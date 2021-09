La situación de micronegocios: no tienen ahorros ni quien les preste

El presidente de Asobancaria, Hernando José Gómez, dijo la semana pasada que los bancos volvieron a sus políticas de crédito de prepandemia en las que “todos los sectores son admisibles a crédito”.



(Vea: Tres claves para la reactivación de las microempresas colombianas).

La noticia es relevante pues con la pandemia hubo altibajos en el acceso a recursos y por la crisis económica los más afectados fueron los micronegocios y microempresas, al punto que desaparecieron 509.000, afectando a 2,5 millones de personas, dice María Clara Hoyos, presidente de Asomicrofinanzas.



En consecuencia, la cartera comenzó a deteriorarse, el riesgo del sector subió y ello trajo como consecuencia que las tasas de ese segmento no reaccionaran a la baja, como los de las demás modalidades tras las disminuciones que hizo el Banco de la República.



(Vea: Las nuevas fechas para que micros y pequeñas empresas paguen su Renta).



Pero el promedio de colocaciones está alejado de la tasa de usura y así se ha mantenido.



Ahora, como lo indica la dirigente, miles de microempresarios no tienen ahorros ni quién les preste dinero por el peso de las deudas vencidas y que se traduce en una calidad de la cartera por mora (relación entre cartera bruta y cartera vencida) del 7,7 %, la más alta de todas las modalidades.



Por eso es que esta semana el sector y el Gobierno buscarán fórmulas para su reactivación.



Pero no solo fue la crisis la que golpeó al sector, pues los paros y los bloqueos afectaron esa dinámica que se vislumbraba.



Según bancos y entidades que desembolsan microcrédito, desde julio se volvieron las buenas cifras.



Paulo Emilio Rivas Ortiz, presidente de Contactar, especializada en microcrédito rural, dice que pese a las “dificultades de la pandemia y el paro nacional este año han colocado una cartera histórica de $400.000 millones y el indicador de calidad se ubica en 3,1 %.



(Vea: Colombia perdió 509.370 micronegocios por la crisis).



Para Leonor Melo, presidente del Banco Mundo Mujer “la entidad ha mantenido estables sus tasas de microcrédito por lo menos en los dos últimos años” y se espera que con la reactivación y la disminución del riesgo, la tasa de usura de microcrédito retorne a nivel prepandemia.



Por su parte, Miguel Ángel Charria Liévano, presidente de Bancamía, resalta las buenas cifras de desembolsos “todo esto acompañado de una reducción de las tasas tanto a clientes nuevos como antiguos”. Dijo que las tasas “van desde el 28 % EA, con unos rangos que dependen de algunas variables, alcanzando una tasa ponderada del 40 %, por debajo de la tasa de usura (57,21 %)".



Para Rubens Héctor Sandoval, vicepresidente Financiero y Administrativo del Banco W, “desde julio se observa una mejor dinámica de la colocación de microcrédito y se espera un aumento progresivo para lo que resta del año y respecto a las tasas de interés no sé prevén cambios significativos frente a los niveles actuales".



PORTAFOLIO