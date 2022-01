Microsoft vs Sony: campo de batalla por el entretenimiento

Luego del anuncio de Microsoft de adquirir la empresa Activision-Blizzard, líder en el desarrollo de juegos y editor de contenido de entretenimiento interactivo, por US$68.700 millones, la batalla por el negocio de videojuegos ha subido de nivel y ahora mira más allá de las consolas, hacia el metaverso.

De acuerdo con un comunicado oficial de Microsoft, la compañía estadounidense se convertiría, luego del cierre de la transacción, en la tercera empresa de videojuegos más grande del mundo por ingresos, detrás de Tencent (China) y Sony (Japón). Es de destacar, que en el último reporte de la división de gaming de Microsoft (Xbox) se informaron ingresos en 2021 por US$16.280 millones.



Ahora bien, a partir de esta movida empresarial, muchos analistas han señalado que se aproximaría una batalla entre dos grandes titanes como lo son Sony y Microsoft, por el negocio de los videojuegos, que cuenta con unos 3.000 millones de gamers en todo el mundo. No obstante, cada uno de estos jugadores dispone de sus propios “poderes” que lo hacen fuerte en esta categoría.



LA ESTRATEGIA ESTADOUNIDENSE



Iniciemos por la tecnológica de Redmond (Washington), que se ubica en el top 5 de las compañías con mayor valor de marca en el mundo y que ha sabido diversificado su negocio.



Y es que Microsoft no solo se encuentra en la actualidad en la categoría de aplicaciones, programación o herramientas digitales, ya sea para usuarios o empresas, sino que además tiene la línea gaming en la que se estaca el Xbox Game Pass, un servicio de suscripción desarrollado para usarse con las consolas de videojuegos Xbox o en con computadoras personales con Windows 10.



Para Sergio Consuegra, analista de inteligencia empresarial en Investigaciones Económicas de Corficolombiana, Microsoft, con la compra de Activision, que cuenta con los franquicias de los videojuegos ‘Call of Duty’ y ‘Candy Crush’ , estaría buscando apalancar nuevos usuarios hacia su plataforma de juegos en la nube.



“Microsoft no tiene la base de usuarios que tienen otras empresas como Sony y quiere apalancarse con los usuarios de Activision, que son unos 400 millones, para que estos pueden llegar a su plataforma de cloud gaming. Al final, el negocio es subir los ingresos en el segmento de la nube para videojuegos”, explicó Consuegra, quien ha dedicado todo un contenido para explicar esta compra en el podcast Audiocapsula Financiera de Investigaciones Económicas en Corficolombiana.



Asimismo, Consuegra apuntó que Microsoft, sin duda, ha dejado en evidencia su deseo de entrar en el mundo del entretenimiento. “Es su modelo a seguir porque están interesados en comprar otras empresas (...) su siguiente paso es consolidarse como una empresa de tecnología holística, que le apunta a varios segmentos”, agregó.



Por su parte, Alex Valverde, jefe de eSport y videojuegos de Caracol TV para la marca Volk Games, reconoció que esta estrategia se acerca a lo que será el futuro de los videojuegos: el metaverso.



“Claro que esta compra le dará una base importante de clientes, para fortalecer su negocio de streaming, pero desde mi perspectiva, creo que vienen trabajando en todo lo relacionado al metaverso y para llegar a ese punto y comenzar a desarrollar esos mundos paralelos se necesitan licencias, y que mejor que tener grandes lincencias como ‘Overwatch’ o ‘Diablo’, entonces es muy importante esta compra”, comentó Valverde.



RUMBO AL METAVERSO



Pero la idea de dar ese salto hacia al mundo del metaverso, en donde se logre interactuar con avatares, no está alejada de la propuesta empresarial que busca la división gaming de Microsoft.



A través de un comunicado oficial, Satya Nadella, presidente y director ejecutivo de Microsoft, afirmó que los videojuegos jugarán un papel clave en el desarrollo de plataformas de metaverso.



“ Los juegos son la categoría de entretenimiento más dinámica y emocionante en todas las plataformas en la actualidad y jugarán un papel clave en el desarrollo de plataformas de metaverso. Estamos invirtiendo profundamente en contenido de clase mundial, comunidad y la nube para marcar el comienzo de una nueva era de juegos ”, declaró Nadella.



LA DISCIPLINA JAPONESA



Si bien la movida de Microsoft ha puesto a tambalear las acciones de la compañía Sony, lo cierto es que este grande del entretenimiento ha venido fortaleciendo un emporio que incluye, catálogos de música, estudios de cines y televisión en Hollywood y, por supuesto, PlayStation.



Y es que por un lado con los derechos de Spider-Man, la compañía ha sumado más ceros a los ingresos de Sony Pictures , y para la muestra está que la cinta ‘Spider-Man: No Way Home’ logró el mayor éxito en taquilla en 2021. Por otro lado, la empresa decidió no embarcarse en la guerra de las plataformas de streaming, sino por el contrario vender los derechos de sus películas y programas de televisión al mejor postor.



Otras cifras importantes, destacan las ventas de la PS5 de Sony, que se convirtió en la PlayStation más vendida en su historia cuando se lanzó en 2020.

