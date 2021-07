Miguel Caballero se abre paso en el mercado de Brasil

Tras casi tres décadas en el mundo de los negocios, el empresario Miguel Caballero va abrir paso en el mercado de Brasil y a seguir consolidando sus negocios en Estados Unidos.



Dice que la pandemia le sirvió para reinventarse, a tal punto que los meses de la crisis le han ayudado para fortalecer la capacidad productiva de la compañía.



Ahora, como uno de los inversionistas de la cuarta temporada del reality Shark Tank Colombia, de Sony Channel, el empresario compartirá sus conocimientos sobre el mundo empresarial a partir del mes de septiembre.

¿A los emprendedores les hace falta capital para desarrollar sus negocios?

​

La plata y la inversión nunca serán un obstáculo para un empresario de verdad. Es un medio que facilita el camino, pero no es la razón de ser. Hay algo que vale más que el dinero: la experiencia, el conocimiento, la madurez, los contactos.



Digamos que eso es lo que hoy en día le puede dar un tiburón a un emprendedor. Soy miembro del Foro de Presidentes de Bogotá y allí hay algo curioso, valoramos más la red de aliados que puede complementar un proyecto para sacarse adelante y no necesariamente es plata.



¿Cómo son los emprendimientos con los que se ha encontrado?

​

Aposté a 7 iniciativas y en todas hay ingenio, creatividad, valor al empleo, amor a la patria, productos innovadores, valor, agregado y todos son exportables.



¿Y su experiencia como inversionista?



Los empresarios que ya somos un poco más maduros lo que queremos es dejar un legado. Por ejemplo, yo estoy tratando de construir un legado con mis hijos y estructuramos una compañía nueva solamente para eso y monté una estructura solamente para que maneje Shark Tank.



Le pusimos un gerente a las inversiones para que se hagan los procesos de valoración y los siguientes pasos que son normales en el proceso de inversión.



¿Qué tanto influye en la generación de negocios la situación social y económica?

​

No me basaría en lo que pase en el entorno, sino en el auto entusiasmo y en la auto satisfacción que quiere el empresario. Obstáculos siempre existirán, impuestos, paros, bloqueos, pandemia o como se quieran llamar. El empresario tiene que tener la capacidad de superar todo eso y si lo logra en los primeros seis años, el resto es fácil.



Por eso es que la mayoría de emprendimientos se quedan en los primeros años, porque enfrentar todo eso cuesta trabajo. Colombia no es un país en términos de tributarios fácil para los empresarios no lo es, pero tampoco es imposible.



Lo que hay que buscar aquí es un equilibrio entre la idea innovadora, la capacidad de crecimiento y los mercados donde se puedan explorar. Yo creo en que si tu negocio se quiebra es porque no le viste más opciones y pusiste todos los huevos en una sola canasta.



El empresario lucha por una visión de largo plazo sin que le importe la plata y el mercachifle quiere ganar plata hoy sin importar si tiene largo plazo o no. Aquí hay unas tergiversación en eso, creer que el empresario es un enemigo. No. El empresario es una persona que está arriesgando más que el empleado para que sus sueños se hagan realidad y contra todos esos obstáculos. Yo diría, aún más, que lo que tenemos que vencer los colombianos es el negativismo.



¿Cómo es la llegada a Brasil?



Completamos la operación en Latinoamérica: con México, Colombia, ahora Brasil, y seguimos adelante con Estados Unidos.



Logramos establecer el resto de operaciones y nos quedó pendiente Brasil que tiene una legislación bastante complicada de inversiones y ahora estamos retomando el tema. Tenemos un aliado allá y arrancamos operaciones el año entrante. Ya estamos en el proceso final de montar la operación.



¿Cómo crecen en Estados Unidos?



La estructura que tenemos actualmente allá está en California, Texas y Florida, por ejemplo, y vamos creciendo. Llevamos dos años apenas.



¿A cuántos países exportan?



Somos cerca de 500 personas, exportamos a 52 países y hacemos una exportación diaria. Nuestros principales mercados está en Centroamérica y Medio Oriente. A Estados Unidos empezamos a exportar. Y las dos líneas de blindaje y de motorizado van bien.



¿Van a crecer este año?



El año pasado crecimos 41% y este año será algo similar a eso. Nuestras ventas este año deberían ser $72.000 millones.



¿Lo hicieron en pandemia?



Por eso me reinventé. Pero creo que lo más importante es que ampliamos las líneas de producción, nuestra base de operarios, montamos dos plantas de producción y las tecnificamos, robotizamos procesos. Incrementamos personal, abrimos centros de experiencia con plataformas mucho más grandes y desarrollamos nuevos distribuidores.



¿Dónde montaron las plantas?



En Cota están las dos. En el mismo parque industrial donde estábamos antiguamente tomamos otra bodega. Y ampliamos nuestra operación de la Zona Franca.

Los centros de experiencia también se expandieron.



En México, donde teníamos una plataforma muy pequeña de 200 metros pasamos a una de 600 metros.



En Bogotá abrimos el de las 116, pasamos de 80 metros a una plataforma de 450 metros.

En Estados Unidos, pasamos de una de 60 metros a 450 metros. Y la de Brasil, en Sao Pablo, está en una zona muy destacada con 650 metros. Invertimos $8.000 millones en esa reinvención de la compañía.