen un tema de autoexclusión pues no van a las entidades financieras dado que creen que no tienen productos para ellos.



¿Pero qué pasa con las entidades que ofrecen microcrédito?



Los microfinancieros que hacen parte de Asomicrofinanzas tienen asesores a los microempresarios, con mejores condiciones pero lejos.



Tienen la posibilidad de hacer historial crediticio, estructurar sus negocios y en el caso del sector agropecuario acomodan las cuotas de acuerdo con el ciclo productivo de los cultivos.



Cuando el microempresario va teniendo esa experiencia en vivo va entendiendo los beneficios del crédito formal.



¿Qué logros han obtenido?



Con colaboración alemana y colombiana lanzamos una alternativa en vivo con cartillas y educación financiera digital y una mesa de ayuda listos para colaborarles. Entre enero y agosto se han desembolsa créditos por $1,36 billones y 3 millones de clientes atendidos. Se ha logrado que el 26% de los que tienen microcrédito superen la línea de pobreza. Con el Ministerio de Hacienda vamos a estructura un producto financiero para la base de la pirámide.



Hay un proyecto en materia de tierra en los 1.103 municipios relacionada con los productores del campo y con el apoyo del ministerio de Comercio Industria y Turismo, con las mipymes, asimismo con Bancoldex para trabajar con microfinancieras y que atiendan en zonas urbanas y rurales y el Fondo Nacional de Garantías para garantizar operaciones hacia esa población.



Con el ministerio de Agricultura y Finagro, con unas fichas que definen la caracterización de los productos agrícolas dependiendo la ubicación geográfica, pues por ejemplo la papa no tiene las mismas características en todas las regiones.



¿Qué novedades trae el libro que publican con el Banco de la República?



Hace una década en el sector rural éste no superaba el 10% de las operaciones; ahora microfinancieras trabajan en zonas diferentes a las urbanas y la penetración total del microcrédito en el sector rural está superando el 40 o 45%



Más de 10 millones de pobladores que están en los municipios rurales y rurales dispersos del País, reciben una oferta de servicios financieros que no solo dependen del intermediario financiero tradicional (Banco Agrario), sino de intermediarios financieros no tradicionales. Es el segundo libro que desarrollamos con Banco de la República.



La economía popular de la que habla el Gobierno...



Uniendo esfuerzos pues la economía popular es importante y nace un semillero de nuevos microempresarios para reducir pobreza.



Algunos dicen que debe desaparecer la tasa de usura para que los bancos presten bajos montos



En Colombia hay techo a la tasa. Independientemente la entidad, tiene que ser rentable, pues el país no subsidia, pero tampoco queremos que la banca pública se quiebre. Necesitamos productos rentables y sostenibles. Ir donde el microempresario y decirle que se organice, que separe el dinero del negocio y los productos que venden de los de la familia es costoso.



¿Qué otros retos tiene el sector?



Hay 1,8 millones de micronegocios que son de subsistencia. Y luego vienen mircroempresas de acumulación o empresas consolidadas. Estamos mirando temas como mejoramiento de vivienda de los micronegocios, pero también hay buena parte de propietarios con problemas de titularidad de sus tierras.

