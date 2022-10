Las empresas dudan sobre la productividad de sus empleados, ¿por qué?

La desconexión identificada entre las empresas y los colaboradores a causa de la digitalización y el trabajo híbrido es latente y obliga a líderes y a organizaciones a actuar.

La situación no es fácil porque se trata de una nueva visión en la cual el trabajo debe ser visto más como una experiencia que como un lugar.



Así lo expone Microsoft, al presentar su informe pulso del Índice de Tendencias Laborales titulado “El trabajo híbrido es tan solo trabajo. ¿Lo estamos haciendo mal?” que revela el clima que experimentan las empresas en el mundo, lo cual no es ajeno a las organizaciones colombianas.



Por ejemplo, este estudio muestra que empleados y líderes no concuerdan con lo que constituye la productividad y en cómo mantener la autonomía sin omitir la responsabilidad, los beneficios de la flexibilidad y el papel que desempeña la oficina.

“Para cerrar esa brecha, se requiere un nuevo enfoque que reconozca que el trabajo ya no es solo un lugar, sino una experiencia que necesita trascender el tiempo y el espacio para que los empleados puedan interactuar y relacionarse sin importar dónde estén trabajando” dice.



Satya Nadella, presidente de Consejo y CEO de la compañía plantea al respecto que “los empleados en ascenso serán quienes proporcionen una ventaja competitiva a las organizaciones en el actual entorno económico dinámico”.



Para ayudar a los líderes a navegar las nuevas realidades del trabajo, el informe del pulso del Índice de Tendencias del Trabajo hace recomendaciones.



En síntesis, señala tres medidas urgentes que todo líder debe aplicar para superar la situación, a la luz de los resultados del informe.



En primer lugar, sugiere poner fin a la paranoia de la productividad.



Según el informe, el 87% de los empleados afirman que son productivos en el trabajo.

Sin embargo, allí se establece que el 85% de los líderes aseguran que el cambio al trabajo híbrido ha dificultado confiar en que sus empleados son productivos. Según el análisis de Microsoft, los líderes necesitan brindar claridad y alineación, eliminar las tareas de poco valor que no apoyan esos objetivos y escuchar a su gente.



En ese sentido, el estudio revela cómo el 57% de las compañías rara vez, si acaso, recopilan retroalimentación de los empleados, lo cual debe mejorarse en aras de superar las diferencias con sus colaboradores.



La segunda recomendación que hacen los expertos tiene que ver con aceptar que las personas acuden a la oficina para ver a sus colegas.



En efecto, el 73% de los empleados afirman que necesitan una razón para acudir a la oficina además de solo las expectativas de la compañía. Afirman que se sentirían motivados a acudir para encontrarse con sus compañeros de trabajo (84%) o reconstruir los lazos con su equipo (85%).



Las comunicaciones digitales serán fundamentales para mantener a las personas conectadas dentro y fuera de la oficina -tanto los empleados como los líderes clasificaron la comunicación como la habilidad más necesaria para desempeñarse con éxito este año-.Como tercera recomendación, Microsoft plantea volver a contratar a los empleados con recapacitación.



Sobre esto, la encuesta mostró que el 55% de los colaboradores comentan que la mejor forma de desarrollar sus habilidades es cambiando de compañía.



Sin embargo, también dicen que permanecerían más tiempo en una organización si fuera más fácil cambiar de puesto internamente (68%) o si recibieran más aprendizaje y apoyo para crecer (76%).



Las herramientas



Para atender el nuevo escenario del mundo del trabajo, la compañía anunció que expandirá su plataforma de experiencia del empleado llamada Microsoft Viva, para ayudar a las compañías a brindar una mejor experiencia, acorde a las necesidades actuales. Esto incluye algunas capacidades nuevas y mejoradas que d se integrarán desde el año entrante.



Por ejemplo, está Viva Pulse que es una nueva aplicación que permitirá a los directores y líderes del equipo obtener retroalimentación constante y confidencial sobre la experiencia de su equipo.



Igualmente, estará disponible Viva Amplif, ‘app’, que permite a los líderes y a los equipos de comunicaciones de empleados elevar sus mensajes y llegar a los empleados con consistencia e impacto. Y está Answers in Viva es una nueva capacidad que utilizará la IA para responder las preguntas de los empleados.



