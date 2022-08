Micronegocios: 70% de dueños son pobres o vulnerables

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) entregó un nuevo reporte de micronegocios, en esta oportunidad, segmentado según las clases sociales. La entidad reveló que de 5,77 millones de micronegocios que hay en el país, por lo menos el 70% son propiedad de una persona en condición de pobreza o de vulnerabilidad.



Los micronegocios, según define el Dane, son unidades económicas con máximo nueve personas ocupadas, los cuales desarrollan una actividad productiva con el objeto de obtener un ingreso.



Según el reporte de la entidad, las cifras de 2021 evidenciaron que el 34,8% de estas unidades, es decir, 2 millones de micronegocios, están en manos de personas en situación de pobreza, mientras que otros 2,01 millones, el 34,9%, son de personas en condición de vulnerabilidad, grupo poblacional que no llega a ser pobre, pero tampoco es clase media.



De otra parte, hay 1,66 millones de micronegocios en Colombia que pertenecen a ciudadanos que pertenecen clase media (28,8% del total), y 90.116 pertenecen a personas de altos ingresos, el 2,6% del total.



El reporte destacó también el nivel educativo de los propietarios de micronegocios, En los hogares pobres, casi el 90% no posee educación superior: el 43,4% de ellos solo cuenta con la primaria o no tiene ningún nivel educativo, y el 47,5% llegó hasta la educación secundaria, el 5% posee educación técnica o tecnológica, y solo el 4,1% formación profesional.



En contraste, los propietarios de micronegocios que pertenecen a la clase alta poseen en el 72% de los casos educación universitaria o de posgrado. En este grupo apenas el 4,1% culminó solo la primaria o no tiene educación, el 14,5% se quedó solo con el colegio, mientras que el 9,4% accedió a formación técnica o tecnológica.



“En el grupo de ingresos altos el 72% tiene un título de universidad o posgrado, destacan profesiones liberales, como consultor contable, consultor de asuntos económicos o de gestión organizacional, mientras que en los propietarios de micronegocios que caen en situación de pobreza o vulnerabilidad es más probable encontrar propietarios con ningún tipo de educación o a lo sumo, un título de bachillerato”, explicó el director del Dane, Juan Daniel Oviedo.



Oviedo aseguró que, si verdaderamente se quiere que los micronegocios sean un vehículo de movilidad social, se necesita que las áreas de acción o de empeño de estos permitan el desarrollo de personas que tengan un nivel de formación técnica o tecnológica, o de universidad o de posgrado.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

PORTAFOLIO