Empresa dueña de Tigo sería comprada por Apollo y Marcelo Claure

Apollo Global Management Inc. y el ex ejecutivo de SoftBank Group Corp. Marcelo Claure están explorando la adquisición de Millicom International Cellular S.A., en un acuerdo que podría valorar la empresa en casi 10.000 millones de dólares, incluida la deuda, informó el diario Financial Times (FT), citando a fuentes cercanas a la operación.

Una oferta por la empresa latinoamericana de telecomunicaciones podría rondar los 10 dólares por acción, según el FT.

Las acciones de Millicom, que cotizan en Estados Unidos, subieron, en la mañana de este miércoles 25 de enero, un 16 %, hasta los 17,21 dólares, lo que da a la compañía un valor de mercado de alrededor de 2.900 millones de dólares.

Vale la pena recordar que la acción de Millicom ha caído un 20 % en los últimos 12 meses.

Apollo y Claure están tratando de estructurar una oferta para evitar el reembolso o el refinanciamiento de alrededor de 6.900 millones de dólares en deuda de Millicom, debido a la inestabilidad de los mercados financieros, señaló el FT.

Claure no es el único ejecutivo de telecomunicaciones que se ha interesado en Millicom, que opera bajo la marca Tigo y ofrece servicios en países como Colombia, Panamá y El Salvador.

El multimillonario francés Xavier Niel adquirió una participación en la empresa a fines del 2022, calificándola como una inversión atractiva.

Claure, de 52 años, amasó una fortuna de 2.000 millones de dólares como lugarteniente del fundador de SoftBank, Masayoshi Son, antes abandonar la empresa en 2022.

BLOOMBERG